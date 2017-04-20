Мы начали организовывать вечеринки в «Дичи» не очень давно, но я участвовал там во многих мероприятиях, диджеил, помогал в организации. Вокруг места сложился таинственный ореол: с одной стороны — это панковский андерграунд, с другой — авангардная и экспериментальная музыка. Такая свобода от сложившихся в городе форматов, свое слово поперек. Многие известные сейчас вечеринки и музыканты начинали именно там — так принято говорить про клубы-институции, существующие десятилетиями, но по нашим меркам два-три года для клуба — это уже долгожительство.

Мы как представители не-хаус и не-техно сцены, скажем так, подобные места чувствуем. В них куда больше творческой свободы, но при этом там бывают проблемы с технической частью: звук, освещение, а в «Диче» с этим становилось только лучше. В нем работают увлеченные музыкой люди, которые в курсе всего происходящего. Они не замыкаются на консервативных форматах — большую часть новой актуальной электронной музыки за последнее время я услышал именно там. Наверняка сложно содержать такую разноплановую систему, но мои любимые клубы в России и в мире не те, в которых играет только техно или хаус, а те, которые больше работают как творческие мастерские с дружественными условиями для небогатых промоутеров.

Я помню, когда открывался Powerhouse, мы радовались тому, что формируется клубный кластер — была «Солянка», «Дич», потом открылась «Смена» еще, но своей Конюшенной, как в Питере, не получилось.

Сложно сказать (почему почти все эти клубы закрылись. — Прим. ред.), у каждого свои проблемы, закрытия «Солянки» никто не ожидал, у «Смены» тоже дела неплохо шли. Клубы закрываются, клубы открываются. Экономически все очень непросто. Отчасти влияет стремление публики переезжать из клуба в клуб, сезонность хайпа и очень незначительная численность своего народа у каждого клуба.

Те же самые люди переезжают с места на место, потому что «уже не то», но некоторые клубы с этими волнами справляются и серфят по ним. Если заведение составляет программу, следит за развитием новых музыкантов, групп и промогрупп, получается очень хорошо, но это ежедневная и непростая работа.