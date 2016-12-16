До Нового года осталось две недели, а это значит, что времени на выбор подарков и украшение дома остается немного. Чтобы вам легче было ориентироваться в праздничной суете, мы составили несколько гидов по подаркам, рассказали, как выбрать новогоднее дерево. Теперь разбираемся, чем его украсить. Мы выбрали десять елочных игрушек без лишнего декора в спокойных оттенках.

Стеклянный шар на елку купить за 790 рублей Набор из трех шаров IKEA купить за 299 рублей

Елочные украшения «Колокольчики» купить за 180 рублей Звезда на макушку елки Crate and Barrel купить за 2 500 рублей

Набор из пяти елочных игрушек купить за 1 200 рублей Елочная игрушка из фарфора «Колокольчик город» ЛФЗ купить за 910 рублей

Два елочных шара из картона H&M Home купить за 399 рублей Набор новогодних игрушек Xmas купить за 1 390 рублей

Прозрачная снежинка на белой ленте купить за 89 рублей Набор шаров с буквами Zara Home купить за 1 199 рублей

Обложка: crateandbarrel.com.ru