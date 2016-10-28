Гастрономическая картаГде есть и пить на Васильевском острове (Петербург)
Ресторан при музее, душевные грузины, простая японская еда, винная лавка с лекциями, мясные заведения, «наша маленькая Британия»
В среде рестораторов Васильевский остров имеет репутацию «Бермудского треугольника»: здесь в безвестность канул не один занятный проект. Что мешает району развиваться в ресторанной сфере так же эффективно, как например, Петроградской стороне, однозначно ответить трудно: возможно, дело в пресловутых мостах, которые все лето на на несколько часов отрезают остров от других районов, или в сложной транспортной ситуации, только сейчас постепенно приходящей в норму после окончания многолетнего ремонта Дворцового моста и открытия станции метро «Василеостровская».
Тем не менее амбициозные проекты на острове появляются: летом здесь заработала клубная площадка DOT, специализирующаяся на электронной музыке (она, к слову, готовится к открытию зимнего сезона), у Шкиперского канала планируют открыть общественное пространство с парком, а буквально неделю назад в «Ленэкспо» заработал и вовсе удивительный по масштабу проект — «Большой ресторан Цинь», о котором организаторы говорят как о самом крупном китайском ресторане в Европе. Нельзя забывать и о музее «Эрарта» — он, помимо основной специализации, за последние несколько лет стал важной городской концертной площадкой.
The Village составил гид по достойным заведениям на Васильевском острове, где можно поесть, выпить и приятно провести время.
Рестораны и кафе
Erarta Café
Адрес: 29-я линия В.О., 2
Время работы: 12:00–22:00, по пятницам и субботам до 23:00
Ресторан на цокольном этаже «Эрарты», работающий если не как составная часть музея, то по крайней мере действующий с ним заодно. К крупным выставкам шеф-повар Артем Гребенщиков собирает особые сеты: так было, например, с открытой летом ретроспективой фотографа-путешественника Себастио Сальгадо — тогда Гребенщиков приготовил семь блюд, каждое из которых было посвящено определенной фотографии. Обычное меню, впрочем, тоже изобилует эффектными визуальными находками: классический тартар из говядины здесь подают как конструктор в деревянном ящике, предлагая посетителю самому вмешать в него лук, маринованные огурцы и соус, листовой салат с маринованной пальмой превращают в сложную композицию в духе «Кувшинок» Моне, а для десерта «Девять текстур клубники» готовят из ягод и сорбет, и желе, и соус, который приносят в отдельном тюбике.
Что заказывать
Тартар из говяжьей вырезки — 430 рублей
Печеная тыква с домашним йогуртом — 350 рублей
Утиная ножка конфи с пюре из пастернака и яблока — 590 рублей
Нектарин и малина с мороженым из йогурта — 330 рублей
«Девять текстур клубники» — 290 рублей
«Сакартвело»
Адрес: 12-я линия В.О., 13
Время работы: 12:00–23:00
Телефон: +7 (812) 947–78–78
Компактный грузинский ресторан с домашней атмосферой и аутентичной кухней, о котором несколько лет назад The Village писал в рубрике «Все свои». За прошедшее время здесь в разумных пределах выросли цены, но в остальном заведение, к счастью, не изменилось: в «Сакартвело» по-прежнему готовят одни из лучших в городе хачапури и хинкали, официанты говорят с ласкающим слух грузинским акцентом, а хозяйка Майя все так же выходит в зал, чтобы поприветствовать посетителей, а иногда и спеть пару народных песен.
Что заказывать
Хачапури по-аджарски — 380/500 рублей
Суп-харчо — 250/380 рублей
Сациви с курицей — 350 рублей
Жареный сулугуни — 360 рублей
Чихиртма — 250/350рублей
Casa del Мясо
Адрес: Биржевой пр., 6
Время работы: 12:00–00:00
Мясной ресторан в помещении бывших складов у здания биржи со сводчатыми кирпичными стенами и добротной классической мебелью. В меню собраны, кажется, все главные мясные хиты: 11 видов стейков, шашлыки, люля-кебабы, бургеры, бифштексы и котлеты. Отдельного упоминания заслуживают тартары, которые здесь готовят нескольких видов, включая «русский» вариант на черном хлебе с луком и редисом. Для вегетарианцев и песковегетарианцев посещение ресторана может стать особым аттракционом: искать банальные овощи или лосось на гриле здесь нужно в разделе «Необычный выбор».
Что заказывать
Тартар а-ля рус — 480 рублей
Тушеный кролик с белыми грибами — 980 рублей
Филе оленя с ягодным соусом — 980 рублей
Фермерский стейк — 1 300 рублей
Бургер «Россини» — 1 280 рублей
«Накатика»
Адрес: Тучков пер., 11
Время работы: 11:00–23:00
Компактная японская закусочная, открытая Екатерина Хлебус и Анна Анискевич, которые недавно переехали в Петербург из Владивостока, где у Анны было одноименное заведение. В «Накатика» хозяйки постарались воссоздать атмосферу традиционной японской забегаловки, где подают простую еду на каждый день. Суши и роллы, конечно, тоже готовят, но идти сюда стоит не ради них, а ради редких для Петербурга шашлычков якитори с мясом, курицей или рыбой, супа набэ, пельменей гёдза, курицы терияки, а в обеденное время — бэнто, традиционного японского ланча в коробке.
Что заказывать
Мисо-кюри — 100 рублей
Якитори из гребешка — 280 рублей
Тонкоцу рамэн — 270 рублей
Яки-удон — 270 рублей
Курица терияки — 350 рублей
«Радости»
Адрес: наб. Макарова, 28
Время работы: 08:00–23:00,
по выходным с 10:00
Семейная кофейня с лаконичным интерьером, панорамными окнами, выходящими на Малую Неву, и волнообразной стойкой вдоль них. Здесь с утра и до вечера подают завтраки (есть каши, гранола, сырники и блины), а тем, кто хочет перекусить основательно, предлагают сытные сэндвичи, салаты, супы и несколько простых, но приготовленных с выдумкой паст. Кофе и горячие напитки подают в щегольских эмалированных кружках, а традиционное молоко по желанию посетителей заменяют соевым или ореховым. В барной карте —подборка недорогого вина, классические коктейли и пиво.
Что заказывать
Панини с моцареллой и помидорами — 250 рублей
Сэндвич с лососем и рукколой — 290 рублей
Салат с ростбифом — 340 рублей
Паста с копченым лососем — 360 рублей
Брауни — 140 рублей
Meat Makers
Адрес: 11-я линя В.О., 26
Время работы: 10:00–22:00, по пятницам и субботам до 23:00
Открывшееся весной заведение с мясным ститфудом, которое по формату представляет собой нечто среднее между кафе и кулинарией. За демократичную плату здесь можно съесть порцию поркетты, пастрами, копченых свиных ребрышек или флорентийского рубца. Принципиальное отличие от других подобных заведений в том, что все основные позиции из меню готовят на отдельном производстве, что, во-первых, снижает себестоимость, а во-вторых, позволяет придерживаться аутентичных технологий.
Что заказывать
Пастрами — 330 рублей
Поркетта — 290 рублей
Флорентийский рубец — 250 рублей
Pulled Pork — 260 рублей
Chicken Boom — 240 рублей
«Бюро»
Адрес: Средний пр-т В.О., 53
Время работы: 11:00–01:00, по пятницам и субботам до 02:30, по субботам и воскресеньям с 12:00
Третья точка популярной сети, специализирующейся на приготовлении бургеров, для которых пекут собственные булочки нескольких видов и придумывают необычные начинки. Например, здесь готовят бургер с бараниной и соусом из кинзы, с говядиной и черносмородиновым вареньем и даже вегетарианский вариант с печеной свеклой, авокадо и сливочным сыром. От других заведений сети «Бюро» на Среднем проспекте отличает расширенная концепция — по вечерам бургерная превращается в полноценный бар с вином и небанальными коктейлями.
Что заказывать
Дачный салат с адыгейским сыром — 270 рублей
Тартар из говядины — 350 рублей
Бургер с бараниной и соусом из кинзы — 340 рублей
Стейк-бургер с карамелизированным луком — 420 рублей
Бургер с лососем слабой соли — 290 рублей
Бары и пабы
«Пино»
Адрес: 9-я линия В.О., 2
Время работы: 11:00–22:00,
бар — 17:00–00:00
Культурная винотека и бар, который курирует винный критик и сомелье Юлия Тарнавская. В «Пино» несколько залов, из которых два отданы под винную лавку, где с некоторых пор вина классифицируют по сорту винограда (кажется, мелочь, но в России никто так не делает). Сейчас здесь предлагают почти 800 бутылок стоимостью от 350 до 28 000 рублей. Есть и особый «шкаф сомелье», в котором хранятся любимые вина дружественных рестораторных деятелей: есть, например, подборка от Юлии Хайбуллиной («Морошка для Пушкина»), Евгения Литвяка («Винный шкаф»), Екатерины Яценко (Probka) и Леонида Стерника (Vincent). Любую бутылку можно унести с собой или распить в крохотном баре, который работает со вторника по воскресенье. К вину подают простые закуски вроде оливок, швейцарских и российских сыров, колбас из дичи и итальянского сыровяленого окорока. Наконец, в самом просторном зале регулярно проходят дегустации, винные ужины, кинопоказы и лекции: например, в ноябре стартует цикл лекций театральных критиков Ольги Манулкиной и Дмитрия Ренанского об опере.
Что заказывать
Оливки — 250 рублей за 200 граммов
Прошутто — 250 рублей за 100 граммов
Аппенцеллер — 350 рублей за 100 граммов
Диаболо — 350 рублей за 100 граммов
Тревизо — 250 рублей за 100 граммов
Brugge
Адрес: наб. Макарова, 22
Время работы: 12:00–02:00
Бельгийский паб, открытый три года назад командой Italy Group, с почти 30 сортами разливного пива, включая несколько редких позиций (вроде квадрюпеля, поставляемого из Брюгге), и классическими фламандскими закусками: здесь есть и луковый суп, и ватерзой с морепродуктами, и льежский салат с яйцом пашот, и мидии, которых подают с четверга по воскресенье. В числе мясных блюд — стейки, охотничьи сосиски, фирменные бургеры, ребрышки барбекю и ассорти из колбас, которое подают с квашеной капустой.
Что заказывать
Жульен с рапанами — 390 рублей
Луковый суп — 290 рублей
Охотничьи колбаски — 630 рублей
Мидии с чесноком и зеленью — 690 рублей
Рыбные котлеты по-фламандски — 490 рублей
Бутерbrodsky
Адрес: наб. Макарова, 16
Время работы: 12:00–00:00
Заведение с замысловатым названием, интерьерами в духе воображаемых поэтических салонов, расставленными по подоконникам печатными машинками и странными цитатами на бирюзовых стенах, которым руководит Александр Затуливетров («Свитер с оленями», «Мыженаты»). Несмотря на то что в Бутерbrodsky можно полноценно пообедать (здесь готовят классические супы вроде борща с салом или грибной похлебки, рыбные и мясные котлеты и говядину с перечным соусом), акцент в меню смещен в сторону закусок. Приходят сюда ради разнообразных датских смёрребрёдов, наборов смуши (придуманного местными поварами гибрида суши и бутерброда) и домашних настоек, которые считаются одними из лучших в городе.
Что заказывать
Смёрребрёд с тартаром из сельди — 268 рублей
Смёрребрёд с уткой в темпуре — 278 рублей
Классический борщ с салом и сметаной — 312 рублей
Полба с белыми грибами и цукини — 479 рублей
Генуэзский крем с малиной — 279 рублей
Shannon
Адрес: 5-я линия В.О., 54
Время работы: 12:00–01:00, по пятницам и субботам до 02:00
Классический ирландский паб с зелеными стенами, деревянной мебелью, разномастными картинками в рамках, фанатскими шарфами и флагами ирландских графств под потолком. Иначе говоря, ничего особенного заведение из себя не представляет, но локальная публика ценит его за одно важное преимущество — прекрасную дворовую террасу, возможно, лучшую на острове. Сам же паб располагается в небольшом одноэтажном доме, от этого ощущение «нашей маленькой Британии» здесь только усиливается. Барная карта предлагает ирландские стауты и эли (280–350 рублей), а также большую подборку виски. В меню — сытные мясные блюда по адекватным ценам, несколько супов, кесадилья и фиш-энд-чипс.
Что заказывать
Солянка — 390 рублей
Фирменный бургер — 590 рублей
Бифштекс «Американо» — 690 рублей
Кесадилья — 460 рублей
Фиш-энд–чипс — 390 рублей
«Хельсинкибар»
Адрес: Кадетская линия В.О., 31
Время работы: с 18:00 до последнего посетителя
Один из пионеров барной культуры на Васильевском острове по иронии судьбы только прикидывается баром, а на деле представляет собой компактный ресторан со скандинавской ориентацией. Тем не менее, за неимением других мест с приставкой «бар», с самого открытия заведения местные настойки пользуются у локальной публики спросом. Оживление в районе Тучкова моста, начавшееся пару лет назад, совпало с выходом из проекта его главного идеолога — Ильи Бортнюка, после чего «Хельсинкибар» стал постепенно сдавать позиции, но заглянуть сюда на финский форшмак из говядины и селедки или коктейль «Хельсинки Мэри», который подают с копченой уткой, все еще стоит.
Что заказывать
Форшмак из говядины, сельди и лука — 120 рублей
Гравлакс из лосося — 190 рублей
Фирменный бургер с котлетой из оленины — 370 рублей
Финская уха со сливками и белым вином — 270 рублей
Домашние сосиски — 320–380 рублей
«Бар разбитых сердец Тельмы и Луизы»
Адрес: 1-я линия В.О., 60
Время работы: 12:00–23:00, по пятницам и субботам до 02:00
Еще один проект Александра Затуливетрова, рассчитанный в первую очередь на девичью аудиторию. В заведении два этажа. Первый работает в непривычном для Петербурга формате пинчос-бара, где все меню состоит из небольших закусок вроде багета с копченым лососем и лимоном, мойвы в кляре или сыра и винограда, которые продают по одной цене в 50 рублей. На втором этаже устроена сцена, на которой по вечерам дают концерты начинающие петербургские группы. В барной карте — подборка вин (от 180 рублей), несколько сортов разливного пива и фирменные коктейли.
Что заказывать
Пинчос — 50 рублей
«Биржа»
Адрес: Биржевой пер., 4
Время работы: 17:00–02:00, по пятницам и субботам до 05:00
Бар с регулярными концертами, демократичным меню и обширной барной картой, в которой есть и разливной крафт от местных пивоварен, и линейка вин, и классические коктейли. Музыканты и гости жалуются на плохую акустику, неудобное расположение сцены и тесноту, однако и те и другие неизменно возвращаются — мест, где можно устроить камерный концерт, в Петербурге по-прежнему немного.
Что заказывать
Горячий паназиатский салат — 270 рублей
Сковородка с курицей и вешенками — 390 рублей
Бургер с говядиной — 480 рублей
Стейк из говяжьей вырезки — 690 рублей
Бастурма — 210 рублей
Wild Duck
Адрес: 7-я линия В.О., 72/17
Время работы: 12:00–02:00, по пятницам и субботам до 04:00
Ирландский паб, оформленный в готическом стиле, с тяжелыми портьерами на окнах, громоздкой мебелью, обитой плюшем и зловещей зеленоватой подсветкой. Главная достопримечательность места — живая утка, которая живет в пабе и бродит по залам, развлекая посетителей. В меню — классические пивные закуски, всевозможные сосиски и колбаски на гриле, линейка шашлыков, ирландская уха и тушеная в пиве говядина. В барной карте — больше 20 разливных и около 50 бутылочных позиций пива, а еще сопоставимая по размерам подборка виски и классические коктейли.
Что заказывать
Ребра на гриле — 420 рублей
Уха по-ирландски — 350 рублей
Айриш-стью — 480 рублей
Телятина по-ирландски — 480 рублей
Шашлык из барашка — 400 рублей
Пивной бутик «1516»
Адрес: 8-я линия В.О., 55
Время работы: 13:00–22:00
Ключевая точка на карте крафтовых заведений Васильевского острова. Незатейливо оформленный пивной магазин-бар с ковровым покрытием на полу, стоящим в углу пианино и ручным попугаем Кузей, который иногда свободно летает по залу. Основу меню составляет импортное пиво немецких, датских и бельгийский марок (200–300 рублей), но есть и несколько отечественных сортов.
Что заказывать
Импортное пиво — 220–290 рублей
Российское пиво — 200–300 рублей
Фотографии: обложка, 2 – Дима Цыренщиков, 1 – Erarta Café
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