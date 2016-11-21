Место«Краснодар Бистро» на Большой Дмитровке
Новое место краснодарского ресторатора Тахира Холикбердиева
The Village неустанно следит за всем происходящим в Москве. В нашей рубрике «Место» мы собираем как свежеоткрывшиеся, так и просто полюбившиеся нам за эти годы заведения, которые могут удивить нас и стать хорошим местом для отдыха и встреч с друзьями. В новом выпуске — заработавшее в конце осени на Большой Дмитровке «Краснодар Бистро».
В ноябре на Большой Дмитровке заработало гастробистро «Краснодар». Это уже третье место краснодарца Тахира Холикбердиева в Москве (первые два — ресторан «Южане» недалеко от «Чистых прудов» и лавка «Ребро Адама» на Даниловском рынке). Что примечательно: чтобы развернуться до двух полноценных ресторанов в центре города и мясной лавки на главном рынке столицы, Тахиру понадобилось всего полгода — немногие московские рестораторы могут похвастаться такой прытью.
В Краснодаре у Холикбердиева остался ресторан с незлобным названием «Скотина» (акцент на мясе и всем вокруг него) и кооператив «Кубанское мясо», в который входит около 60 производителей говядины, свинины и баранины из Краснодарского края, Республики Адыгеи и Карачаево-Черкесии. Он-то и снабжает мясом оба ресторана и лавку на Даниловском рынке — говядиной, бараниной, свининой и птицей.
Ресторан расположился на Большой Дмитровке аккурат напротив еще одного мясного ресторана — «Воронежа». Помещение бистро прежде занимали заведения Look In, After Seven и One Pot. Интерьер после закрытия последнего изменился минимально: выбрали другое цветовое оформление, новую мебель и посуду, завели огромный стол для большой компании.
Работу кухни в «Краснодаре» курирует Юлия Кравцова. Она также остается шеф-поваром краснодарской «Скотины». В отличие от «Южан» (шеф-повар здесь Роман Шубин, работавший в ресторанах «Воронеж» и «Мясной клуб»), который по своей сути является классическим мясным рестораном (пусть и с нетипичными вкраплениями вроде бургеров из нутрии), в «Краснодаре» акцент смещен на более нетривиальные сочетания.
В самом заведении подчеркивают, что «Краснодар» — бистро, а не мясной ресторан, здесь нет гриля и мясной лавки, как в «Южанах», тоже не будет. Здесь придерживаются принципа сезонности, поэтому обновления будут происходить три-четыре раза в год. Время от времени обещают добавлять специальные блюда от шеф-повара и предложения дня.
«Краснодар Бистро»
АДРЕС: ул. Большая Дмитровка, 9/1
телефон: +7 (495) 692–62–95
ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 12:00 до 00:00
СРЕДНИЙ СЧЕТ: 1 000 рублей
Сейчас в меню можно застать острый тартар из говядины и паштет из куриной печени, пирожки с почками и салат с говяжьей лопаткой, свиные или говяжьи ребра, цыпленка, утку с яблоками и кебаб из баранины. В общем, знакомых по «Южанам» позиций в меню «Краснодара» в избытке, но идти сюда стоит не за цельным куском мяса, а за более изящными вариациями на тему. Есть все та же нутрия — в виде хот-дога с двумя сосисками, жареных вареников и голубцов — это для тех, кто на целый бургер не решился (он, впрочем, здесь тоже присутствует). Попробовать любое блюдо с ней стоит хотя бы из любопытства — о нутрии, моду на которую в Москве ввел как раз Холикбердиев, уже пишет
The Guardian.
Не стоит игнорировать кубанский пирог с рыбой, салат с булгуром, говяжьими щеками и азовской хамсой, а также раздел с супами: куриный с фрикадельками и бадьяном, суп из каштанов или из сладкой картошки все с теми же говяжьими щеками. Среди десертов внимания стоят лимонный поссет с фейхоа и овсяный кисель с варенцом и цукатами.
О дальнейших планах краснодарского ресторатора пока ничего не известно, но, учитывая успешный старт, Холикбердиев едва ли остановится на трех заведениях. Вполне возможно, что вареники с нутрией и мясо «от рожек до ножек» скоро можно будет найти по всей Москве, пока же проще всего добраться до «Краснодара» на Большой Дмитровке («Южане» все же находятся слегка на отшибе).
Выдержки из меню
Пирожки с почками и сладкой картошкой — 250 рублей
Жареные вареники с нутрией и соусом из йогурта — 390 рублей
Цыпленок с пряной сливой — 490 рублей
Кебаб из баранины со сливовой пастилой и фейхоа — 690 рублей
Лимонный поссет — 350 рублей
Овсяный кисель с варенцом и цукатами — 350 рублей
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