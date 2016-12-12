ВещиНовогодние подарки для себя, друзей и родных
Полезные мелочи, украшения, предметы для дома и вещи, которые не дадут скучать в новогодние праздники
Новогодние праздники — не только время долгожданного отдыха и составления списков обещаний самому себе, но и бесконечная суета. Чтобы помочь вам без труда найти подходящие подарки для родных, близких и просто знакомых,
The Village запускает серию материалов, посвященных новогодним сюрпризам.
Мы уже рассказывали о подарках для друзей, которые всерьез увлечены гастрономией и кулинарией, и о сюрпризах для приятелей-домоседов. Самое время разобраться со всеми остальными — родными, друзьями и коллегами.
Для друзей
Порадовать друга можно полезной мелочью вроде наушников (которые имеют свойство регулярно теряться), запрятанной в целую коробку конфетти, или лаконичным украшением из натуральных материалов. Тем, кто не привык сидеть сложа руки, вручайте объемный пазл в виде динозавра или любого другого животного (сборную модель подешевле можно найти в ближайшем детском магазине, поинтереснее — в разделе с подарками на Shopbop) — приятелю будет чем заняться в новогодние праздники.
Сборная модель, 2 400 рублей
Чокер Anna.m.objects,
1 200 рублей
Наушники Happy Plugs x H&M,
1 999 рублей
Кашемировый свитер H&M Premium,
9 999 рублей
Если о вкусах близкого человека вы знаете достаточно, смело дарите одежду. Подойдут свободные свитеры (такие всегда можно найти у Acne Studios или в зимней коллекции H&M Premium) — ошибиться с размером здесь сложнее — или функциональные вещи вроде пуховой жилетки или смешной телогрейки, как в серии Uniqlo U.
Телогрейка Uniqlo U, 2 999 рублей
Для родных и близких
О предпочтениях родных и близких лучше узнать заранее — вполне возможно, что у них есть вполне конкретные пожелания. Если хочется сделать сюрприз, остановитесь на функциональных, но не самых очевидных вещах. Например, минималистичном тостере Smeg (решит проблему быстрых завтраков и дневных перекусов), электрической зубной щетке или футуристичного вида увлажнителе воздуха — зимой без него никуда.
Увлажнитель воздуха Mystery MAH,
2 490 рублей
Измельчитель для салатных листьев Chef'n, 2 450 рублей
Тостер Smeg, 11 850 рублей
Дрон Sky Pro V2, 7 600 рублей
Достойная альтернатива дорогим подаркам — полезные мелочи для кухни: измельчитель для салатных листьев, ручная соковыжималка для цитрусовых, нож для удаления сердцевин овощей или чеснокорезка.
Любознательным и непоседливым по душе придется дрон — самую простую мини-версию можно заказать на Asos за вполне подъемные 2 500 рублей.
Тапочки Monki, 1 000 рублей
Свитшот Heart of Moscow, 5 500 рублей
Для знакомых
Избежать банальной триады сладости — свечи — сертификат, выбирая подарок для знакомых, проще простого: подумайте, что может оказаться человеку полезным. Скорее всего, аккумулятору для зарядки телефона обрадуется любой, а получить свитшот с символом Москвы или даже шерстяные носки со смешным узором гораздо приятнее, чем безликий сертификат в магазин косметики.
Внешний аккумулятор Takeit,
990 рублей
Значок Weepin, от 300 рублей
Ватрушка BigMouth, 1 800 рублей
Если вы не сомневаетесь в чувстве юмора получателя, дарите забавные мелочи: ироничные значки — символы 90-х всем тем, кто родился в СССР, свечу-котика — противникам банальных ароматических, а ватрушку в форме пончика — тем, кто планирует провести праздники за городом.
Свеча-котик Urban Outfitters, 500 рублей
Свитер Uterqüe, 8 490 рублей
Для себя
В поисках подарков для друзей и близких придется обойти не один магазин (или как минимум провести пару часов на любимых сайтах), так что избежать импульсивных покупок будет непросто. С другой стороны, почему бы не сделать новогодний подарок самому себе? Пусть это будет веселый свитер небанальной расцветки или добротные кожаные перчатки с меховой отделкой и утеплителем — такие вещи пригодятся и сейчас, и в следующем зимнем сезоне.
Кольцо 10gran, 8 000 рублей
Перчатки Uterqüe, 9 490 рублей
Масло для тела Weleda,
1 050 рублей
Добавить праздничного настроения помогут накладные стрелки причудливых форм, а расслабиться после декабрьского марафона на работе — массажное масло с ароматом лаванды.
Накладные стрелки для век Sergey Naumov,
1 490 рублей
обложка: Heart of Moscow
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