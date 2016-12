В Москве откроются два универмага Take Away: 17 декабря в торговом центре Avenue South West и 24 декабря в торговом центре «РИО Ленинский». Об этом The Village сообщили представители сети.



Take Away

АДРЕС: Ленинский п-т, 109, ТЦ «РИО Ленинский», п-т Вернадского, 86а, ТЦ Avenue South West Телефон: +7 (495) 419–58–88 ВРЕМЯ РАБОТЫ: c 10:00 до 22:00 сайт

В торговом центре Avenue South West универмаг откроется на втором этаже. Его площадь составит около тысячи квадратных метров. Здесь будут работать корнеры брендов Lee Cooper, Be Free, Uno и Caterpillar и еще более 20 марок.

На первом этаже «РИО Ленинский» Take Away расположится на территории примерно 2 тысячи квадратных метров. В нем можно будет найти такие марки, как: Helly Hansen, New Balance, Diesel, Tommy Hilfinger, RayBan, Gant, Napapijri, Clarks, Strellson и Scotch & Soda.

В универмагах будет формат department store, который предполагает наличие единой кассы для покупок на всей территории магазина. Владельцы относят универмаг к среднему ценовому сегменту. В магазинах Take Away действует карта лояльности, которая дает возможность получать скидки до 70 % на все бренды. Карту можно оформить на сайте проекта.

Первый универмаг сети был открыт в 2015 году в торговом центре «РИО Румянцево».