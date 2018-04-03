Как всё устроеноКлубный промоутер
Московский клубный деятель — о фейсконтроле, передозировках, отмене фестивалей и сотрудниках полиции в штатском
За последние несколько лет клубная индустрия в Москве пережила несколько смертей и возрождений: от транспарантов с протестами против закрытия главного молодежного клуба «Солянка» до суточных рейвов на территории завода «Арма», от фестивалей Outline до рейдов во всего год просуществовавшей «Рабице», а потом и до ее громкого закрытия. The Village встретился с клубным промоутером, который занимается вечеринками больше десяти лет, и поговорил с ним о том, как привезти в Россию знаменитого диджея, как вести себя с полицией и можно ли заработать деньги, устраивая вечеринки в Москве.
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Индустрия
Почему люди начинают делать вечеринки? Логика, как правило, следующая: в клубах засели старики, играть не зовут, актуальных артистов не привозят. Тогда мы сами будем делать так, как нам нравится, играть все что захотим и веселиться своей компанией в пику старичью. В какой-то момент компания может вырасти в промоутерскую группу. На старте такая команда обычно состоит чуть ли не из десяти человек, но на практике работы на всю толпу не находится. Очень скоро половина промогруппы начнет трепаться с гостями в баре, а вторая половина — носиться как угорелая по всему городу и засыпать на ходу. Со временем понимаешь, что и трех человек для организации вечеринки было бы вполне достаточно.
Клубный промоутер — это не профессия, скорее, сопутствующая деятельность, способ существования музыкальной тусовки. В Москве по-прежнему нет тусовочной индустрии — есть только небольшое количество человек, которые годами этим занимаются, несколько промогрупп и ивент-агентств, а также три-пять заведений, с которыми можно иметь дело. Иногда эти люди делают попытки убедить себя и окружающих, что индустрия все-таки существует, собирают какие-то круглые столы клубных деятелей, где потом сидят и не знают, о чем поговорить. Впрочем, за последнее время в городе появилось много молодых тусовок, и это не может не радовать.
Зарабатывать деньги на вечеринках можно, можно вырасти в ивент-агентство, работать с крупными клиентами и после каждой вечеринки улетать на острова. Но если ты делаешь субкультурные вечеринки, то нужно готовиться к тому, что будешь чаще попадать, чем зарабатывать.
Привозы
Понятие «привоз» очень московское. Люди думают, что по любому поводу, будь то открытие бара или проводы на пенсию, на спонсорские бабки должен вылетать дорогущий дядька откуда-нибудь из Нью-Йорка, чтобы поставить музыку. И все вопросы только про это: «Кого везете? Никого? Ой, не, я не пойду».
Механика привоза нехитрая. У каждого артиста есть агент, который работает в агентстве. Ты заходишь на сайт, находишь нужного тебе агента и пишешь: «Здравствуйте, мы хотим пригласить такого-то». Дальше предлагаешь гонорар, обсуждаешь условия, организуешь визу, бронируешь билеты и отель. Важно оперативно отвечать на письма. Для большинства иностранных агентов Россия — это пугающая неизвестность, расположить их лучше всего аккуратностью и быстротой реакции.
Не каждого артиста можно заставить идти в консульство и самостоятельно получать российскую визу, особенно если он гражданин стран Европы или США и вообще визы получает редко. Поэтому часто они делаются через туристические агентства. Даже если начал все заранее, может выясниться, что у артиста нет возможности отдать свой паспорт на неделю, чтобы сделать обычную визу, потому что у него тур. В итоге приходится делать дорогущую срочную визу, которую по стоимости можно сравнить с гонораром или билетами.
Когда букируешь суперзвезд, стоит рассчитывать на заскоки в бытовых райдерах. Но если мы говорим про андеграунд, то среди артистов избалованных нет — это обычные задроты, которым ничего не нужно, максимум стакан пива и полежать после выступления.
Если артист по каким-то причинам не прилетел — нужно как можно скорее написать об этом на странице мероприятия и готовиться к попадалову. Конечно, вы с агентом подписали договор, там обозначены какие-то неустойки, но обычно все заканчивается переносом даты. Билеты куплены, виза сделана, есть предоплата — агентство не захочет возвращать деньги. Впрочем, визу придется делать заново — такова особенность российских виз.
Охранники
Вечеринку должны охранять люди, морально готовые к событию. Это могут быть ребята с субкультурным бэкграундом, которые знают, как выглядит молодежь, разбираются в ее племенах, в общем, шарят. Для неподготовленного человека рейв выглядит как сборище уродов. Поэтому нежелательно связываться с обычными чоповцами. Не потому, что они плохие, а потому что есть своя специфика. Если ты к ней не привык, то, скорее всего, эти несколько сот человек покажутся тебе агрессивными и подозрительными и захочется их избить.
Многие охранники заранее ненавидят все, что происходит в клубе: ненавидят музыку и людей, испытывают к ним классовую неприязнь. Неважно, артисты это, организаторы или гости — они будут смотреть на всех как на отребье. Если раньше охранник не вечеринку охранял, а торговый центр, в пять утра неизбежна неадекватная реакция.
Хороший охранник понимает, что, пока человек не проявляет агрессию к окружающим, ты его вообще не трогаешь, и неважно, что он делает — лежит пьяный или скачет на голове. Если начинается драка, задача хорошего охранника — не стать самому гвоздем этой программы. Плохой охранник, влезая в драку, по уличной привычке делает все только хуже — пьяных и обторченных людей бить бесполезно.
Место и оформление
Самый идеальный вариант — найти помещение, где еще никто ничего ни разу не проводил. Но у такого варианта есть масса сложностей: если это просто пустое место, то в нем нужно строить бар; как правило, там будут проблемы с туалетами. В итоге это намного интереснее, чем в клубе, но нужно быть готовым к любым неожиданностям. И на это нужно потратить и времени, и сил, и денег гораздо больше, чем в клубе.
Я считаю, что декорации на вечеринке — это важно. Важно транслировать свое особенное ощущение. Здорово, когда кто-то может позволить себе потратить на оформление огромные бюджеты. А вообще атмосферу можно сделать и за пять копеек из помоечных материалов, сейчас это модно. Нанимать оформителя для своей вечеринки — это как-то странно, должно же быть собственное видение и руки. Не существует профессии «оформитель рейвов». Я знаю пару людей, которые этим занимаются, их можно пересчитать по пальцам.
Выбор даты
Договариваться с другими промоутерами, чтобы даты крупных мероприятий в Москве не совпадали — обычное дело. Это не сложно, учитывая, что промоутеров не так много. В Петербурге, например, с этим хуже — они все время что-то делят внутри своей маленькой тусовки. Впрочем, возможно, это субъективное ощущение, не хочется никого обижать в любом случае.
При выборе даты нужно помнить, что пятница и суббота немного различаются. Пятница считается барным днем, человек после работы идет куда-то выпить и рассчитывает оказаться дома. Суббота больше подходит для масштабных мероприятий, человек высыпается, может подготовиться к тусовке, знает, что сегодня куда-то пойдет. Поэтому если речь идет о вечеринке с кучей артистов, то это, конечно, суббота. Впрочем, на практике отталкиваться приходится именно от расписания артистов.
Реально организовывать и две вечеринки в неделю, и даже три: в пятницу и субботу делать мощные и еще успевать собирать небольшой четверг. Это сложно и утомительно, в какой-то момент можно с ума сойти.
Реально организовывать и две вечеринки в неделю, и даже три: в пятницу и субботу делать мощные и еще успевать собирать небольшой четверг. Это сложно и утомительно, в какой-то момент можно с ума сойти. Работа не самая легкая, как выясняется на практике: одну, а то и две ночи подряд находишься среди огромного количества людей, где играет очень громкая музыка, и всем от тебя что-то нужно. А еще эту вечеринку нужно подготовить, потом ее закрыть, после вечеринки надо со всеми рассчитаться, разобрать декорации, отвезти арендованную технику, проводить артиста в аэропорт. В результате если сама вечеринка продолжается восемь часов, то нужно прибавить к этому еще минимум восемь часов на подготовку и еще столько же на ее завершение. А если это была пятница и впереди еще субботняя тусовка — вот и получается двое суток без сна. Просыпаешься в понедельник и понимаешь: через пять дней опять вечеринка. В итоге мы с коллегами пришли к тому, что нам хватает одной большой в месяц.
Планы у хорошего промоутера должны быть расписаны на полгода, а то и на год вперед. Нужно забукировать диджеев, заранее согласовать даты. Купить билеты и сделать визы можно и за неделю, но, когда посчитаешь, сколько переплатил за срочность — начинаешь планировать. Нужно найти место для мероприятия и договориться с владельцами, если есть какие-то выходы на спонсоров — договориться с ними, что-то им успеть продать, согласовать, получить деньги. Конечно, когда уже примерно представляешь, как все это работает, вечеринку можно начать делать и за три недели. Но лучше не рисковать.
Спонсоры
Сейчас несложно найти спонсоров, готовых дать деньги на вечеринку. С тех пор как сигаретным и алкогольным брендам запретили прямую рекламу, для российских промоутеров, особенно московских, наступили хорошие времена. Рекламные бюджеты у корпораций огромные, хочешь не хочешь, а им нужно эти бюджеты осваивать. Остается только тратиться на вечеринки и мероприятия. Важно понимать, что на выходе тебе как промоутеру достаются не какие-то гигантские деньги, но они могут покрыть расходы на дорогих иностранных артистов, что немаловажно.
Наркотики, передозировки и полицейские рейды
От барыг на вечеринке надо избавляться, они могут создать большие проблемы. Не важно, как ты относишься к наркотикам, когда в клубе что-то продают — это плохо. Если видишь, что происходит купля-продажа, нужно просить охранников вывести продавца из клуба. Неизвестно, кто это и что он продает. К счастью, в ходу сейчас вещества не фатальные. Самое жуткое, что можно увидеть, — это передозировка бутиратом. Она не опасна, но когда наблюдаешь в первый раз, то думаешь: ну все, не дышит. Потом он отходит, сволочь, и тусуется как ни в чем не бывало, а ты все это время мучился угрызениями совести. Когда видишь очередного пятого, десятого — привыкаешь, просишь охранников положить отъезжающего на диванчик, обеспечить водой, а дальше он уже сам приходит в себя.
По-настоящему страшная вещь — это приступ эпилепсии. Его может спровоцировать громкий звук или стробоскопический свет. Это не означает, что непременно нужно будет проводить трахеотомию шариковой ручкой, но полезно узнать, что нужно делать в таких случаях. То же самое относится и к тем, кто перебрал с препаратами. Ни в коем случае нельзя выкидывать несчастного тусовщика на улицу, нужно проявить заботу, уложить его где-нибудь в офисе, дать воды, поговорить, если нужно, ведь это твоя вечеринка — значит, ты ответственный. Любой, кто делает вечеринки, рано или поздно с этим сталкивается.
Самое жуткое, что можно увидеть, — это передозировка бутиратом. Она не опасна, но когда наблюдаешь в первый раз, то думаешь: ну все, не дышит. Потом он отходит, сволочь, и тусуется как ни в чем не бывало
На вечеринку могут зайти сотрудники полиции в штатском. Их можно узнать по едва уловимым выпадениям из контекста, например по ботинкам. Именно поэтому от продажи наркотиков в клубе нужно избавляться — может произойти контрольная закупка, и тогда начнутся проблемы. История с полицией и договоренностями насчет рейдов — это вообще серая зона. У всех по-разному. Если ты промоутер, который разово делает мероприятия, то тебя «маски» особо не касаются, это прежде всего проблемы владельца клуба. Приехать может и обычный патруль — по вызову из близлежащих домов — и просто попросить сделать потише. Вечеринка после такого, как правило, продолжается.
Я до сих пор не знаю, как вести себя, если полиция кладет всех лицом в пол. Юристы рассказывают, как объяснить полицейскому, что он не может так делать, но когда ты уже лежишь и тебя пару раз ботинком ухерачили — сложно вспомнить, что тебе там советовали. В данный момент ты изолирован от нормального порядка вещей, так что действовать приходится ситуативно. Я бы не рекомендовал делать громкие заявления типа «у меня есть права» или «вы не имеете права», этого никто не любит. По возможности лучше не разговаривать с сотрудником полиции, ты ему ничего не докажешь. Как с террористами-захватчиками — не смотреть им в глаза и вообще быть максимально незаметным.
Срывы мероприятий и отношения с властями
В тусовке до сих пор обсуждают громкие отмены вечеринок Arma17. Тут важно не впадать в теории заговоров. Каковы бы ни были мотивы отмены Outline, не стоит думать, что все настолько плохо, что нам уже запрещают танцевать и слушать музыку. Причины могли быть какие угодно — чем пересказывать слухи и домыслы, бравируя своей осведомленностью в узких кругах, лучше займитесь делом: пишите музыку, устраивайте маленькие вечеринки и большие фестивали. Набирайтесь опыта и верьте в лучшее. Всех не закроют.
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