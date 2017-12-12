Кинопремьеры«Ты с помощью отношений пытаешься утолить этот голод внутри»
Премьера короткометражки о вампиршах в Москве на The Village
12 декабря состоялась премьера пяти короткометражных фильмов, снятых для Medialab, нового проекта «Яндекс.Такси». Комедию «Голод» о поисках любви в большом городе снял начинающий режиссер Сергей Поварницын под руководством продюсера студии Bazelevs Анны Шиманоговой.
По сюжету три девушки разъезжаются после ночи в московском клубе. «Ничего особенного, обычное дело», — именно так думает таксист Ваня, принимающий заказ от Тины. Вместе им предстоит провести всю ночь, в течение которой водитель узнает, что среди москвичей давным-давно на равных правах живут вампиры, которым, как и всем, хочется любви. Хочется ее и Тине, которая, несмотря на вечную жизнь и вампирский голод, не утратила наивности, присущей девушкам, ищущим настоящей любви в баре.
Также 12 декабря были презентованы еще четыре фильма, снятые для проекта Medialab, среди которых: «Психотроника» Димы Хаски, «Хороший день» Даши Чаруши, Deus Ex Андрея Золотарева и «Темная ночь» Ивана Плечева. Все фильмы в открытом доступе можно увидеть на сайте «Медиалаборатории», где позже появится информация о старте всероссийского сценарного конкурса, в ходе которого будут отобраны еще пять сценариев. Победители сценарного конкурса получат возможность снять свою дебютную картину на грант, выделенный проектом Medialab, под руководством одного из заслуженных наставников.
Фотографии: Вazelevs/Яндекс.Такси
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