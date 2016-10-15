В понедельник, 10 октября, в Калашном переулке заработала традиционная японская изакая (то есть закусочная и бар. — Прим. ред.) Nomi. Заведение открыли владельцы соседнего Crabs are Coming Маша Максименко и Ксения Алексеева. Участие девушек в ресторанном бизнесе началось весной 2013 году с «Городского маркета еды», где они готовили Crab Wrap (ролл из рисовой лепешки с начинкой из камчатского краба и салата) и другие блюда с использованием краба. В сентябре к ним присоединился старый друг Роман Квон, ставший шеф-поваром вскоре открывшегося кафе Crabs are Coming.

Через год владельцы «Крабов» открыли небольшой магазин «Точка» с товарами, которые сложно было найти в обычных супермаркетах: например, лимонады Wostok, корейское кимчи, кокосовая вода и журналы Lucky Peach. Но из-за нерентабельности магазин закрылся в июле этого года. А спустя несколько месяцев на его месте появилась закусочная Nomi.

Интерьер Nomi придумала Валя Зайцева, которая также занималась оформлением кафе Crabs are Coming и магазина «Точка». В небольшом, но светлом и уютном помещении поместится не более 17 человек. Значительную часть пространства занимает открытая кухня с теппанами (традиционная японская жарочная поверхность) и японским грилем, которые привезли из Токио. Если сесть за барную стойку, то можно не только наблюдать за процессом приготовления блюд, но и есть их прямо с теппана — в Японии такая подача считается лучшей, так как еда продолжает готовиться и остается теплой до последнего кусочка.