Я считаю, что кино должно быть массовым, доступным простым людям, а еще приносить большие деньги. «Притяжение» в этом смысле очень удачный пример. Не то что «Рай» Кончаловского! На мой взгляд, тот застрял в прошлом лет на 20.

Бондарчука, конечно, многие поносят из-за того, что он разворовывает бюджеты, но это нормально. Он старается пробовать что-то новое. Супер, когда мнения насчет режиссерской работы расходятся. В нашей стране это значит, что у тебя много завистников.

В России иногда делают фильмы, которые откровенно равняются на Голливуд.

К примеру, «Викинг». Смотришь — и понимаешь, что где-то денег не хватило: ни одной батальной сцены нет, хотя бюджет там более чем миллиард рублей. А с «Притяжения» выходишь — и осознаешь, что грань между российским и зарубежным кино стирается. Мы вряд ли можем угнаться за Голливудом по технической части, но это не так уж и важно. России не нужно идти в сторону экшна. Главное, что после картины Бондарчука ты искренне задумываешься о том, что хотел сказать автор.