Время работы: с 12:00 до 01:00

Главным блюдом в меню сети являются раки: в аджике, в пиве, жареные, с яблоками и медом — всего девять вариантов. Килограммовые порции стоят от 1 800 рублей, половина порции — от 900 рублей. Кроме этого, в меню есть блюда из мяса и морепродуктов: бургеры, языки, стейки, фаланги крабов и мидии.

Есть большое пивное меню: более 200 сортов, из них 27 сортов — на разлив.

Кто открыл

Владелец гастробаров на Тишинке и на Усачева — предприниматель и писатель Евгений Ничипурук, шеф сети — Антон Широков (ранее работал в «Фаренгейте»).

Цитаты из меню

Раки в молоке — 1 000 рублей за 0,5 кг

Раковый биск — 990 рублей

Ленивые пельмени с раковыми шейками и «антоновкой» — 610 рублей

Попкорн из раковых шеек — 510 рублей