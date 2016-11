В ноябре на Большой Дмитровке заработало гастробистро «Краснодар». Это уже третье место краснодарца Тахира Холикбердиева в Москве (первые два — ресторан «Южане» недалеко от «Чистых прудов» и лавка «Ребро Адама» на Даниловском рынке). Что примечательно: чтобы развернуться до двух полноценных ресторанов в центре города и мясной лавки на главном рынке столицы, Тахиру понадобилось всего полгода — немногие московские рестораторы могут похвастаться такой прытью.

В Краснодаре у Холикбердиева остался ресторан с незлобным названием «Скотина» (акцент на мясе и всем вокруг него) и кооператив «Кубанское мясо», в который входит около 60 производителей говядины, свинины и баранины из Краснодарского края, Республики Адыгеи и Карачаево-Черкесии. Он-то и снабжает мясом оба ресторана и лавку на Даниловском рынке — говядиной, бараниной, свининой и птицей.

Ресторан расположился на Большой Дмитровке аккурат напротив еще одного мясного ресторана — «Воронежа». Помещение бистро прежде занимали заведения Look In, After Seven и One Pot. Интерьер после закрытия последнего изменился минимально: выбрали другое цветовое оформление, новую мебель и посуду, завели огромный стол для большой компании.

Работу кухни в «Краснодаре» курирует Юлия Кравцова. Она также остается шеф-поваром краснодарской «Скотины». В отличие от «Южан» (шеф-повар здесь Роман Шубин, работавший в ресторанах «Воронеж» и «Мясной клуб»), который по своей сути является классическим мясным рестораном (пусть и с нетипичными вкраплениями вроде бургеров из нутрии), в «Краснодаре» акцент смещен на более нетривиальные сочетания.

В самом заведении подчеркивают, что «Краснодар» — бистро, а не мясной ресторан, здесь нет гриля и мясной лавки, как в «Южанах», тоже не будет. Здесь придерживаются принципа сезонности, поэтому обновления будут происходить три-четыре раза в год. Время от времени обещают добавлять специальные блюда от шеф-повара и предложения дня.