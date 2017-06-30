Открытия неделиНовая «Раковая», вечеринка Stay Hungry и другие новости
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«Раковая на Усачева»
Адрес: ул. Усачева, 22
Время работы: с 12:00 до 01:00
Средний чек: 1 500 рублей
Главным блюдом в меню сети являются раки: в аджике, в пиве, жареные, с яблоками и медом — всего девять вариантов. Килограммовые порции стоят от 1 800 рублей, половина порции — от 900 рублей. Кроме этого, в меню есть блюда из мяса и морепродуктов: бургеры, языки, стейки, фаланги крабов и мидии.
Есть большое пивное меню: более 200 сортов, из них 27 сортов — на разлив.
Кто открыл
Владелец гастробаров на Тишинке и на Усачева — предприниматель и писатель Евгений Ничипурук, шеф сети — Антон Широков (ранее работал в «Фаренгейте»).
Цитаты из меню
Раки в молоке — 1 000 рублей за 0,5 кг
Раковый биск — 990 рублей
Ленивые пельмени с раковыми шейками и «антоновкой» — 610 рублей
Попкорн из раковых шеек — 510 рублей
Varvara
Адрес: ул. Петровка, 23/10, стр. 5
Время работы: с воскресенья по четверг — с 12:00 до 00:00, в пятницу и субботу — с 12:00 до 02:00
Средний чек: 1 500 рублей
Создатели утверждают, что в ресторане представлен авторский взгляд на традиции и каноны русской кухни и что меню построено на русских продуктах. Нам даже рассказывают про некоторые из них — тут используют воронежскую говядину, карельскую форель, тульскую буррату и алтайский мед. Но кроме них в меню мы видим блюда с соусом даси, осьминогами, грейпфрутами, киноа, сибасом и другими ингредиентами, которые едва ли можно назвать аутентичными (как, впрочем, и буррату). Форель с киноа и соусом берблан на бульоне даси, крем-суп из сельдерея со слабосоленой форелью, закуска из сыровяленых колбас и окорока — так концепт-шеф авторски видит русскую кухню.
Кто открыл
Автор проекта — Наталья Максимова, представитель кулинарной школы ICIF и ресторатор. Курирует кухню концепт-шеф Александр Ермаков, который по совместительству работает шеф-поваром в Winil Restaurant & Wine Bar.
Цитаты из меню
Утиная грудка с пюре из корнеплодов и соусом из облепихи — 570 рублей
Табуле-бургер с осьминогом — 790 рублей
Похлебка с бычьими хвостами и сметаной — 380 рублей
Тульская буррата с клубникой и мятным песто — 640 рублей
Loft17
Адрес: Волгоградский пр-т, 17
Время работы: с 09:00 до 23:00
Средний чек: 1 000 рублей
Интерьер оформлен в соответствии с названием — с использованием кирпича, дерева, металла, винтажных элементов декора и мха. Кухня в ресторане открытая, можно сесть за стол прямо напротив поваров. Меню небольшое, цены демократичные: начинаются со 150 рублей за форшмак и заканчиваются тысячей рублей за стейк с овощами. В меню напитков — коктейли, которые могут приготовить прямо у вас за столом, и необычные лимонады, например груша-корица, кофейный или овощной.
Кто открыл
Кухней руководит бренд-шеф Сергей Душков (ранее Lesartists, Bosco’s Catering, Monster Hills, Open Wine & Table, One More Beer & Wine).
Цитаты из меню
Тартар из нерки — 260 рублей
Суп с чечевицей — 200 рублей
Филе перепелки и киноа с белыми грибами — 550 рублей
Копченая утка с кускусом — 500 рублей
Вечеринка Stay Hungry «Дружба народов»
Адрес: Дербеневская наб., 7, стр. 10, деловой квартал «Новоспасский»
В это воскресенье, 2 июля, пройдет очередная вечеринка от создателей секретных ужинов Stay Hungry. В этом году они решили собрать не только московских гастроэнтузиастов: участвовать будут и проекты из регионов — Саратова и Перми. Всего заявлено 40 проектов с самыми разными блюдами: паровые булочки, вафли, смузи, устрицы, плов, хот-доги, каши, долма, рамен и многое другое. Даже кофе и сладости будут на выбор от разных участников. Кроме того, из развлечений гостям вечеринки предложат тир, Rodeo Challenge, свадебные церемонии народов мира, тату-бар от Sasha Unisex, площадки для создания причесок и макияжа. Начало мероприятия в 13:00.
Фотографии: обложка, 3 — Loft17, 1 — «Раковая на Усачева», 2 — Varvara
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