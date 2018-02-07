Февраль — идеальный зимний месяц: во-первых, Москву наконец завалило снегом, и это очень красиво; во-вторых, до календарной весны осталось всего ничего — и это тоже здорово. Пока некоторые выбирают лопату побольше, чтобы откопать машину или расчистить площадку, The Village рассказывает, как добавить любому интерьеру графичности и монохрома с помощью черно-белых предметов.

Для гостиной

Как правило, настроение гостиной задает текстиль, цветы и книги, поэтому монохромная мебель или аксессуары станут хорошим фоном для домашней библиотеки или букета в необычной вазе. Черно-белые принты и графика лучше всего будут смотреться на стенах, выкрашенных в глубокие оттенки синего или зеленого — этому тренду в отделке уже несколько лет, а в нашей рубрике «Квартира недели» есть много тому подтверждений.

Кашпо для растений Frida, 59 долларов
Ваза Paperbag, 3 400 рублей
Ковер Commap 2018, 1 999 рублей
Ковер «Флонг», 699 рублей
Настольная лампа, 122 евро
Свеча с ароматом кедрового дерева Monki, 850 рублей

Для спальни

Хотя мы часто советуем выбирать яркий текстиль для спальни, черно-белые комплекты — это классика. Иногда нужно устраивать мозгу разгрузочные дни и отдыхать от буйства цветов в этом личном пространстве. Если монохром навевает скуку, подберите для этой комнаты разные фактуры: мягкий мех, теплую шерсть, гладкий шелк или окрашенное дерево.

Декоративная наволочка, 15,75 евро
Декоративное покрывало, 79,85 евро
Постельное белье с рисунком, 1 299 рублей
Постельное белье «листья», 1 799 Руб
Пододеяльник и наволочка «Фагергинст», 999 рублей
Пододеяльник и наволочка «Сморболь», 1 499 рублей

Для кухни

Лаконичный фарфор или керамика — базовый элемент любой кухни, не важно, современная она или оформлена в стиле прованс. Черно-белые салатники или тарелки с ироничными надписями украсят как праздничное застолье, так и обычный завтрак в будний день. Плюс их можно сочетать со столовым текстилем разных оттенков.

Емкость для хранения, 29,80 евро
Кружка с рисунком, 399 рублей
Набор черно-белых мисок, 9 200 рублей
Кружка, 1 050 рублей
Кружка Lines, 350 рублей
Фартук, 399 рублей

Для детской

В детской с красками и декором всегда перебор: вечную радугу из игрушек, книжек и цветных кубиков можно разбавить спокойным постельным бельем или милыми практичными аксессуарами вроде светильника или коробки для хранения.

Контейнер для игрушек Lego, 17,75 евро
Светильник-ночник Cloud, 3 700 рублей
Подушка «Кошка», 890 рублей
Мешок для хранения / игровой коврик, 3 600 рублей
Постер «Алфавит», 900 рублей
Наволочка «Глазки», 1 200 рублей

Для ванной

Этому пространству тоже время от времени необходим цветовой детокс — для декора хватит и разных баночек с косметикой. В любом случае добавить красок ванной проще простого: достаточно заменить полотенца или коврик на цветные.

Шкатулка цилиндрической формы, 699 рублей
Штора для ванной «Березы», 906 рублей
Коврик для ванной, 1 299 рублей
Полотенце He, 28,25 евро
Черно-белое полотенце, 28,25 евро
Корзина для белья Half Moon, 55,65 евро

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