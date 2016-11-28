У бургерной #FARШ на Никольской улице заработала доставка. Заказать можно бургеры и другую еду из меню, рассказали The Village представители заведения.

Заказы принимаются в приложении или на сайте сервиса Foodfox. Сделать заказ можно с 9:00 до 23:00 в любой день недели. В зону доставки входят кварталы в радиусе 2,5 километров от бургерной.

Ограничений по минимальной сумме заказа нет, а сама доставка осуществляется бесплатно. Заказы доставляют в течение 45 минут.

В меню #FARШ — восемь бургеров, включая классические гамбургер и чизбургер, а также вегетарианский бургер с фалафелем. Также здесь можно заказать салаты, сэндвичи и куриные крылышки.

#FARШ — это совместный проект ресторатора Аркадия Новикова и холдинга «Мираторг». Бургерная находится в отеле The St. Regis по адресу: Никольская улица, дом 12.