В среде рестораторов Васильевский остров имеет репутацию «Бермудского треугольника»: здесь в безвестность канул не один занятный проект. Что мешает району развиваться в ресторанной сфере так же эффективно, как например, Петроградской стороне, однозначно ответить трудно: возможно, дело в пресловутых мостах, которые все лето на на несколько часов отрезают остров от других районов, или в сложной транспортной ситуации, только сейчас постепенно приходящей в норму после окончания многолетнего ремонта Дворцового моста и открытия станции метро «Василеостровская».

Тем не менее амбициозные проекты на острове появляются: летом здесь заработала клубная площадка DOT, специализирующаяся на электронной музыке (она, к слову, готовится к открытию зимнего сезона), у Шкиперского канала планируют открыть общественное пространство с парком, а буквально неделю назад в «Ленэкспо» заработал и вовсе удивительный по масштабу проект — «Большой ресторан Цинь», о котором организаторы говорят как о самом крупном китайском ресторане в Европе. Нельзя забывать и о музее «Эрарта» — он, помимо основной специализации, за последние несколько лет стал важной городской концертной площадкой.

The Village составил гид по достойным заведениям на Васильевском острове, где можно поесть, выпить и приятно провести время.

Рестораны и кафе

Erarta Café

Адрес: 29-я линия В.О., 2

Время работы: 12:00–22:00, по пятницам и субботам до 23:00

erartacafe.com

Ресторан на цокольном этаже «Эрарты», работающий если не как составная часть музея, то по крайней мере действующий с ним заодно. К крупным выставкам шеф-повар Артем Гребенщиков собирает особые сеты: так было, например, с открытой летом ретроспективой фотографа-путешественника Себастио Сальгадо — тогда Гребенщиков приготовил семь блюд, каждое из которых было посвящено определенной фотографии. Обычное меню, впрочем, тоже изобилует эффектными визуальными находками: классический тартар из говядины здесь подают как конструктор в деревянном ящике, предлагая посетителю самому вмешать в него лук, маринованные огурцы и соус, листовой салат с маринованной пальмой превращают в сложную композицию в духе «Кувшинок» Моне, а для десерта «Девять текстур клубники» готовят из ягод и сорбет, и желе, и соус, который приносят в отдельном тюбике.

Что заказывать

Тартар из говяжьей вырезки — 430 рублей

Печеная тыква с домашним йогуртом — 350 рублей

Утиная ножка конфи с пюре из пастернака и яблока — 590 рублей

Нектарин и малина с мороженым из йогурта — 330 рублей

«Девять текстур клубники» — 290 рублей

«Сакартвело»

Адрес: 12-я линия В.О., 13

Время работы: 12:00–23:00

Телефон: +7 (812) 947–78–78

Компактный грузинский ресторан с домашней атмосферой и аутентичной кухней, о котором несколько лет назад The Village писал в рубрике «Все свои». За прошедшее время здесь в разумных пределах выросли цены, но в остальном заведение, к счастью, не изменилось: в «Сакартвело» по-прежнему готовят одни из лучших в городе хачапури и хинкали, официанты говорят с ласкающим слух грузинским акцентом, а хозяйка Майя все так же выходит в зал, чтобы поприветствовать посетителей, а иногда и спеть пару народных песен.

Что заказывать

Хачапури по-аджарски — 380/500 рублей

Суп-харчо — 250/380 рублей

Сациви с курицей — 350 рублей

Жареный сулугуни — 360 рублей

Чихиртма — 250/350рублей

Casa del Мясо

Адрес: Биржевой пр., 6

Время работы: 12:00–00:00

 we-love-meat.ru

Мясной ресторан в помещении бывших складов у здания биржи со сводчатыми кирпичными стенами и добротной классической мебелью. В меню собраны, кажется, все главные мясные хиты: 11 видов стейков, шашлыки, люля-кебабы, бургеры, бифштексы и котлеты. Отдельного упоминания заслуживают тартары, которые здесь готовят нескольких видов, включая «русский» вариант на черном хлебе с луком и редисом. Для вегетарианцев и песковегетарианцев посещение ресторана может стать особым аттракционом: искать банальные овощи или лосось на гриле здесь нужно в разделе «Необычный выбор».

Что заказывать

Тартар а-ля рус — 480 рублей

Тушеный кролик с белыми грибами — 980 рублей

Филе оленя с ягодным соусом — 980 рублей

Фермерский стейк — 1 300 рублей

Бургер «Россини» — 1 280 рублей

«Накатика»

Адрес: Тучков пер., 11

Время работы: 11:00–23:00

 vk.com

Компактная японская закусочная, открытая Екатерина Хлебус и Анна Анискевич, которые недавно переехали в Петербург из Владивостока, где у Анны было одноименное заведение. В «Накатика» хозяйки постарались воссоздать атмосферу традиционной японской забегаловки, где подают простую еду на каждый день. Суши и роллы, конечно, тоже готовят, но идти сюда стоит не ради них, а ради редких для Петербурга шашлычков якитори с мясом, курицей или рыбой, супа набэ, пельменей гёдза, курицы терияки, а в обеденное время — бэнто, традиционного японского ланча в коробке.

Что заказывать

Мисо-кюри — 100 рублей

Якитори из гребешка — 280 рублей

Тонкоцу рамэн — 270 рублей

Яки-удон — 270 рублей

Курица терияки — 350 рублей

«Радости»

Адрес: наб. Макарова, 28

Время работы: 08:00–23:00,
по выходным с 10:00

 vk.com

Семейная кофейня с лаконичным интерьером, панорамными окнами, выходящими на Малую Неву, и волнообразной стойкой вдоль них. Здесь с утра и до вечера подают завтраки (есть каши, гранола, сырники и блины), а тем, кто хочет перекусить основательно, предлагают сытные сэндвичи, салаты, супы и несколько простых, но приготовленных с выдумкой паст.  Кофе и горячие напитки подают в щегольских эмалированных кружках, а традиционное молоко по желанию посетителей заменяют соевым или ореховым. В барной карте —подборка недорогого вина, классические коктейли и пиво.

Что заказывать

Панини с моцареллой и помидорами — 250 рублей

Сэндвич с лососем и рукколой — 290 рублей

Салат с ростбифом — 340 рублей

Паста с копченым лососем — 360 рублей

Брауни — 140 рублей

Meat Makers

Адрес: 11-я линя В.О., 26

Время работы: 10:00–22:00, по пятницам и субботам до 23:00

 vk.com

Открывшееся весной заведение с мясным ститфудом, которое по формату представляет собой нечто среднее между кафе и кулинарией. За демократичную плату здесь можно съесть порцию поркетты, пастрами, копченых свиных ребрышек или флорентийского рубца. Принципиальное отличие от других подобных заведений в том, что все основные позиции из меню готовят на отдельном производстве, что, во-первых, снижает себестоимость, а во-вторых, позволяет придерживаться аутентичных технологий.

Что заказывать

Пастрами — 330 рублей

Поркетта — 290 рублей

Флорентийский рубец — 250 рублей

Pulled Pork — 260 рублей 

Chicken Boom — 240 рублей

«Бюро» 

Адрес: Средний пр-т В.О., 53

Время работы: 11:00–01:00, по пятницам и субботам до 02:30, по субботам и воскресеньям с 12:00

 barbureau.ru

Третья точка популярной сети, специализирующейся на приготовлении бургеров, для которых пекут собственные булочки нескольких видов и придумывают необычные начинки. Например, здесь готовят бургер с бараниной и соусом из кинзы, с говядиной и черносмородиновым вареньем и даже вегетарианский вариант с печеной свеклой, авокадо и сливочным сыром. От других заведений сети «Бюро» на Среднем проспекте отличает расширенная концепция — по вечерам бургерная превращается в полноценный бар с вином и небанальными коктейлями.

Что заказывать

Дачный салат с адыгейским сыром — 270 рублей

Тартар из говядины — 350 рублей

Бургер с бараниной и соусом из кинзы — 340 рублей

Стейк-бургер с карамелизированным луком — 420 рублей

Бургер с лососем слабой соли — 290 рублей

Бары и пабы

«Пино»

Адрес: 9-я линия В.О., 2

Время работы: 11:00–22:00,
бар — 17:00–00:00

vk.com

Культурная винотека и бар, который курирует винный критик и сомелье Юлия Тарнавская.  В «Пино» несколько залов, из которых два отданы под винную лавку, где с некоторых пор вина классифицируют по сорту винограда (кажется, мелочь, но в России никто так не делает). Сейчас здесь предлагают почти 800 бутылок стоимостью от 350 до 28 000 рублей. Есть и особый «шкаф сомелье», в котором хранятся любимые вина дружественных рестораторных деятелей: есть, например, подборка от Юлии Хайбуллиной («Морошка для Пушкина»), Евгения Литвяка («Винный шкаф»), Екатерины Яценко (Probka) и Леонида Стерника (Vincent). Любую бутылку можно унести с собой или распить в крохотном баре, который работает со вторника по воскресенье. К вину подают простые закуски вроде оливок, швейцарских и российских сыров, колбас из дичи и итальянского сыровяленого окорока. Наконец, в самом просторном зале регулярно проходят дегустации, винные ужины, кинопоказы и лекции: например, в ноябре стартует цикл лекций театральных критиков Ольги Манулкиной и Дмитрия Ренанского об опере. 

Что заказывать

Оливки — 250 рублей за 200 граммов

Прошутто — 250 рублей за 100 граммов

Аппенцеллер — 350 рублей за 100 граммов

Диаболо — 350 рублей за 100 граммов

Тревизо — 250 рублей за 100 граммов

Brugge

Адрес: наб. Макарова, 22

Время работы: 12:00–02:00

 belgapub.inbrugge.ru

Бельгийский паб, открытый три года назад командой Italy Group, с почти 30 сортами разливного пива, включая несколько редких позиций (вроде квадрюпеля, поставляемого из Брюгге), и классическими фламандскими закусками: здесь есть и луковый суп, и ватерзой с морепродуктами, и льежский салат с яйцом пашот, и мидии, которых подают с четверга по воскресенье. В числе мясных блюд — стейки, охотничьи сосиски, фирменные бургеры, ребрышки барбекю и ассорти из колбас, которое подают с квашеной капустой.

Что заказывать

Жульен с рапанами — 390 рублей

Луковый суп — 290 рублей

Охотничьи колбаски — 630 рублей

Мидии с чесноком и зеленью — 690 рублей

Рыбные котлеты по-фламандски — 490 рублей

Бутерbrodsky

Адрес: наб. Макарова, 16

Время работы: 12:00–00:00

 vk.com

Заведение с замысловатым названием, интерьерами в духе воображаемых поэтических салонов, расставленными по подоконникам печатными машинками и странными цитатами на бирюзовых стенах, которым руководит Александр Затуливетров («Свитер с оленями», «Мыженаты»). Несмотря на то что в Бутерbrodsky можно полноценно пообедать (здесь готовят классические супы вроде борща с салом или грибной похлебки, рыбные и мясные котлеты и говядину с перечным соусом), акцент в меню смещен в сторону закусок. Приходят сюда ради разнообразных датских смёрребрёдов, наборов смуши (придуманного местными поварами гибрида суши и бутерброда) и домашних настоек, которые считаются одними из лучших в городе.

Что заказывать

Смёрребрёд с тартаром из сельди — 268 рублей

Смёрребрёд с уткой в темпуре — 278 рублей

Классический борщ с салом и сметаной — 312 рублей

Полба с белыми грибами и цукини — 479 рублей

Генуэзский крем с малиной — 279 рублей

Shannon

Адрес: 5-я линия В.О., 54

Время работы: 12:00–01:00, по пятницам и субботам до 02:00

 vk.com

Классический ирландский паб с зелеными стенами, деревянной мебелью, разномастными картинками в рамках, фанатскими шарфами и флагами ирландских графств под потолком. Иначе говоря, ничего особенного заведение из себя не представляет, но локальная публика ценит его за одно важное преимущество — прекрасную дворовую террасу, возможно, лучшую на острове. Сам же паб располагается в небольшом одноэтажном доме, от этого ощущение «нашей маленькой Британии» здесь только усиливается. Барная карта предлагает ирландские стауты и эли (280–350 рублей), а также большую подборку виски. В меню — сытные мясные блюда по адекватным ценам, несколько супов, кесадилья и фиш-энд-чипс. 

Что заказывать

Солянка — 390 рублей

Фирменный бургер — 590 рублей

Бифштекс «Американо» — 690 рублей

Кесадилья — 460 рублей

Фиш-энд–чипс — 390 рублей

«Хельсинкибар»

Адрес: Кадетская линия В.О., 31

Время работы: с 18:00 до последнего посетителя

 vk.com

Один из пионеров барной культуры на Васильевском острове по иронии судьбы только прикидывается баром, а на деле представляет собой компактный ресторан со скандинавской ориентацией. Тем не менее, за неимением других мест с приставкой «бар», с самого открытия заведения местные настойки пользуются у локальной публики спросом. Оживление в районе Тучкова моста, начавшееся пару лет назад, совпало с выходом из проекта его главного идеолога — Ильи Бортнюка, после чего  «Хельсинкибар» стал постепенно сдавать позиции, но заглянуть сюда на финский форшмак из говядины и селедки или коктейль «Хельсинки Мэри», который подают с копченой уткой, все еще стоит.

Что заказывать

Форшмак из говядины, сельди и лука — 120 рублей

Гравлакс из лосося — 190 рублей

Фирменный бургер с котлетой из оленины — 370 рублей

Финская уха со сливками и белым вином — 270 рублей

Домашние сосиски — 320–380 рублей

«Бар разбитых сердец Тельмы и Луизы»

Адрес: 1-я линия В.О., 60

Время работы: 12:00–23:00, по пятницам и субботам до 02:00

 vk.com

Еще один проект Александра Затуливетрова, рассчитанный в первую очередь на девичью аудиторию. В заведении два этажа. Первый работает в непривычном для Петербурга формате пинчос-бара, где все меню состоит из небольших закусок вроде багета с копченым лососем и лимоном, мойвы в кляре или сыра и винограда, которые продают по одной цене в 50 рублей. На втором этаже устроена сцена, на которой по вечерам дают концерты начинающие петербургские группы. В барной карте — подборка вин (от 180 рублей), несколько сортов разливного пива и фирменные коктейли.

Что заказывать

Пинчос — 50 рублей

«Биржа»

Адрес: Биржевой пер., 4

Время работы: 17:00–02:00, по пятницам и субботам до 05:00

 birjabar.ru

Бар с регулярными концертами, демократичным меню и обширной барной картой, в которой есть и разливной крафт от местных пивоварен, и линейка вин, и классические коктейли. Музыканты и гости жалуются на плохую акустику, неудобное расположение сцены и тесноту, однако и те и другие неизменно возвращаются — мест, где можно устроить камерный концерт, в Петербурге по-прежнему немного.

Что заказывать

Горячий паназиатский салат — 270 рублей

Сковородка с курицей и вешенками — 390 рублей

Бургер с говядиной — 480 рублей

Стейк из говяжьей вырезки — 690 рублей

Бастурма — 210 рублей

Wild Duck

Адрес: 7-я линия В.О., 72/17

Время работы: 12:00–02:00, по пятницам и субботам до 04:00

 wildduck.su

Ирландский паб, оформленный в готическом стиле, с тяжелыми портьерами на окнах, громоздкой мебелью, обитой плюшем и зловещей зеленоватой подсветкой. Главная достопримечательность места — живая утка, которая живет в пабе и бродит по залам, развлекая посетителей. В меню — классические пивные закуски, всевозможные сосиски и колбаски на гриле, линейка шашлыков, ирландская уха и тушеная в пиве говядина. В барной карте — больше 20 разливных и около 50 бутылочных позиций пива, а еще сопоставимая по размерам подборка виски и классические коктейли. 

Что заказывать

Ребра на гриле — 420 рублей

Уха по-ирландски — 350 рублей

Айриш-стью — 480 рублей

Телятина по-ирландски — 480 рублей

Шашлык из барашка — 400 рублей

Пивной бутик «1516»

Адрес: 8-я линия В.О., 55

Время работы: 13:00–22:00

 vk.com

Ключевая точка на карте крафтовых заведений Васильевского острова. Незатейливо оформленный пивной магазин-бар с ковровым покрытием на полу, стоящим в углу пианино и ручным попугаем Кузей, который иногда свободно летает по залу. Основу меню составляет импортное пиво немецких, датских и бельгийский марок (200–300 рублей), но есть и несколько отечественных сортов.

Что заказывать

Импортное пиво — 220–290 рублей

Российское пиво — 200–300 рублей

Фотографии: обложка, 2 – Дима Цыренщиков, 1 – Erarta Café