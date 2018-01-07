Данила Антоновский: «Бургерных пооткрывали, а счастья нет»

Читать

Сооснователь сети барбершопов Chop-Chop, боксерского клуба «Бо-Бо» и Meatball Company Данила Антоновский снова запустил проект в духе времени. На этот раз — сервис для онлайн-консультаций с психотерапевтом «Ясно». Получилось своевременно: благодаря флешмобу #faceofdepression депрессия стала диагнозом, о котором больше не стыдно рассказывать, а в Facebook и мессенджерах появилось большое количество закрытых групп, где люди рассказывают о борьбе со своими душевными недугами. Мы встретились с Данилой и Алисой, чтобы поговорить о том, кто виноват в московской тоске — президент Путин или философ Платон.