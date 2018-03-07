Я учусь на политолога, но уже два года работаю в ресторанной сфере — официанткой, барменом, менеджером. Сейчас я работаю в кибер-спорт лаундж-баре: компьютеры, кальяны, бургеры. Сюда приходят только мужчины, поэтому у нас мужской коллектив.

Через два месяца моей работы в заведение наняли бар-менеджера для реорганизации. Ему 32 года, он уважаемый человек в этой сфере, у него очень влиятельные знакомые. Его лучший друг — Александр Ревва, соответственно, вокруг него огромное количество знаменитостей, некоторые позже приходили к нам в заведение.

Когда мы увиделись впервые, менеджер предложил проводить меня до метро после работы. Мы пообщались на личные темы: он рассказал, что был женат два раза и у него есть ребенок. Я узнала, что раньше он работал в стриптиз-клубе и в течение двух лет жил с 12 девушками в одной квартире. Когда мы дошли, он шутя спросил, мол, поцелуемся? Я тоже как-то отшутилась.

Позже он узнал мой номер телефона и стал писать буквально на следующий день. Просил скинуть ему фотографии и писал мне: «Ты бреешь? У меня фетиш, люблю волосы. Какое порно ты любишь? А во что ты одета? В чем ты спишь? Любишь, когда тебя ласкают?» Я отвечала односложно, пыталась сменить тему или не отвечала совсем — думала, он поиграется и отстанет.

Через неделю у нас было общее собрание. Я была в платье, он сидел напротив. В тот момент, когда все отвлеклись, он опустился вниз и попросил раздвинуть ноги. Я встала и ушла. В этот же день, вечером, я мыла посуду, и он вызвался мне помогать — я не думала, что он снова начнет приставать, потому что мы были не одни в баре.