Май радует теплой погодой и совсем уже летним настроением. На рынках появляется все больше свежих сезонных овощей и фруктов — началось время спелых узбекских томатов, молодого редиса и клубники. Мы попросили шеф-поваров поделиться рецептами легких, но сытных салатов.

Дакос (критский салат с томатами)

от бренд-шефа ресторана Molon Lave Стаматиса Цилиаса

Ингредиенты

(на 1 порцию):

Помидоры — 130 г

Оливка «каламата» с/к — 1 шт.

Каперсы — 15 г

Сухари — 30 г

Оливковое масло — 20 мл

Фета — 40 г

Белое сухое вино — 10 мл

Орегано — 1 г

Способ приготовления:

Сухари крупно раздробите и слегка смочите водой. Помидоры мелко нарежьте, фету разомните. В деревянный салатник выложите помидоры, сухари, фету, каперсы, оливку, полейте оливковым маслом и вином.

Авокадо-кейк

от шеф-повара ресторана Christian Кристиана Лоренцини

Ингредиенты:

Авокадо — 2 шт.

Розовые помидоры — 60 г

Помидоры черри — 6 шт.

Свекла — 40 г

Тофу — 40 г

Киноа — 80 г

Бородинский хлеб

Сок лайма — 60 мл

Сок лимона — 5 мл

Масло оливковое — 60 мл

Соль — по вкусу

Перец, тмин, укроп — по вкусу

Свежевыжатый томатный сок — 200 мл

Способ приготовления:

В течение 40−50 минут варите свеклу, после чего нарежьте мелкими кубиками размером 2−3 миллиметра. Также нарежьте тофу, смешайте со свеклой, заправьте лимонным соком, оливковым маслом (10 миллилитров) и посолите по вкусу. Киноа промойте и варите в томатном соке 13 минут, посолите и поперчите. Хлеб обжарьте на сковороде на оливковом масле или запеките в духовке в течение нескольких минут. Очистите авокадо, отделите мякоть от косточки и в миске измельчите вилкой, но не до консистенции пюре.

Мелко нарежьте укроп и добавьте к авокадо вместе со специями, соком лайма и оливковым маслом. Массу из авокадо выложите на тарелку с помощью круглой формы, сверху положите свеклу с тофу, киноа выложите рядом, украсьте нарезанными на дольки помидорами черри.

Томатный сок сделайте так: очистите помидоры от кожуры и пропустите через соковыжималку.

Овощи с пророщенной гречихой

от шеф-повара ресторана «Наволне» Евгения Чередниченко

Ингредиенты:

Шпинат — 15 г

Брокколи — 25 г

Редис — 20 г

Свежий огурец — 25 г

Пророщенная гречиха — 20 г

Вяленая клюква — 15 г

Имбирный соус — 30 мл

Для приготовления имбирного соуса:

Корень имбиря — 40 г

Чеснок — 15 г

Малиновый уксус — 25 мл

Соевый соус — 65 мл

Растительное масло — 300 мл

Сахар — 50 г

Способ приготовления:

Брокколи отварите аль денте. Редис и огурец нарежьте слайсами. На тарелку выложите шпинат, брокколи, редис, огурец, добавьте пророщенную гречиху и вяленую клюкву.

Приготовьте имбирный соус: смешайте все ингредиенты и возьмите 30 миллилитров. Залейте салат соусом.

Фотографии: обложка, 3 – «Наволне», 1 – Molon Lave, 2 – Christian