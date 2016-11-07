В Москве уже который год не утихает ажиотаж вокруг грузинской кухни: в городе открываются все новые и новые заведения с хинкали и хачапури, а рестораторы, вовремя поймавшие волну, процветают. Предугадать успех грузинской кухни было несложно: простая и понятная, за исключением названий блюд, она очень напоминает кубанскую и другие кухни русского юга.

Заведения, где гостям предлагают сулугуни и сациви, сейчас можно встретить буквально на каждом шагу. Все это способствует тому, что за грузинской кухней мы чаще всего идем в ресторан или заказываем полюбившиеся блюда на дом, совершенно не представляя себе, насколько сложными или, наоборот, простыми они могут оказаться в приготовлении.

Редакция The Village в составе четырех человек — Кристины Сафоновой, Насти Дюжарден, Наташи Федоренко и Тани Клёновой — отправилась узнать, как готовятся хачапури, хинкали, пхали и сациви, и попробовала приготовить их самостоятельно под руководством шеф-повара Бадри Лемонджавы на кухне одного из недавно открывшихся грузинских ресторанов Kulinari. Члены редакции вместе готовили все блюда, а после поделились своими впечатлениями от эксперимента.