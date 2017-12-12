По сюжету три девушки разъезжаются после ночи в московском клубе. «Ничего особенного, обычное дело», — именно так думает таксист Ваня, принимающий заказ от Тины. Вместе им предстоит провести всю ночь, в течение которой водитель узнает, что среди москвичей давным-давно на равных правах живут вампиры, которым, как и всем, хочется любви. Хочется ее и Тине, которая, несмотря на вечную жизнь и вампирский голод, не утратила наивности, присущей девушкам, ищущим настоящей любви в баре.