— Когда появилась идея восстановить клуб в новом облике?

— Я увидел в одном телеграм-канале пост: «Эх, сейчас бы в „Смену“ на „Китай-город“». И мы сделали разовую вечеринку в «Агломерате», которая прошла в сентябре — ее посетили больше 5 тысяч человек.

— Какие музыкальные стили можно будет встретить в новой «Смене»?

— Мы двигаем разные музыкальные стили, мы вообще за молодежные культуры и таланты. Внутри у нас концертная площадка на 250–300 человек. Мы не хотели бы видеть там тяжелый метал, нам это не нравится. Не хотелось бы и грязных стилей типа «колхозного панка». У нас будет поопрятнее: мы за хип-хоп, за панк-рок. Короче, за то, чтобы не было ничего маргинального. Если говорить конкретно про вечеринки, то это — бейслайн, грайм, гэридж, новая волна хип-хопа и достаточно жесткое техно, индастриал.

— Рейвы будут?

— О суточных рейвах речь не идет. Вечеринки будут продолжаться максимум 12 часов — дольше нам тяжело.

— Что запланировано на открытие?

— Четыре танцпола. Во-первых, будет main stage, на котором выступят, например, Zuluwarrior с бейслайном и граймом, а к утру все уйдет в техно и индастриал. На втором танцполе будет только техно. На третьем — атмосферная музыка, например ребят с лейбла Hyperboloid. Наконец, на ВИП-танцполе будет играть хаус и техно формата радио Megapolis Fm. Еще будет привоз: мы позвали играть Krissy B, это пионер электронной музыки. В Москве сейчас в принципе бейслайн никто не привозит, кроме нас.

— Какие планы после открытия?

— Сама «Смена» будет располагаться на втором этаже. Это будет концертная площадка, на которой мы планируем концерты с четверга по воскресенье. По выходным в ночное время там будут вечеринки. На остальных этажах расположатся фуд-корт, барбершоп, тату-салон, крафтовый бар, магазин одежды и выставочное пространство. Еще мы основали лейбл, студия которого тоже тут будет располагаться. Ненавижу говорить «продюсерский центр», но по факту будем помогать и продвигать молодых и талантливых. Мы будем постепенно открывать новые границы — думаю, все будет готово к сентябрю.

— Какая у вас целевая аудитория?

— Основная аудитория — это молодежь. Поклонники «Смены» сейчас подросли на два года, им уже не 18, а 20 лет. Так что она изменится, но вообще мы не отходим от молодежи. Была такая ассоциация, что у нас тусуются школьники. На самом деле мы всегда и у каждого проверяем паспорт. В вечернее время вход будет для любых возрастов, но после 23:00 — строго 18+. У нас будет работать официальный ЧОП.