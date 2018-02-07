Для гостиной

Как правило, настроение гостиной задает текстиль, цветы и книги, поэтому монохромная мебель или аксессуары станут хорошим фоном для домашней библиотеки или букета в необычной вазе. Черно-белые принты и графика лучше всего будут смотреться на стенах, выкрашенных в глубокие оттенки синего или зеленого — этому тренду в отделке уже несколько лет, а в нашей рубрике «Квартира недели» есть много тому подтверждений.