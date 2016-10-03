Рыбный бум затронул не только Петербург, где за последний год запустилось несколько ресторанных проектов, которые работают с российской рыбой и морепродуктами. В Москве только этим летом появилось два новых места, где можно попробовать крабов, устрицы и другие морепродукты из России. Мы решили вспомнить еще несколько мест, открывшихся сравнительно недавно, куда без опаски можно идти за мидиями и устрицами, рыбой, гребешками и крабами.
Shell, Yes seafood bar
адрес
телефон
+7 (495) 621–27–35
Средний счЕт
1 500–2 000 рублей
Заработавший в середине лета на пересечении Рождественского бульвара и Малого Кисельного переулка Shell, Yes seafood bar — первый проект Леры Головановой, которая является не только владелицей, но и шеф-поваром заведения. В ресторанном бизнесе Лера с 1996 года — работала официанткой, барменом, менеджером и управляющей, а затем решила заняться собственным местом. Перед открытием ресторана она окончила поварскую школу Ragout и участвовала в проекте Friendly Breakfast. Повара в Shell, Yes seafood bar — тоже выпускники Ragout.
В Shell, Yes не делают заготовок, все блюда готовятся непосредственно перед подачей. Первые недели после открытия в меню были преимущественно простые позиции: устрицы, севиче, тартар, крабы, лангусты, паста с морепродуктами, вонголе или гребешком и разные виды рыбы. С сентября здесь появились более сложные сочетания: запеченные устрицы с сыром дорблю, гребешок в сливочном соусе с лисичками и фундуком, катаплана (блюдо португальской кухни из морепродуктов, которые тушатся в томатном соусе в специальной медной посуде. — Прим. ред.). В дальнейшем меню будет небольшим, и его условно разделят на две части: базовые и сезонные позиции.
Основной поставщик рыбы и морепродуктов ресторана — La Marée. Но есть еще несколько небольших фирм, у которых закупают гребешков и вонголе (морские моллюски. — Прим. ред.) с Сахалина и из Приморского края. Остальные продукты — овощи, фрукты, бакалея, масло и сыры — берут на рынке FoodCity. Пока у заведения нет лицензии на алкоголь, но гости могут принести с собой любой напиток, заплатив пробковый сбор в размере 500 рублей.
Wine & Crab
адрес
телефон
+7 (495) 621–73–29
Средний счет
1 500 рублей
Совладельцы Wine & Crab — Сергей и Иван Березуцкие, главная надежда российской гастрореволюции новой волны. Они же стали концепт-шефами ресторана — и это можно заметить даже при беглом взгляде на меню.
Как и предполагает название заведения, основу меню составляют блюда из краба и вино. Винная карта, рассказывают в самом ресторане, так велика, что ее «пришлось размещать в айпадах», а не на бумаге, — в бумажном виде она весила почти килограмм. Всего в карте порядка 700 наименований вин, и выбирать можно по любым параметрам: по конкретному сорту винограда, региону, цене или аромату.
В основном меню — крабы во всех проявлениях. Камчатский (с Камчатки и из Мурманска), опилио, синий, колючий, «лягушка» и не самый популярный в Москве волосатик — цены варьируются в диапазоне от 250 рублей до 600 рублей в зависимости от вида, из расчета на 100 граммов. Это недорого и удобно: можно, к примеру, взять всех семерых на пробу или начать с чего попроще — допустим, с камчатского.
Как говорят в Wine & Crab, причина невысоких цен — сотрудничество с транспортной компанией. За счет этого расходы на доставку продуктов с Дальнего Востока (главным образом — Камчатки и Сахалина) удалось сократить до минимума. Кроме крабов, таким же образом доставляют два вида дальневосточных креветок — северную и гребенчатую, гребешков и дальневосточную нерку — словом, 70 % основных составляющих меню.
Cutfish
адрес
телефон
+7 (926) 936–78–76
Средний счЕт
2 000 рублей
У заработавшего в начале мая Cutfish буквально звездный состав основателей — место принадлежит Александру Оганезову и Глену Баллису, уже открывавшим вместе кафе Glenuill на Садовой-Самотечной. Помимо этих двух мест, на счету Оганезова Mi Piace и «Чайхона №1». Австралиец Баллис начинал с новиковского «Недальнего Востока», после чего успел приложить руку к московским Zupperia, Lesartists и The Box.
Шеф-поваром в Cutfish работает сам Баллис. За работой поваров можно наблюдать, заняв место у бесконечной стойки, окружающей открытую кухню. В меню три значимых раздела: закуски, суши и роллы и гриль. В разделе с закусками главный интерес представляют поке с тунцом или с лососем, альбакором и авокадо — выглядит это как внушительная плошка риса с заправкой из кунжута с понзу и рыбой, по размерам способная потягаться с иными блюдами из основного меню. К поке нужно брать охлажденную гречневую лапшу и эдамаме с морской солью.
Рыбу и морепродукты для суши везут прямиком из Японии, трижды в неделю самолетом. Роллы вертят вручную и подают единым брусочком. Заказывать, как и суши, которых в одном сете всего два, лучше сразу несколько порций, в противном случае велик шанс остаться голодным.
«Erwin. РекаМореОкеан»
адрес
телефон
+7 (495) 785–02–22
Средний счет
2 000 рублей
Рыбным рестораном «Erwin. РекаМореОкеан», этой весной заработавшим на Кутузовском проспекте, заведует Александр Раппопорт («Китайская грамота», «Доктор Живаго», «Воронеж» и так далее).
За кухню здесь отвечает Яна Першина, которая раньше работала шеф-поваром в GQ Bar. В меню — строганина из нельмы и стерляди, свежая печень трески, сосьвинская пряная селедка из поселка Березово на реке Сосьве (приток Оби), сугудай из муксуна — традиционная российская версия севиче, а также байкальский омуль домашнего холодного копчения и чилийский сибас.
Но самое главное — раздел «КрабыРакиКреветки». Здесь есть камчатский, снежный и лягушачий крабы, а также раки севанские в пиве, раки по-ростовски и по-луизиански. Среди креветок — аргентинские из теплых вод Атлантики, чилим из холодных вод северных морей, гребенчатые креветки, которых японцы называют ботан-эби, а также креветки-медведки.
#Fish Bazaar
адрес
телефон
+7 (495) 120–18–01
Средний счет
1 500 рублей
Рыбное кафе #Fish Bazaar расположилось на фуд-корте Даниловского рынка. Это первый гастрономический проект для Екатерины и Дмитрия Шенгерских и Сергея Марушкина. Автор концепции — Дмитрий, совладелец интернет-магазина свежих морепродуктов «Вкусотека» и компании «РТК Наутилус», поставляющей свежую рыбу в крупнейшие московские рестораны. Собственно, поставщиком #Fish Bazaar и станет «Наутилус». Шеф-повар ресторана — Сергей Лигай, член Национальной гильдии шеф-поваров России.
В кафе впечатляющий выбор свежих морепродуктов и устричный бар. Все выложено на ледник в зале, так что посетители сами могут выбирать, из чего готовить заказанное блюдо. Более того — часть морепродуктов также можно купить с собой.
Фотографии: обложка, 1 – Катя Закливенец, 2 – Алена Винокурова, 3 – Рената Гарипова, 4 – «ERWIN. РекаМореОкеан», 5 – #Fish Bazar
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