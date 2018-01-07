Что новогоСекс, революция и муниципальное депутатство: 10 важных интервью The Village
Главные герои прошедшего года отвечают на наши вопросы
Новый год по-настоящему наступит только после каникул, поэтому сейчас, раз уж очухались, спокойно читайте главные интервью прошлого, тем более что их таких было много.
Татьяна Никонова — о том, зачем нужен учебник о сексе
Журналистка и секс-блогер Татьяна Никонова планирует издать в 2018 году секспросвет-учебник «Наука секса для подростков», рассчитанный на детей 13–16 лет. Пока книга в работе, The Village узнал, зачем разговаривать с детьми на эту тему, почему половое воспитание не приводит к ранним занятиям сексом и чем плох курс нравственности, который хотят ввести во всех школах.
Максим Кац: «Если вы против Путина — мы вам поможем»
Прошедшие выборы муниципальных депутатов запомнились относительным успехом оппозиции, представленной «Объединенными демократами» под руководством бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и бывшего муниципального депутата Максима Каца. The Village пообщался с директором кампании Максимом Кацем и узнал, за что он выгонял людей, зачем сотрудничать с «Единой Россией» и откуда у Навального травма.
Социолог Анна Шадрина — о Шурыгиной, Вайнштейне и девочках-«винишко»
2017-й запомнится нам не в последнюю очередь продолжением активной гендерной дискуссии. Феминизм, семья, харассмент, принцип согласия — обо всем этом говорили в барах, фейсбуке и даже на федеральных телеканалах. The Village попросил подвести итоги и пройтись по основным темам для обсуждения социолога, исследователя постсоветской семьи Анну Шадрину.
Социолог Алексей Кнорре — о том, кого в России судят за наркопреступления
Cоциолог, сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге уверен, что действующая система сильно перекошена в сторону уголовного преследования именно потребителей и ее нужно менять. The Village попросил Кнорре рассказать подробнее о палочной системе, влиянии даркнета на рынок и перспективах декриминализации.
Историк Борис Колоницкий — о революции 1917 года
Почему царский режим оказался разрушен всего за восемь дней? Какое значение в победе большевиков играла креативность? Мог ли Николай II предотвратить революцию? Как мы излишне персонифицируем и упрощаем исторические процессы? По просьбе The Village Алексей Павперов задал эти и другие важные вопросы одному из ведущих российский специалистов по истории революции 1917 года, доктору исторических наук, профессору Европейского университета в Санкт-Петербурге Борису Колоницкому.
Антрополог Жанна Кормина — о том, зачем РПЦ новые и старые храмы
Почему РПЦ возвращает объекты точечно, зачастую не обращая внимания на руинированные храмы в деревнях? Увеличивается ли численность паствы с каждым новым построенным или возвращенным храмом? Наконец, как относится само общество к расширению владений Русской православной церкви? Об этом мы поговорили с экспертом по антропологии религии Жанной Корминой, профессором департамента социологии НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.
Американист Иван Курилла — о том, как россияне будут жить при Трампе
После инаугурации миллиардера одной из главных шуток стало: «Никогда еще россияне не жили так хорошо, как при президенте США Дональде Трампе».Мы поговорили с доктором исторических наук, американистом, профессором Европейского университета в Петербурге Иваном Куриллой на самые распространенные темы, которые активно обсуждали в России после американских президентских выборов.
Историк Сергей Абашин — о мигрантофобии после теракта в петербургском метро
Прав ли директор ФСБ, который говорит о мигрантах как костяке терроризма? Чему нас учит история с ошибочно обвиненным в терроризме Ильясом Никитиным? Чем опасна мигрантофобия для самих российских граждан? Об этом мы поговорили с доктором исторических наук, профессором факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, автором книги «Советский кишлак» Сергеем Абашиным.
Историк Евгений Анисимов — о том, почему вновь актуальными стали Сталин, Грозный и князь Владимир
Почему малоприятные герои учебников истории становятся вдруг популярными? По какой причине чиновники не хотят расставаться с историческими мифами, например о 28 панфиловцах? Наконец, отчего не получается сделать по-настоящему всенародным День народного единства? Эти вопросы мы задали Евгению Анисимову, доктору исторических наук, профессору НИУ ВШЭ в Петербурге и Европейского университета, ведущему научному сотруднику Санкт-Петербургского института истории РАН.
Данила Антоновский: «Бургерных пооткрывали, а счастья нет»
Сооснователь сети барбершопов Chop-Chop, боксерского клуба «Бо-Бо» и Meatball Company Данила Антоновский снова запустил проект в духе времени. На этот раз — сервис для онлайн-консультаций с психотерапевтом «Ясно». Получилось своевременно: благодаря флешмобу #faceofdepression депрессия стала диагнозом, о котором больше не стыдно рассказывать, а в Facebook и мессенджерах появилось большое количество закрытых групп, где люди рассказывают о борьбе со своими душевными недугами. Мы встретились с Данилой и Алисой, чтобы поговорить о том, кто виноват в московской тоске — президент Путин или философ Платон.
Фотографии: обложка, 2 — Людмила Андреева, 1 — Андрей Стекачев, 3 — Евгений Величев, 4, 5, 6, 7, 8, 9 — Виктор Юльев, 10 — Алена Винокурова
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