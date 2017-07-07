На Новом Арбате открылся ресторан «Пирог мясника» — новый проект рестораторов Тахира Холикбердиева и Алексея Губкина. Об этом The Village сообщили представители заведения.

«Пирог мясника»

Адрес: Новый Арбат, 17 Телефон: +7 (964) 640–17–01 Средний чек: 1 000–1 200 рублей Facebook

пироги Пиде с бараньим фаршем, перцем и красным луком — 350 рублей Пиде с зеленой фасолью, кинзой и молодым чесноком — 350 рублей Пирог с треской в рисовом тесте, томатами и оливками — 490 рублей Пирог с пряной сливой и сыром бри — 450 рублей блюда в чугуне Телячий язык с соусом из жженого перца — 490 рублей Кальмар с фенхелем и зеленым яблоком — 450 рублей Щупальца осьминога с перечным айоли — 650 рублей Гигантская креветка с чесночным маслом — 1 200 рублей Супы Гаспачо из свеклы с тархуновым капучино — 300 рублей Кукурузный суп с морским гребешком и хрустящим киноа — 430 рублей Окрошка с копченой говядиной на квасе или кефире — 290 рублей Огуречный гаспачо с крабом, йогуртом и мятой — 310 рублей десерты Медовик с грушей и муссом из подкопченных сливок — 385 рублей Мороженое из малины и каркаде с белым шоколадом — 450 рублей Чизкейк с мороженым из абрикосовой косточки — 380 рублей Базиликовый сорбет с панна-коттой из лаванды — 390 рублей

Идея: В ресторане готовят не просто сдобные пироги с рубленой начинкой, а необычные — турецкие пиде, киши, пиццы и крамблы. Все пироги выпекаются в дровяной печи.

Интерьер: Интерьер заведения создавала дизайнер Яна Холикбердиева. В числе прочего на стене разместили 252 панели со встроенными в них часовыми механизмами, которые вращаются с разной скоростью. Похожую инсталляцию A Million Times можно увидеть в музее дизайна Cooper Hewitt в Нью-Йорке.

Фото от представителей заведения Фото от представителей заведения Фото от представителей заведения

С 10 по 23 июля в ресторане будет действовать скидка 50 % на все блюда из меню. Кроме того, в ресторане пока нет алкогольной лицензии, поэтому посетителям можно приходить со своим вином и чеком о покупке. О возможности принести с собой более крепкие напитки лучше уточнить по телефону ресторана.