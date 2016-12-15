В бутике Aizel в Столешниковом переулке открылся корнер проекта американских винтажных вещей Peremotka. Об этом The Village сообщили представители корнера.

В корнере можно найти редкую винтажную одежду, которую отбирала основательница проекта Ольга Самодумова. Вещи прошли реставрацию в Нью-Йорке и Москве.

Здесь продают вещи дизайнеров Джеффри Бина, Олега Кассини и Паулины Тригер. Кроме того, в корнере можно найти такие бренды, как: Mary McFadden, Bill Blass, Valentino, Lanvin, Givenchy, Hanae Mori, Victor Costa и Norma Kamali.

Адрес магазина: Столешников переулок 10/3, 3-й этаж.

Peremotka — это проект по продвижению и популяризации винтажной одежды, основанный в 2012 году соосновательницей бренда Denis Simachev и продюсером недели моды Cycles & Seasons by Master Card Ольгой Самодумовой.