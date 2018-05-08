В течение 40−50 минут варите свеклу, после чего нарежьте мелкими кубиками размером 2−3 миллиметра. Также нарежьте тофу, смешайте со свеклой, заправьте лимонным соком, оливковым маслом (10 миллилитров) и посолите по вкусу. Киноа промойте и варите в томатном соке 13 минут, посолите и поперчите. Хлеб обжарьте на сковороде на оливковом масле или запеките в духовке в течение нескольких минут. Очистите авокадо, отделите мякоть от косточки и в миске измельчите вилкой, но не до консистенции пюре.

Мелко нарежьте укроп и добавьте к авокадо вместе со специями, соком лайма и оливковым маслом. Массу из авокадо выложите на тарелку с помощью круглой формы, сверху положите свеклу с тофу, киноа выложите рядом, украсьте нарезанными на дольки помидорами черри.

Томатный сок сделайте так: очистите помидоры от кожуры и пропустите через соковыжималку.