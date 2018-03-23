— Почему «Ритуальные услуги»?

Маша: Мы сидели у Любы дома вместе с нашей подругой Яной и очень долго выбирали название — у нас концерт буквально на носу висел, а мы даже не знали, как называемся. Идеи были самые разные — у меня в голове романтика, у Любы — вечеринки.

Люба: Я предлагала «Экосистему» и «Конечную станцию».

Маша: В итоге сошлись на «Ритуальных услугах», но не то чтобы мы кого-то хороним…

Люба: Моя мама любит карты Таро, всякие маятники. Я подумала, что слово «услуги» очень сильно связывает меня с этим всяким бизнесом. Поэтому «ритуальные» — это не про морг, а про [астрологию и оккультизм].

Маша: «Похороним ваши невзгоды» появилось позже, (переходит на шепот) потому что я подумала: «О, можно так оправдать, что мы не могильщики какие-нибудь».

— Как вы познакомились с Ионовым?

Маша: Я с Сашей знакома очень давно, потому что я тусила в «Ионотеке» еще со времен Москательного и знала, что есть такой классный персонаж. Но не общалась с ним, потому что мне было 16 лет.

В итоге я добавила его друзья во «ВКонтакте», начала писать что-то в комментах паблика «Подслушано в „Ионотеке“», и он такой: «Слушай, Маш, я знаю, что ты тусишь, а ты можешь похмельный борщ приготовить на 1 января?» Были такие пищевые мероприятия в «Ионке». Ну и я вместе со своей бывшей клавишницей приготовила 12 литров борща. Чуваки приходили 1 января побухать, и мы им наливали суп. Это было очень круто, потому что але, кто еще в клубе может еду раздавать?

— Чем помимо музыки занимаетесь?

Маша: Я второй год поступаю в театральный. В прошлом году у меня не получилось, и я буду пытаться в этом. Это сложно — очень много желающих.

Люба: Я хожу в вечернюю школу, работаю бариста и много занимаюсь музыкой.

Маша: Очень много! У Любы комната офигенская — везде какие-то музыкальные штучки.

— Вас уже узнавали на улице?

Маша: Да, кстати. Мы в среду с Настей, соседкой Гречки, решили пойти на (саркастическим голосом) инди-рок-концерт в «Ионотеке». Когда подходили к клубу, какая-то девчонка закричала: «О, это Маша Блинова из „Ритуальных услуг“!» Для меня это был шок. Я не могла дальше продолжать разговор, потому что [просто стояла и думала]: «Так, меня узнали. Что делать?»

Люба: Ко мне в «Ионотеке» подошла девочка, спросила: «Можно с тобой сфотографироваться? Ты часто бываешь на „Балтийской“?» И я думаю: «Что за станция такая говенная?» Потом понимаю, что вообще-то да, я часто там бываю. Там музыкальная школа, где я занималась джазовым басом, а еще репточка. В общем, эта девочка мне сказала, что давно хотела подойти и попросить автограф. А я думаю: «У меня роспись-то такая дебильная, какой автограф?»

— Не боитесь стать группой одного хита?

Маша: Вообще-то у нас все хиты.

Люба: У нас все хиты. Вообще для меня самая популярная песня — либо «Фонари», либо «Ну, блин».

— А как вы познакомились?

Маша: В музыкальной школе! Люба сначала думала, что я буду новой умной девочкой в группе.

Люба: Я просто очень умная в плане сольфеджио — ради него и ходила в музыкальную школу. Я там была лучше всех, и мне это доставляло супербольшое удовольствие, а тут приходит Маша, которая очень громко поет. Думаю: «Вот она сука, сейчас умнее меня окажется!» (Хором.) В итоге вообще нет!

Маша: (Смеется.) Готовить экзаменационные билеты? Лучше у Любы спишу!