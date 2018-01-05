ВещиКак пережить остаток зимы красиво: Все, что нужно в гардеробе в холода
Сезонная обувь, верхняя одежда и аксессуары на любую погоду
Хотя половина календарной зимы почти позади, фактическая имеет дурную привычку задерживаться в наших широтах почти на полгода. Все это время приходится как-то вертеться в попытках разнообразить гардероб, так что теплых вещей в нем мало не бывает. Вспоминаем предметы первой необходимости и приятные носибельные излишества, рассказываем, как их выбирать, где взять и с чем носить.
Как выбрать зимние аксессуары
Если вы в новогоднем угаре забыли шапку, шарф или перчатки в такси и срочно ищете им замену, наш гид по теплым аксессуарам вам в помощь. Мы собрали в одном посте снуды, кепи, бини и береты на любой вкус, чтобы вы не мерзли и при этом не игнорировали вопрос эстетики и тенденций.
Как правильно утепляться
Русская зима непредсказуема. Нам не привыкать, что оттепель может резко смениться сильными заморозками, а снегопад — дождем. Мы спросили у технолога, как правильно утепляться в зависимости от температуры за окном, чтобы вы встречали капризы погоды во всеоружии.
Какую обувь стоит купить
Выбирая зимнюю обувь, помимо очевидного фактора термоустойчивости, необходимо обратить внимание на подошву, готовую к встрече с гололедом. Мы подобрали демократичные варианты пар на любой вкус, в которых не страшно выйти в мороз.
Как выбирать обувь онлайн
Если вы обошли все магазины в городе, но ни одна пара зимней обуви в них вам так и не приглянулась, рискуйте и отправляйтесь на поиски в интернет. Как минимизировать риски промахнуться с размером, толщиной подошвы и не столкнуться с недобросовестными продавцами, мы узнали у специалистов.
Как носить вельветовые вещи
Мы уже давно научились адаптировать летние вещи к зимнему гардеробу: легкие платья с толстыми колготками, пальто с вязаной водолазкой, топы на тонких бретелях поверх трикотажных кофт. Но порой на стилистические изыски не хватает сил, а выглядеть интересно по-прежнему хочется. Здесь на помощь приходит тенденция, которая не теряет актуальности уже который сезон, — вельвет. Рассказываем, с чем и как носить вещи из этого материала в холода.
Фотографии: обложка, 5 — I AM Studio, 1 — Echo, 2 — Zara, 3 — Brandshop, 4 — Africa Studio — stock.adobe.com
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