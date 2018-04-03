Индустрия

Почему люди начинают делать вечеринки? Логика, как правило, следующая: в клубах засели старики, играть не зовут, актуальных артистов не привозят. Тогда мы сами будем делать так, как нам нравится, играть все что захотим и веселиться своей компанией в пику старичью. В какой-то момент компания может вырасти в промоутерскую группу. На старте такая команда обычно состоит чуть ли не из десяти человек, но на практике работы на всю толпу не находится. Очень скоро половина промогруппы начнет трепаться с гостями в баре, а вторая половина — носиться как угорелая по всему городу и засыпать на ходу. Со временем понимаешь, что и трех человек для организации вечеринки было бы вполне достаточно.

Клубный промоутер — это не профессия, скорее, сопутствующая деятельность, способ существования музыкальной тусовки. В Москве по-прежнему нет тусовочной индустрии — есть только небольшое количество человек, которые годами этим занимаются, несколько промогрупп и ивент-агентств, а также три-пять заведений, с которыми можно иметь дело. Иногда эти люди делают попытки убедить себя и окружающих, что индустрия все-таки существует, собирают какие-то круглые столы клубных деятелей, где потом сидят и не знают, о чем поговорить. Впрочем, за последнее время в городе появилось много молодых тусовок, и это не может не радовать.

Зарабатывать деньги на вечеринках можно, можно вырасти в ивент-агентство, работать с крупными клиентами и после каждой вечеринки улетать на острова. Но если ты делаешь субкультурные вечеринки, то нужно готовиться к тому, что будешь чаще попадать, чем зарабатывать.

Привозы

Понятие «привоз» очень московское. Люди думают, что по любому поводу, будь то открытие бара или проводы на пенсию, на спонсорские бабки должен вылетать дорогущий дядька откуда-нибудь из Нью-Йорка, чтобы поставить музыку. И все вопросы только про это: «Кого везете? Никого? Ой, не, я не пойду».

Механика привоза нехитрая. У каждого артиста есть агент, который работает в агентстве. Ты заходишь на сайт, находишь нужного тебе агента и пишешь: «Здравствуйте, мы хотим пригласить такого-то». Дальше предлагаешь гонорар, обсуждаешь условия, организуешь визу, бронируешь билеты и отель. Важно оперативно отвечать на письма. Для большинства иностранных агентов Россия — это пугающая неизвестность, расположить их лучше всего аккуратностью и быстротой реакции.

Не каждого артиста можно заставить идти в консульство и самостоятельно получать российскую визу, особенно если он гражданин стран Европы или США и вообще визы получает редко. Поэтому часто они делаются через туристические агентства. Даже если начал все заранее, может выясниться, что у артиста нет возможности отдать свой паспорт на неделю, чтобы сделать обычную визу, потому что у него тур. В итоге приходится делать дорогущую срочную визу, которую по стоимости можно сравнить с гонораром или билетами.

Когда букируешь суперзвезд, стоит рассчитывать на заскоки в бытовых райдерах. Но если мы говорим про андеграунд, то среди артистов избалованных нет — это обычные задроты, которым ничего не нужно, максимум стакан пива и полежать после выступления.

Если артист по каким-то причинам не прилетел — нужно как можно скорее написать об этом на странице мероприятия и готовиться к попадалову. Конечно, вы с агентом подписали договор, там обозначены какие-то неустойки, но обычно все заканчивается переносом даты. Билеты куплены, виза сделана, есть предоплата — агентство не захочет возвращать деньги. Впрочем, визу придется делать заново — такова особенность российских виз.