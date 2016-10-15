МестоЗакусочная и бар Nomi в Калашном переулке
Окономияки, куриная кожа, удон и саке в новом японском месте
С момента своего основания The Village неустанно следит за всем происходящим в городе — открытиями магазинов, кафе, ресторанов и салонов — и рассказывает о самом значимом и интересном читателям. В нашей рубрике «Место» мы собираем как свежеоткрывшиеся, так и просто полюбившиеся нам за эти годы заведения, которые могут удивить нас и стать хорошим местом для отдыха и встреч с друзьями. В новом выпуске — локальная закусочная и бар с японской кухней Nomi в переулках возле Большой Никитской улицы.
Фотографии
катя закливенец
В понедельник, 10 октября, в Калашном переулке заработала традиционная японская изакая (то есть закусочная и бар. — Прим. ред.) Nomi. Заведение открыли владельцы соседнего Crabs are Coming Маша Максименко и Ксения Алексеева. Участие девушек в ресторанном бизнесе началось весной 2013 году с «Городского маркета еды», где они готовили Crab Wrap (ролл из рисовой лепешки с начинкой из камчатского краба и салата) и другие блюда с использованием краба. В сентябре к ним присоединился старый друг Роман Квон, ставший шеф-поваром вскоре открывшегося кафе Crabs are Coming.
Через год владельцы «Крабов» открыли небольшой магазин «Точка» с товарами, которые сложно было найти в обычных супермаркетах: например, лимонады Wostok, корейское кимчи, кокосовая вода и журналы Lucky Peach. Но из-за нерентабельности магазин закрылся в июле этого года. А спустя несколько месяцев на его месте появилась закусочная Nomi.
Интерьер Nomi придумала Валя Зайцева, которая также занималась оформлением кафе Crabs are Coming и магазина «Точка». В небольшом, но светлом и уютном помещении поместится не более 17 человек. Значительную часть пространства занимает открытая кухня с теппанами (традиционная японская жарочная поверхность) и японским грилем, которые привезли из Токио. Если сесть за барную стойку, то можно не только наблюдать за процессом приготовления блюд, но и есть их прямо с теппана — в Японии такая подача считается лучшей, так как еда продолжает готовиться и остается теплой до последнего кусочка.
Nomi
Адрес: Калашный пер., 9
Телефон: +7 (968) 322–08–48
Время работы: вс.-ср.: с 12:00 до 00:00; чт.-сб.: круглосуточно
Средний чек: 500 рублей
За кухню здесь отвечает шеф-повар Роман Квон. Основной упор в меню сделали на самый популярный японский стрит-фуд — лепешки окономияки и шпажки с мясом на углях. Окономияки можно взять с двумя видами начинок: со свининой или с кальмаром. Что касается мяса на углях, то здесь выбор больше: есть шпажки с различными частями курицы (куриный митбол, сердечки, крылышки, куриная кожа), а также с говядиной и лососем. Такая еда хорошо сочетается с пивом и саке.
Помимо этого, в Nomi готовят корейские лепешки на теппане с кимчи и свининой, с морепродуктами и зеленым луком. Также можно заказать удон с говядиной или с морепродуктами, лапшу для которого Роман Квон специально учился делать в Японии. К удону предлагают яйцо Onsen Tamago, приготовленное при низкой температуре. Из закусок особенно интересны грибы шимеджи. Все специи и отдельные ингредиенты привозят из Японии, овощи закупают на Даниловском рынке, курицу — у фермеров, а мясо берут в Воронежской области.
В закусочной большой выбор алкогольных и безалкогольных японских напитков. Есть шесть видов саке, два вида крафтового пива и три бутылочного, чаи матча и сенча, фильтр-кофе и многочисленные сладкие напитки в ярких баночках: от виноградного сидра до вишни ацеролы.
К сожалению, проект магазина „Точка“ на оправдал себя с финансовой точки зрения. Поэтому мы решили открыть новое место, чтобы сохранить аудиторию, которая сформировалась за время нашей работы. Идея создать в Москве традиционную японскую изакаю, где обычно собираются простые японцы во время ланча или чтобы выпить после работы, пришла к нам во время путешествия по Японии. Мы постарались максимально передать расслабленную атмосферу этих мест с саке, запахом углей, гулом гостей. Надеюсь, у нас получилось.
Маша Максименко
совладелица Crabs are Coming и Nomi
Выдержки из меню
Okonomiyaki (японская лепешка на теппане) со свининой — 400 рублей
Korean pancake (корейская лепешка на теппане) с морепродуктами и зеленым луком — 400 рублей
Устричный гриб — 300 рублей
Удон с говядиной и яйцом онсен —
300 рублей
Дегустационный сет саке — 300 рублей
Микс чая сенча и коричневого риса —
70 рублей
Вишня ацерола — 150 рублей
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