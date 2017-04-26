В Петербурге в самом разгаре сезон корюшки. Год назад The Village подробно писал о том, где покупать главную невскую рыбу и как правильно ее выбирать и готовить. На этот раз редакция провела ревизию петербургских ресторанов и кафе и выяснила, в каких заведениях корюшку готовят неортодоксальными способами и сколько на самом деле стоит главный петербургский специалитет.

Где попробовать корюшку, приготовленную необычными способами

«Дом»

Адрес: наб. Мойки, 72 Время работы: 12:00–23:30, по выходным с 13:00 dom Корюшка с тартаром из огурца и муссом из копченого картофеля — 450 рублей В дорогом и нарядном ресторане «Дом» на набережной Мойки уже несколько лет пытаются справиться с довольно трудной задачей примирения западников и славянофилов: с одной стороны, здесь подчеркивают интерес к традиционной русской кухни, с другой — не стесняются использовать техники из арсенала модных европейских необистро. Простецкую корюшку здесь, например, подают с тартаром из свежего огурца, цитрусовым конфитюром, лимонно-медовым желе и муссом из копченого картофеля.

«Рубинштейн»

Адрес: ул. Рубинштейна, 20 Время работы: 13:00–01:00 facebook Корюшка с листьями — 540 рублей Главная весенняя новость кафе «Рубинштейн» такая: теперь на правах бренд-шефа кухню здесь будет возглавлять Олеся Дробот — шеф ресторана «ЕМ», одного из самых необычных петербургских заведений и, пожалуй, главного проекта Эдуарда Мурадяна. Новое меню в «Рубинштейне» запускают на этой неделе, но уже известно, что теперь, помимо традиционной жареной корюшки (которую, к слову, на воскресных бранчах за разумные деньги можно есть в неограниченных количествах), здесь будут предлагать и более экзотичный вариант — свежемаринованную на манер севиче рыбу с листьями шпината, ромена и айсберга, с соусом из зеленого лука.

«КоКоКо»

Адрес: Вознесенский пр-т, 6 Время работы: 07:00–01:00 kokoko Севиче из корюшки с «тигровым молоком» — 390 рублей Корзиночка «Ржаное чудо» с корюшкой в пяти специях — 310 рублей Другой экспериментатор-модернист и бессменный шеф ресторана «КоКоКо» Игорь Гришечкин выделил под корюшку отдельный раздел меню. В него, например, входит севиче из корюшки в маринаде из темного пива, меда и масла, настоянного на листьях черной смородины, шпроты из корюшки, которые подают с картофельными клецками и маринованным луком, а еще ржаные корзиночки с корюшкой, замаринованной в пяти специях, рубленой печеной свеклой и крем-сыром.

«Корюшка»

Адрес: Петропавловская крепость, 3 Время работы: 12:00–01:00 ginza Пашет из корюшки со щучьей икрой и огуречным тартаром — 510 рублей В меню ресторана, принадлежащего к холдингу Ginza и известного одним из лучших видов на город с пляжа Петропавловской крепости, ключевой продукт упоминается семь раз. Почти все рецепты, впрочем, традиционны: корюшку здесь подают жаренной в разной панировке, копченой и маринованной. Самый необычный вариант — паштет из корюшки. Его подают со щучьей икрой, тартаром из огурца, зеленью и ржаным хлебом.

«Птичий двор»

Адрес: ул. Савушкина, 126 Время работы: 11:00–01:00 ptichiydvor Сет с корюшкой — 2 500 рублей В открытом год назад ресторане «Птичий двор» основной акцент изначально был сделан на блюдах из птицы, однако концепции здесь придерживаются не очень строго. К примеру, к сезону корюшки бренд-шеф Игорь Корнев и шеф-повар Артур Яворский разработали специальный сет из четырех блюд, который включает в себя тартар из корюшки с соусом из зеленого чили, севиче из корюшки с лемонграссом, обжаренную корюшку с фисташками и специальный огуречный десерт. Подают сет три раза в неделю — с четверга по субботу, а вот обычная жареная корюшка в меню есть каждый день.

Redrum

Адрес: ул. Некрасова, 26 Время работы: 16:00–01:00, по пятницам и субботам до 02:00, по выходным с 15:00 vk Смёрребрёд с корюшкой — 300 рублей О ловком обращении с главным петербургским специалитетом в эталонном крафтовом баре, принадлежащем пивоварне AF Brew, мы недавно писали в гиде по смёрребрёдам. Поэтому лишь кратко повторим: обжаренную корюшку здесь подают на датский манер на зерновом хлебе с редисом, маринованной свеклой, огурцом, сметаной и зеленью.

Самая дорогая и самая дешевая корюшка

Как удалось выяснить The Village, средняя цена за 100 граммов жареной или копченой корюшки в петербургских ресторанах колеблется от 200 до 300 рублей. Самый недорогой вариант предлагает «Таверна Гролле» — в ней стоимость 400-граммовой порции рыбы с салатом из огурца и редиса составит 590 рублей (это примерно 147 рублей за 100 граммов). Чуть дороже сезонное блюдо в ресторане «Паруса на крыше»: 100 граммов корюшки здесь стоят 159 рублей. Также любителям петербургского специалитета стоит обратить внимание на рестораны «Рубинштейн» и «Русская рюмочная № 1», где по воскресеньям за 1 000 и 1 100 рублей соответственно можно съесть неограниченное количество корюшки. Аналогичное предложение с понедельника по среду действует и в стейк-хаусе Stroganoff.

Самую дорогую жареную корюшку предлагают в ресторане Ginza на Петроградской стороне. Здесь ее продают за 490 рублей. Чуть дешевле стоит невская рыбка в ресторане Il Lago dei Cigni (около 422 рублей за 100 граммов), но здесь высокая цена отчасти компенсируется оригинальным гарниром: корюшку подают с морской спаржей саликорнией.

Где искать жареную и копченую корюшку

Чтобы довести эксперимент до конца, The Village выяснил, какое количество рыбы входит в порцию жареной или копченой корюшки в проверенных кафе и ресторанах. И расставил их в порядке от самой дешевой к самой дорогой.

«Таверна Гролле» Адрес: В.О., Большой пр-т, 20 Время работы: круглосуточно grolle Около 147 рублей за 100 граммов Жареная корюшка — 590 рублей «Паруса на крыше» Адрес: ул. Льва Толстого, 9 Время работы: 12:00–00:00 nakryshe.parusa-spb Около 159 рублей за 100 граммов Беломорская корюшка с соусом тартар — 350 рублей Seafood Bar & Shop Адрес: ул. Парадная, 3 Время работы: 11:00–23:00, по выходным до 00:00 facebook Жареная или копченая корюшка — 200 рублей ЗА 100 ГРАММОВ Свежая корюшка — 150 рублей за 100 граммов Brugge Адрес: наб. Макарова, 22 Время работы: 12:00–02:00 italy-group Около 200 рублей за 100 граммов Жареная корюшка — 540 рублей «Общество чистых тарелок» Адрес: ул. Гороховая, 13 Время работы: 12:00–02:00 cleanplatescafe Около 200 рублей за 100 граммов Жареная корюшка с картошкой — 400 рублей «Русская рыбалка» Адрес: Южная дорога, 11 Время работы: 12:00–00:00 russian-fishing Около 212 рублей за 100 граммов Копченая или жареная корюшка — 850 рублей Bruxelles Адрес: ул. Восстания, 20 Время работы: 12:00–02:00 italy-group Около 207 рублей за 100 граммов Жареная корюшка с картофелем и сметанным соусом — 790 рублей Русская рюмочная № 1 Адрес: Конногвардейский б-р, 4 Время работы: 12:00–00:00 vodkaroom Около 240–290 рублей за 100 граммов Жареная корюшка — 1 160–1 960 рублей По воскресеньям — неограниченное количество корюшки за 1 100 рублей Port Адрес: ул. Маяковского, 21 Время работы: 12:00–00:00, по пятницам и субботам до 01:00 facebook Около 240 рублей за 100 граммов Копченая корюшка с йогуртовым соусом — 480 рублей «Банщики» Адрес: ул. Дегтярная, 1а Время работы: 10:00–23:00, по пятницам и субботам до 00:00 facebook Около 290 рублей за 100 граммов Жареная корюшка с жульеном из малосольного огурца и картофельными чипсами — 640 рублей Il Lago dei Cigni Адрес: Крестовский пр-т, 21 Время работы: 12:00–00:00 illago Около 422 рублей за 100 граммов Корюшка ладожская хрустящая с салатом из морской спаржи — 1 900 рублей Ginza Адрес: Аптекарский пр-т, 16 Время работы: с 12:00 и до последнего посетителя ginza 490 рублей за 100 граммов Жареная корюшка — 490 рублей

Фотографии: обложка, 5 – «Птичий двор», 1 – «Дом», 2 – «Рубинштейн», 3 – «КоКоКо», 4 – «Корюшка», 6 – Redrum