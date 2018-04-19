О концертах в регионах

В одном из уральских городов мы играли в Доме культуры, потому что других площадок там просто нет. Это был ****** [капец]. Промоутер нам рассказал, что они платят 12 тысяч рублей главному в этом ДК и устраивают все, что захотят. Там рейвы проходят! Когда у нас был саундчек, там проходила дискотека для пенсионеров. Мы расставляли аппарат (музыкальное оборудование: комбики, усилители, барабаны. — Прим. ред.), когда играла Надежда Кадышева и 60-летние бабушки танцевали друг с другом. Когда мы вышли из машины, на ребят набросились девочки с горящими глазами, было ощущение, что приехал Джастин Бибер. Я посмотрел на вокалиста и подумал: «Ни хрена себе он звезда». Для этого города концерт московской группы был реальным событием — настолько мало там проходит любых культурных мероприятий. На концерте не было барьеров между сценой и залом, и, чтобы никто не выбегал на сцену, перед ней положили лестницу. С двух сторон ее держали чуваки, которые привезли аппарат — чтобы его не столкнули. Происходило какое-то безумие: люди забирались на эту лестницу и прыгали с нее в толпу. Это наша страна, это круто, но ни я, ни ребята такого никогда не видели.

Как правило, в обычном российском городе есть один-два клуба, где вы бы могли выступить, и бронировать их нужно за полгода, потому что все занято. К выбору площадки вообще нужно подходить ответственно: Монеточка будет странно смотреться в рок-пабе, где бородатые 40-летние мужики ей кричат: «Давай, спой еще!» Такое уже было.

В пятницу и выходные лучше выступать в больших городах. В Тольятти или Самаре нормально давать концерт в среду, а вот в Екатеринбурге это может стать проблемой. Всегда надо смотреть на то, что происходит в день концерта в этом городе. Мы играли в Смоленске в один день с Максом Коржом. Мы думали, что это не будет проблемой, но в день приезда нам все жаловались, что куча их знакомых хотели бы прийти, но выбрали Коржа. Это же еще и вопрос платежеспособности: если вы играете в субботу, а в пятницу — Корж, то люди, скорее всего, выберут его, потому что на все у них денег просто не хватит.

Мы сейчас находимся в ситуации, когда мы можем позволить себе остановиться в нормальной гостинице или отеле, но ребятам комфортнее в хостелах. Это не зашквар: поездив по России, я понял, что у нас очень хорошо развита индустрия хостелов. Я не подозревал, что в Белгороде или Ростове есть хостелы, которые лучше, чем отели. К тому же это дешевле и комфортнее: вы засыпаете вместе, просыпаетесь вместе, никого не нужно искать с утра.

Разогревающие группы обычно пишут нам сами, мы слушаем, если нравится — берем. Иногда группу предлагает промоутер. В Петрозаводске есть офигенная группа Elephant, в Мурманске — «Деревянные киты». На нашем последнем концерте им подпевал весь зал.