Май радует теплой погодой и совсем уже летним настроением. На рынках появляется все больше свежих сезонных овощей и фруктов — началось время спелых узбекских томатов, молодого редиса и клубники. Мы попросили шеф-поваров поделиться рецептами легких, но сытных салатов.
Дакос (критский салат с томатами)
от бренд-шефа ресторана Molon Lave Стаматиса Цилиаса
Ингредиенты
(на 1 порцию):
Помидоры — 130 г
Оливка «каламата» с/к — 1 шт.
Каперсы — 15 г
Сухари — 30 г
Оливковое масло — 20 мл
Фета — 40 г
Белое сухое вино — 10 мл
Орегано — 1 г
Способ приготовления:
Сухари крупно раздробите и слегка смочите водой. Помидоры мелко нарежьте, фету разомните. В деревянный салатник выложите помидоры, сухари, фету, каперсы, оливку, полейте оливковым маслом и вином.
Авокадо-кейк
от шеф-повара ресторана Christian Кристиана Лоренцини
Ингредиенты:
Авокадо — 2 шт.
Розовые помидоры — 60 г
Помидоры черри — 6 шт.
Свекла — 40 г
Тофу — 40 г
Киноа — 80 г
Бородинский хлеб
Сок лайма — 60 мл
Сок лимона — 5 мл
Масло оливковое — 60 мл
Соль — по вкусу
Перец, тмин, укроп — по вкусу
Свежевыжатый томатный сок — 200 мл
Способ приготовления:
В течение 40−50 минут варите свеклу, после чего нарежьте мелкими кубиками размером 2−3 миллиметра. Также нарежьте тофу, смешайте со свеклой, заправьте лимонным соком, оливковым маслом (10 миллилитров) и посолите по вкусу. Киноа промойте и варите в томатном соке 13 минут, посолите и поперчите. Хлеб обжарьте на сковороде на оливковом масле или запеките в духовке в течение нескольких минут. Очистите авокадо, отделите мякоть от косточки и в миске измельчите вилкой, но не до консистенции пюре.
Мелко нарежьте укроп и добавьте к авокадо вместе со специями, соком лайма и оливковым маслом. Массу из авокадо выложите на тарелку с помощью круглой формы, сверху положите свеклу с тофу, киноа выложите рядом, украсьте нарезанными на дольки помидорами черри.
Томатный сок сделайте так: очистите помидоры от кожуры и пропустите через соковыжималку.
Овощи с пророщенной гречихой
от шеф-повара ресторана «Наволне» Евгения Чередниченко
Ингредиенты:
Шпинат — 15 г
Брокколи — 25 г
Редис — 20 г
Свежий огурец — 25 г
Пророщенная гречиха — 20 г
Вяленая клюква — 15 г
Имбирный соус — 30 мл
Для приготовления имбирного соуса:
Корень имбиря — 40 г
Чеснок — 15 г
Малиновый уксус — 25 мл
Соевый соус — 65 мл
Растительное масло — 300 мл
Сахар — 50 г
Способ приготовления:
Брокколи отварите аль денте. Редис и огурец нарежьте слайсами. На тарелку выложите шпинат, брокколи, редис, огурец, добавьте пророщенную гречиху и вяленую клюкву.
Приготовьте имбирный соус: смешайте все ингредиенты и возьмите 30 миллилитров. Залейте салат соусом.
Фотографии: обложка, 3 – «Наволне», 1 – Molon Lave, 2 – Christian
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