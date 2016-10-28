В среде рестораторов Васильевский остров имеет репутацию «Бермудского треугольника»: здесь в безвестность канул не один занятный проект. Что мешает району развиваться в ресторанной сфере так же эффективно, как например, Петроградской стороне, однозначно ответить трудно: возможно, дело в пресловутых мостах, которые все лето на на несколько часов отрезают остров от других районов, или в сложной транспортной ситуации, только сейчас постепенно приходящей в норму после окончания многолетнего ремонта Дворцового моста и открытия станции метро «Василеостровская».

Тем не менее амбициозные проекты на острове появляются: летом здесь заработала клубная площадка DOT, специализирующаяся на электронной музыке (она, к слову, готовится к открытию зимнего сезона), у Шкиперского канала планируют открыть общественное пространство с парком, а буквально неделю назад в «Ленэкспо» заработал и вовсе удивительный по масштабу проект — «Большой ресторан Цинь», о котором организаторы говорят как о самом крупном китайском ресторане в Европе. Нельзя забывать и о музее «Эрарта» — он, помимо основной специализации, за последние несколько лет стал важной городской концертной площадкой.

The Village составил гид по достойным заведениям на Васильевском острове, где можно поесть, выпить и приятно провести время.