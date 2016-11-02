Уже 3 ноября в магазинах H&M стартуют продажи совместной коллекции шведского масс-маркета и Kenzo. В линию Кэрол Лим и Умберто Леона вошли яркие, если не сказать китчевые, вещи: сложноскроенные платья с оборками, свитшоты, пальто, бомберы и куртки с вышивкой, ботильоны на шпильках, легинсы и широкие брюки, рубашки и пальто — сплошь покрытые анималистическим принтом неоновых оттенков и узорами.

Несмотря на то что одежду, да и аксессуары из коллаборации сложно назвать универсальными, очередь из желающих прикоснуться к прекрасному в первый день продажи будет не меньше, чем за H&M и Balmain или H&M и Maison Margiela. Тем, кто не готов расчищать себе путь к заветному топу локтями, стоит попытать счастья в онлайн-магазине — коллаборация будет доступна для заказа через интернет. Правда, выбрать желаемое лучше заранее — в день продажи времени на раздумья уже не будет. Да и сайт может не выдержать нагрузки.

О том, зачем сотрудничают масс-макет и дорогие марки и почему ажиотаж вызывают даже не самые выдающиеся коллаборации, мы уже рассказывали. На случай, если азарт позволит вам отстоять очередь и разжиться желанной вещью из заветной коллекции, мы составили несколько мужских и женских образов с самыми интересными и носибельными вещами из коллаборации.