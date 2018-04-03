Проектом этой квартиры занимались дизайнеры Иван Проскурин и Екатерина Иртюго. По плану застройщика она была однокомнатной, но владельцы настаивали на стационарной кровати, установить которую можно было двумя способами — в алькове, как, например, в квартире в Долгопрудном для пары ученых, либо устроив полноценную спальню. В результате долгих обсуждений и дизайнеры, и заказчики сошлись на втором варианте — спальню отделили стеклянной перегородкой, которая сохраняет объем квартиры, а при желании (или в гостевом режиме) отгородиться можно легкими шторами. Кухню-столовую объединили с гостиной, чтобы максимально открыть пространство, а все хранение вынесли во встроенный шкаф в прихожей с зеркальными дверцами.

В отделке дизайнеры использовали два основных цвета — белый и глубокий зеленый, а практически все горизонтальные поверхности (подоконники, столешницы на кухне и в ванной, обеденный стол, полки в нише в гостиной и на кухне) сделали из светлого дерева. Стену в изголовье кровати зарифмовали со стеной гостиной, выкрасив ее темно-зелеными ромбами по трафарету. Потолок, чтобы сохранить максимум воздуха и простора, заштукатурили и покрасили в белый. Правда, во входной зоне уровень потолка пришлось опустить, чтобы сделать принудительную вентиляцию в спальне — это обязательное требование для подобных помещений, где нет окна.

Мебель, за исключением встроенного шкафа в прихожей, — из IKEA. Направленные трековые светильники разместили в спальне, гостиной и коридоре, а в обеденной зоне повесили черные металлические лампы. Кроме них, в интерьере много отсылок к графике: ручки кухонных шкафов, рейлинг с цветочными кашпо, композиция из черно-белых фотографий в гостиной и ковер с цветным геометрическим принтом.