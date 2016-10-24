Первый Cofix появился в Израиле в 2013 году. Это была просто бомба! Многие владельцы кофеен и ресторанов возмущались, говоря, что держать такие низкие цены в принципе невозможно. Кто-то думал, что это временная акция для привлечения внимания и потом цены поднимутся. В целом никто не верил в успех сети. Но прошло три года, а в Cofix по-прежнему можно купить кофе и выпечку всего за пять шекелей (что приблизительно равно 80 рублям. — Прим. ред.). Кроме того, им удалось так развиться, что появилось еще два новых направления: бары и супермаркеты. В них любая позиция обойдется в те же 5 шекелей.

Я точно не знаю, как Cofix держит низкие цены. Мне кажется, им удается договориться с поставщиками о более выгодной сделке за счет объема продаж, который они могут обеспечить. К примеру, для своих супермаркетов они решили брать молоко не в литровых пакетах, а в емкостях меньшего объема. Эта идея так понравилась производителям, что они начали предлагать упаковки объемом 800 миллилитров не только Cofix, но и другим магазинам. Правда, последним они продают их дороже из-за большей наценки на товар.

Мы с Галей (Галина Николаева также является совладелицей Dizengof 99. — Прим. ред.) на днях вернулись из Тель-Авива, где кафе с фиксированными ценами очень много: как оригинальных Cofix, так и их подражателей. В отличие от Москвы, где у вагончика Cofix, когда мы пришли, было не меньше 20 человек, в израильском уже не бывает очередей. Хотя люди по-прежнему часто заходят. Если сравнивать заведения чисто визуально, то они одинаковы: помещение, в котором стоит небольшой вагончик. Но московский выглядит приятнее и чище. Возможно, так кажется, потому что он новый.

Что касается ассортимента, то разница в нем есть. Здесь предлагают сырники, блинчики и супы, а в Тель-Авиве можно попробовать блюда типа плова и кускуса. Плюс там есть отдельное веганское меню, но, как я понял, оно появилось относительно недавно. В израильском Cofix мы заказали капучино и круассан с шоколадом, в московском — то же самое плюс шоколадный чизкейк, которого в Тель-Авиве не было, и чиабатту с курицей.

Если говорить о кофе, то в Москве он значительно лучше. Дело в том, что в Израиле еще не произошла кофейная революция, как у нас и в некоторых других странах. Поэтому найти там вкусный кофе не так просто, как может показаться на первый взгляд. Израильский круассан с шоколадом больше московского (в Израиле в принципе все порции больше), но по вкусовым качествам они одинаковы, да и количество шоколада в них не сильно отличается. Чизкейк с шоколадом стоил всего 50 рублей и был отличным, хотя и небольшим. Чиабатта с курицей мне понравилась меньше всего, но и она была вполне себе приемлемой. Галя ее целиком съела.

Сеть пользуется спросом — это факт. Сейчас в московский Cofix ходит молодежь и работники торгового центра. Но если бы кафе оказалось около станции метро, я думаю, у них бы был непрерывный поток посетителей. Потому что 50 рублей — очень низкий порог, который приемлем, грубо говоря, для любого человека.

К примеру, в Израиле, где в Cofix ходят абсолютно разные люди, я видел бездомного, который насобирал пять шекелей и купил себе кофе. Надо понимать, что цена на кофе в других заведениях там начинается от десяти шекелей.

Думаю, если Cofix сохранит уровень качества, то у них просто нет шансов не преуспеть в России — как, впрочем, и в любой другой стране. Потому что они предлагают хорошую продукцию за небольшую цену, которую готов заплатить широкий круг населения. Если есть возможность купить тот же кофе всего за 50 рублей, то зачем платить за него 200–300 рублей? Конечно, речь не идет о тех, кто хорошо разбирается в кофе: это очень небольшой процент людей.