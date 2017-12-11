Изучение ДНК и анализы

Я регулярно сдаю анализы, которые выявляют риски развития разных заболеваний. Мне 38 лет, а это значит, что у меня могут быть проблемы по женской части, я внимательно за этим слежу и периодически проверяюсь на наличие онкологических заболеваний.

Я прошла генетическое тестирование: поплевала в трубочку, и по ДНК слюны врачи узнали о моей предрасположенности к заболеваниям. Конечно, этот способ до сих пор не считается высокоточным, но мне он дал много важной информации. Например, что у меня риск развития глаукомы выше в семь раз, чем у других. Если я не буду предпринимать никаких действий, то глаукома настигнет меня рано — например, как папу, в 65 лет. Я знала, что в моей семье имеется история заболеваний глаз — моя бабушка последние 15 лет прожила полностью слепой из-за глаукомы. Мне это надо? Конечно нет.

Еще я узнала, что у меня есть предрасположенность к подагре. Причем у брата, который придерживается не очень здорового образа жизни, подагра появилась уже в моем возрасте, а у меня ее нет. Разница в том, что я не употребляла такое количество сладкого и мучного, как он.

Врачи, которые придерживаются традиционной медицины, назовут меня ипохондриком — такие прецеденты уже были. Я говорю терапевту: «У меня предрасположенность к подагре», а он мне: «Ну и что?» Наша медицинская система ориентирована на лечение поздних стадий, а не на то, чтобы предупредить старение или просто не допустить развитие болезни.

Мой следующий шаг — делать диагностику другого уровня, которая, например, предлагается в рамках проекта Open Longevity. Есть такое понятие — «биомаркеры старения», это параметры в организме, которые чувствительны к тому, что вы делаете что-то неправильно. Они могут показать: вот сейчас у вас системное воспаление повышенное или пониженное.

О связи психологии и физического здоровья

Я занимаюсь психологией больше 16 лет. Сначала на любительском уровне, а в 28 лет, когда заболела мама, я пошла изучать психологию в контексте психосоматики, то есть узнавала, как наше психологическое состояние влияет на здоровье. Тогда поняла, что стрессом можно довести себя до чего угодно. Я предполагаю, что болезнь моей мамы появилась именно из-за стресса, который всегда способствует повышению уровня системного воспаления в организме. А системное воспаление — это один из механизмов старения, и, к большому сожалению, он способствует развитию рака разных типов.

Я стараюсь быстро перерабатывать все стрессовые ситуации и смотрю на них философски. Я думаю: «Что значит это событие относительно моей жизни в целом? И так ли это на самом деле страшно, если я не достигну этой цели?» По природе я интроверт, но по работе я часто общаюсь с людьми: выступаю на пресс-конференциях, даю и беру интервью. Я научилась не волноваться, смотрю на эти события как на этапы развития себя, как на возможность в чем-то совершенствоваться.

Для психического здоровья важна медитация — например, дыхательная гимнастика, при которой голова очищается от мыслей. Еще перед сном я практикую прогрессивную релаксацию, она позволяет постепенно, направляя внимание на разные группы мышц, их все расслабить. Это отличное средство позволяет мне успокоиться и заснуть глубже.

Вообще, чтобы сохранить психологическое здоровье, нужно заниматься делом, в которое вы верите. Чем больше осмысленных вещей вы делаете, тем счастливее и увереннее будете себя чувствовать. А счастье подавляет системные воспаления и способствует длинной жизни.