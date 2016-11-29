Коллекция из семи моделей, в которую входит светильник Diaradius, называется Suprematic. Ее придумали дизайнеры из Екатеринбурга Дмитрий Литц и Дмитрий Безносов. Это вторая коллекция творческого дуэта. С первыми лампами, сделанными из картона, в 2014 году они победили на знаковом Международном конкурсе промышленного дизайна SaloneSatellite. К слову, купить их на сайте можно и сейчас.

Diaradius, от 18 900 рублей

Светильник Diaradius состоит из стеклянного плафона ручной работы, цоколя, потолочной чаши и двух дисков из меди, латуни или алюминия — на выбор. Длина стандартного провода — 80 сантиметров, но если вы хотите сделать его длиннее или короче, достаточно написать об этом в комментарии к заказу. Купить Diaradius можно за 18 900 рублей, но на сайте студии есть и еще более лаконичные и бюджетные варианты светильников.

Доставка по России, если вы делаете заказ впервые, обойдется в 400 рублей и займет от трех дней до недели.