Новогодние праздники — не только время долгожданного отдыха и составления списков обещаний самому себе, но и бесконечная суета. Чтобы помочь вам без труда найти подходящие подарки для родных, близких и просто знакомых,

The Village запускает серию материалов, посвященных новогодним сюрпризам.

Мы уже рассказывали о подарках для друзей, которые всерьез увлечены гастрономией и кулинарией, и о сюрпризах для приятелей-домоседов. Самое время разобраться со всеми остальными — родными, друзьями и коллегами.