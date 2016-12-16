Вещи для дома10 лаконичных елочных игрушек по доступным ценам
Красивые украшения на елку без лишних деталей
До Нового года осталось две недели, а это значит, что времени на выбор подарков и украшение дома остается немного. Чтобы вам легче было ориентироваться в праздничной суете, мы составили несколько гидов по подаркам, рассказали, как выбрать новогоднее дерево. Теперь разбираемся, чем его украсить. Мы выбрали десять елочных игрушек без лишнего декора в спокойных оттенках.
Елочные украшения «Колокольчики»
купить за 180 рублей
Звезда на макушку елки Crate and Barrel
купить за 2 500 рублей
Набор из пяти елочных игрушек
купить за 1 200 рублей
Елочная игрушка из фарфора «Колокольчик город» ЛФЗ
купить за 910 рублей
Два елочных шара из картона H&M Home
купить за 399 рублей
Набор новогодних игрушек Xmas
купить за 1 390 рублей
Прозрачная снежинка на белой ленте
купить за 89 рублей
Набор шаров с буквами Zara Home
купить за 1 199 рублей
Обложка: crateandbarrel.com.ru
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