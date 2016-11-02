Уже 3 ноября в магазинах H&M стартуют продажи совместной коллекции шведского масс-маркета и Kenzo. В линию Кэрол Лим и Умберто Леона вошли яркие, если не сказать китчевые, вещи: сложноскроенные платья с оборками, свитшоты, пальто, бомберы и куртки с вышивкой, ботильоны на шпильках, легинсы и широкие брюки, рубашки и пальто — сплошь покрытые анималистическим принтом неоновых оттенков и узорами.
Несмотря на то что одежду, да и аксессуары из коллаборации сложно назвать универсальными, очередь из желающих прикоснуться к прекрасному в первый день продажи будет не меньше, чем за H&M и Balmain или H&M и Maison Margiela. Тем, кто не готов расчищать себе путь к заветному топу локтями, стоит попытать счастья в онлайн-магазине — коллаборация будет доступна для заказа через интернет. Правда, выбрать желаемое лучше заранее — в день продажи времени на раздумья уже не будет. Да и сайт может не выдержать нагрузки.
О том, зачем сотрудничают масс-макет и дорогие марки и почему ажиотаж вызывают даже не самые выдающиеся коллаборации, мы уже рассказывали. На случай, если азарт позволит вам отстоять очередь и разжиться желанной вещью из заветной коллекции, мы составили несколько мужских и женских образов с самыми интересными и носибельными вещами из коллаборации.
В коллаборации предостаточно и более экстравагантной верхней одежды, но у этого пальто шансов оказаться где-то помимо новогодней вечеринки несколько больше. Принт, пушистый воротник и массивная золотая фурнитура и так притягивают к себе достаточно взглядов, поэтому в остальном можете ограничиться базовыми вещами без лишнего декора. Хотите сделать образ стопроцентно запоминающимся? Выбирайте все хиты этой осени — ботильоны с блестками, колготки в сетку (лучше мелкую) и трикотажное платье по фигуре.
Пожалуй, самый носибельный предмет во всей коллекции. К рубашке подойдут свободные брюки-кюлоты схожего оттенка и аккуратные ботильоны на устойчивом каблуке. Завершить образ можно коротким нежно-розовым пуховиком и яркими аксессуарами.
Бесспорно, принт всегда был сильной стороной Kenzo. Но если сомневаетесь, что найдете достойную пару оборкам и кислотной зебре, обратите внимание на это платье уверенной длины и удачного свободного фасона. К нему подойдут замшевые ботильоны и контрастная сумка-полумесяц с бахромой.
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H&M
8 999 рублей
Zara
5 599 рублей
Massimo Dutti
9 990 рублей
Если заполучить заветную вещь из коллаборации очень хочется, но желания тратиться по-крупному пока нет, выбирайте аксессуары. Шелковый платок носите поверх объемного пальто-халата насыщенной винной расцветки и с массивными ботинками на толстой подошве.
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H&M
1 999 рублей
I Am Studio
18 500 рублей
Asos
3 480 рублей
Zara
8 999 рублей
Водолазки H&M и Kenzo имеют все шансы стать самым популярным предметом во всей коллаборации, поэтому, если прицелились покупать именно их, тщательно продумайте остальные составляющие образа. Мы советуем замшевую юбку А-силуэта схожего оттенка и лаковые лоферы с контрастными вставками. Разбавить синюю гамму помогут плотные колготки с блестками.
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H&M
3 999 рублей
Mango
5 499 рублей
Massimo Dutti
9 990 рублей
Topshop
1 000 рублей
Мужское
Едва ли не самый скромный предмет во всей коллекции — джинсовая парка с аккуратным узором в области карманов. В отличие от бомберов, которых в коллаборации с избытком, подойдет для суровой московской зимы. Носить куртку можно и с откровенно спортивными вещами вроде треников и массивных кроссовок или в офис с брюками и зимними ботинками.
Добротная теплая рубашка из плотной ткани — такую же можно найти у Edwin или Levi's, но рассчитывать на затейливый принт на изнаночной стороне в последнем случае не стоит. Понравится тем, кто привык носить простые и функциональные вещи, но волею судеб оказался в H&M утром 3 ноября.
Похожий свитшот пару лет назад у Kenzo уже выходил — тогда его скопировал чуть ли не весь масс-маркет. Легальную копию, чтобы у окружающих не рябило в глазах, советуем носить с нейтральными, если не сказать скучноватыми вещами (темные брюки, классические ботинки).
В детстве у вас наверняка был похожий головной убор — вязаная шапка, переходящая в плотно облегающий горло шарф. Сегодня дизайнеры советуют носить капор и с классическим бушлатом, и со спортивной паркой.
В коллаборации, к слову, можно подобрать и носки в тон.
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Капор
2 999 рублей
Asos
4 999 рублей
Norse Projects
8 050 рублей
Club Monaco
5 770 рублей
Maison Kitsuné
10 000 рублей
Red Wing
16 000 рублей
обложка: HM.com
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