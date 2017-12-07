Меньше полугода назад Виталий Бганцов и Дмитрий Рубаненко открыли на Петровке бар «Вода», а теперь захватывают другую часть города — Покровку, где появился их второй бар Veladora. Изначально веладора — это небольшой мексиканский церковный подсвечник, из которого впоследствии в Латинской Америке начали пить мескаль и текилу. Собственно, именно в веладорах в баре подают эти два напитка.
Неоновый демон
Найти мексиканский бар с первого раза не так легко: нужно зайти в арку с зеленой неоновой вывеской со стороны Старосадского переулка, повернуть налево, обогнуть здание, а там уже идти к светящейся вывеске с нарисованным стаканчиком. Ступеньки вниз украшает яркая неонка скелета и большие красные двери, за ними — сводчатые потолки, хип-хоп и барная стойка.
Поначалу кажется, что Veladora гораздо меньше, чем на самом деле: бар условно поделили на две зоны, и при входе мы видим только первую — тут стоит диджейский пульт, пара высоких столиков у стены и сам коктейльный бар. Во второй части поставили кухню, и если перекусить можно в обоих залах, то тут наливают только чистый алкоголь, а за коктейлем придется дойти до барной стойки.
Интерьером занималось архитектурное бюро OCM, оно же делало первый бар команды. Veladora получился намеренно проще, чем «Вода», но и концепции мест сильно отличаются. Если «Воду» можно назвать даже светским баром со сложными напитками, то Veladora в первую очередь про веселье, шум и простоту во всем. Дизайн делали соответствующий, но не без деталей — точеные грани барных стоек подчеркнуто геометричны, на стенах висит пара неоновых вывесок, что уже создает определенное настроение, а прозрачные ПВХ-полосы — вход во второй зал — манят своим красным цветом.
Veladora
Адрес: ул. Покровка, 2/1, стр. 1
Часы работы: ср. — сб.: 18:00–05:00, вс.: 18:00–02:00
Средний чек: 700 рублей
Простота во всем
Барное меню ставил совладелец Veladora Виталий Бганцов, в основе всех напитков — традиционные для Мексики мескаль и текила. Чистые напитки подают с домашней сангритой, здесь ее сделали авторской, не на томатном соке, а на грейпфрутовом, поэтому консистенция у нее не такая плотная, а пить ее даже приятнее. Все коктейли мешают на текиле, мескале, кашасе или писко. В первую очередь надо обязательно пробовать местную «Маргариту». Казалось бы, простой напиток, но получается далеко не у всех.
Кухня работает с открытия до поздней ночи, поэтому шанс быстро напиться и уехать домой приятно снижается. За еду в Veladora отвечают Вадим Сарап и Юлия Кирдода, которые придумали для бара твисты на традиционные мексиканские блюда, которые удобно есть даже стоя. Меню небольшое, но полноценное, в первую очередь стоит брать тако. Их здесь четыре вида: с говяжьими щечками, со свининой, с курицей и вегетарианский со страчателлой. Учитывая размер порции и сытность, можно сказать, что отдают их почти бесплатно: порция тако стоит 200–250 рублей. В меню также один салат с авокадо, кейлом, киноа и семечками (250 рублей), кукурузный суп (300 рублей) и, конечно, гуакамоле (300 рублей), которое подают с порцией начос. Это совершенно идеальная закуска под коктейльную карту. Кроме того, есть кукуруза гриль с майонезом чипотле и домашним сыром (200 рублей) и даже десерт — шоколадный брауни с копченой карамелью (200 рублей). Уже поговаривают, что это чуть ли не лучший шоколадный десерт в городе.
Также в баре есть пиво, и обещают, что скоро появится мичелада, которую в Москве встретишь нечасто. В целом получилось идеальное сочетание хороших коктейлей и простой понятной кухни без претензий. Еще больше радует средний чек: забежал выпить на ход ноги, закусить гуакамоле — заплатил 800 рублей. Этого городу и правда очень не хватало.
Отличный бар с хорошей едой
Veladora получился во всех смыслах правильным: он подойдет и любителям текилы, и тем, кто хочет просто выпить хороший коктейль, и тем, кто отчаянно жаждет веселья. Настроение танцевать — пожалуйста, первый зал отлично подойдет, чтобы раскачаться. Хочется просто выпить мескаля в спокойной обстановке — прячьтесь поближе к кухне. Вдвойне приятно, что в Veladora хочется зайти еще и перекусить — во-первых, сюда стоит вернуться за тако, во-вторых, за гуакамоле, ведь достать хороший авокадо в городе — задача, которую тут сумели решить.
Выдержки из меню:
Тако с говяжьими щечками — 250 рублей
Кукурузный суп — 300 рублей
Гуакамоле — 300 рублей
Tommy's Margarita — 400 рублей
Шот мескаля – 250 рублей
Коктейль Pisco — 500 рублей
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