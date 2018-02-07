Гид The VillageЧерно-белое кино: 30 монохромных предметов для снежного февраля
От стильного постельного белья до милых вещей для детской
Февраль — идеальный зимний месяц: во-первых, Москву наконец завалило снегом, и это очень красиво; во-вторых, до календарной весны осталось всего ничего — и это тоже здорово. Пока некоторые выбирают лопату побольше, чтобы откопать машину или расчистить площадку, The Village рассказывает, как добавить любому интерьеру графичности и монохрома с помощью черно-белых предметов.
Для гостиной
Как правило, настроение гостиной задает текстиль, цветы и книги, поэтому монохромная мебель или аксессуары станут хорошим фоном для домашней библиотеки или букета в необычной вазе. Черно-белые принты и графика лучше всего будут смотреться на стенах, выкрашенных в глубокие оттенки синего или зеленого — этому тренду в отделке уже несколько лет, а в нашей рубрике «Квартира недели» есть много тому подтверждений.
Для спальни
Хотя мы часто советуем выбирать яркий текстиль для спальни, черно-белые комплекты — это классика. Иногда нужно устраивать мозгу разгрузочные дни и отдыхать от буйства цветов в этом личном пространстве. Если монохром навевает скуку, подберите для этой комнаты разные фактуры: мягкий мех, теплую шерсть, гладкий шелк или окрашенное дерево.
Для кухни
Лаконичный фарфор или керамика — базовый элемент любой кухни, не важно, современная она или оформлена в стиле прованс. Черно-белые салатники или тарелки с ироничными надписями украсят как праздничное застолье, так и обычный завтрак в будний день. Плюс их можно сочетать со столовым текстилем разных оттенков.
Для детской
В детской с красками и декором всегда перебор: вечную радугу из игрушек, книжек и цветных кубиков можно разбавить спокойным постельным бельем или милыми практичными аксессуарами вроде светильника или коробки для хранения.
Для ванной
Этому пространству тоже время от времени необходим цветовой детокс — для декора хватит и разных баночек с косметикой. В любом случае добавить красок ванной проще простого: достаточно заменить полотенца или коврик на цветные.
Обложка: finnishdesignshop
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