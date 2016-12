Антибактериальный гель для рук Bath and Body Works , 200 рублей

Маски для лица I'm Sorry For My Skin,

от 199 рублей

Подругу — любительницу вечеринок или коллегу, которая часто засиживается допоздна на работе, порадует набор тканевых масок I'm Sorry For My Skin. В серии есть средствах для тех, кто злоупотребляет кофе, еще не избавился от вредных привычек, не может устоять при виде плитки шоколада или систематически не высыпается. Долгосрочного эффекта от одной маски ждать не стоит, зато краткосрочный хорошо заметен.