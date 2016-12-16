До Нового года осталось две недели, а это значит, что времени на выбор подарков и украшение дома остается немного. Чтобы вам легче было ориентироваться в праздничной суете, мы составили несколько гидов по подаркам, рассказали, как выбрать новогоднее дерево. Теперь разбираемся, чем его украсить. Мы выбрали десять елочных игрушек без лишнего декора в спокойных оттенках. 

Стеклянный шар на елку

купить за 790 рублей

Набор из трех шаров IKEA

купить за 299 рублей

Елочные украшения «Колокольчики»

купить за 180 рублей

Звезда на макушку елки Crate and Barrel

купить за 2 500 рублей

Набор из пяти елочных игрушек

купить за 1 200 рублей

Елочная игрушка из фарфора «Колокольчик город» ЛФЗ

купить за 910 рублей

Два елочных шара из картона H&M Home

купить за 399 рублей

Набор новогодних игрушек Xmas

купить за 1 390 рублей

Прозрачная снежинка на белой ленте

купить за 89 рублей

Набор шаров с буквами Zara Home

купить за 1 199 рублей

Обложка: crateandbarrel.com.ru