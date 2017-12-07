Неоновый демон

Найти мексиканский бар с первого раза не так легко: нужно зайти в арку с зеленой неоновой вывеской со стороны Старосадского переулка, повернуть налево, обогнуть здание, а там уже идти к светящейся вывеске с нарисованным стаканчиком. Ступеньки вниз украшает яркая неонка скелета и большие красные двери, за ними — сводчатые потолки, хип-хоп и барная стойка.

Поначалу кажется, что Veladora гораздо меньше, чем на самом деле: бар условно поделили на две зоны, и при входе мы видим только первую — тут стоит диджейский пульт, пара высоких столиков у стены и сам коктейльный бар. Во второй части поставили кухню, и если перекусить можно в обоих залах, то тут наливают только чистый алкоголь, а за коктейлем придется дойти до барной стойки.

Интерьером занималось архитектурное бюро OCM, оно же делало первый бар команды. Veladora получился намеренно проще, чем «Вода», но и концепции мест сильно отличаются. Если «Воду» можно назвать даже светским баром со сложными напитками, то Veladora в первую очередь про веселье, шум и простоту во всем. Дизайн делали соответствующий, но не без деталей — точеные грани барных стоек подчеркнуто геометричны, на стенах висит пара неоновых вывесок, что уже создает определенное настроение, а прозрачные ПВХ-полосы — вход во второй зал — манят своим красным цветом.