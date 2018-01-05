Как носить вельветовые вещи

Читать

Мы уже давно научились адаптировать летние вещи к зимнему гардеробу: легкие платья с толстыми колготками, пальто с вязаной водолазкой, топы на тонких бретелях поверх трикотажных кофт. Но порой на стилистические изыски не хватает сил, а выглядеть интересно по-прежнему хочется. Здесь на помощь приходит тенденция, которая не теряет актуальности уже который сезон, — вельвет. Рассказываем, с чем и как носить вещи из этого материала в холода.