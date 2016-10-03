Заработавший в середине лета на пересечении Рождественского бульвара и Малого Кисельного переулка Shell, Yes seafood bar — первый проект Леры Головановой, которая является не только владелицей, но и шеф-поваром заведения. В ресторанном бизнесе Лера с 1996 года — работала официанткой, барменом, менеджером и управляющей, а затем решила заняться собственным местом. Перед открытием ресторана она окончила поварскую школу Ragout и участвовала в проекте Friendly Breakfast. Повара в Shell, Yes seafood bar — тоже выпускники Ragout.

В Shell, Yes не делают заготовок, все блюда готовятся непосредственно перед подачей. Первые недели после открытия в меню были преимущественно простые позиции: устрицы, севиче, тартар, крабы, лангусты, паста с морепродуктами, вонголе или гребешком и разные виды рыбы. С сентября здесь появились более сложные сочетания: запеченные устрицы с сыром дорблю, гребешок в сливочном соусе с лисичками и фундуком, катаплана (блюдо португальской кухни из морепродуктов, которые тушатся в томатном соусе в специальной медной посуде. — Прим. ред.). В дальнейшем меню будет небольшим, и его условно разделят на две части: базовые и сезонные позиции.

Основной поставщик рыбы и морепродуктов ресторана — La Marée. Но есть еще несколько небольших фирм, у которых закупают гребешков и вонголе (морские моллюски. — Прим. ред.) с Сахалина и из Приморского края. Остальные продукты — овощи, фрукты, бакалея, масло и сыры — берут на рынке FoodCity. Пока у заведения нет лицензии на алкоголь, но гости могут принести с собой любой напиток, заплатив пробковый сбор в размере 500 рублей.