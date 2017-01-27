Люди в городе«Бондарчук прославил мой дом»: Чертановцы — о своем районе в фильме «Притяжение»
Жители района размышляют, почему в новом фильме Бондарчука НЛО прилетел в Северное Чертаново
В четверг, 26 января, в прокат вышел новый фильм Федора Бондарчука «Притяжение», первая российская лента об инопланетном вторжении. Действие фильма разворачивается в московском Северном Чертанове, известном как благодаря своим модерновым домам 70-х годов, так и из-за многочисленных стереотипов об опасностях этого района.
Но «Притяжение» выделяется не только за счет дорогих спецэффектов и темы.
В главных ролях снялись молодые актеры — Александр Петров и Ирина Старшенбаум. В саундтрек включили песни Скриптонита и группы «Грибы».
А сам Бондарчук признался в интервью, что снимал «Притяжение» для подростков. The Village посетил первые сеансы «Притяжения» в чертановском кинотеатре и узнал, что думают о ленте Бондарчука жители района, куда по сюжету фильма прилетел инопланетный корабль.
Даниил
Фильм очень классный, ведь в нем есть идея и хороший сюжет. Интересно продемонстрировано, что в нашем мире очень много жестокости и агрессии. Я зауважал Бондарчука после «Притяжения»! Мне понравилась позиция одного из главных героев, который призывал просто наблюдать за пришельцами, — думаю, это отличная стратегия для жизни в принципе. В фильме было достаточно классных фишуль, соответствующих нашему времени. Там играет музыка, которую я слушаю и в обычной жизни, — это сильно подкупает.
Я думаю, что фильм про инопланетное вторжение снимали именно в Северном Чертанове, потому что от него веет чем-то обычным — такой типичный русский спальник.
Не нужно сравнивать наш кинематограф с зарубежным. Если бы меня попросили выбрать между западным фильмом или пересмотреть «Притяжение», я бы выбрал последнее. А из недавних русских фильмов мне понравился «Дед Мороз».
Вадим
Я считаю, что кино должно быть массовым, доступным простым людям, а еще приносить большие деньги. «Притяжение» в этом смысле очень удачный пример. Не то что «Рай» Кончаловского! На мой взгляд, тот застрял в прошлом лет на 20.
Бондарчука, конечно, многие поносят из-за того, что он разворовывает бюджеты, но это нормально. Он старается пробовать что-то новое. Супер, когда мнения насчет режиссерской работы расходятся. В нашей стране это значит, что у тебя много завистников.
В России иногда делают фильмы, которые откровенно равняются на Голливуд.
К примеру, «Викинг». Смотришь — и понимаешь, что где-то денег не хватило: ни одной батальной сцены нет, хотя бюджет там более чем миллиард рублей. А с «Притяжения» выходишь — и осознаешь, что грань между российским и зарубежным кино стирается. Мы вряд ли можем угнаться за Голливудом по технической части, но это не так уж и важно. России не нужно идти в сторону экшна. Главное, что после картины Бондарчука ты искренне задумываешься о том, что хотел сказать автор.
Луиза
Я осталась под огромным впечатлением, хотя обычно ко всему придираюсь, так как тоже снимаю кино. Столько смысла в этом фильме! Очень важна мысль о том, что люди могут превратиться в животных, если не будут думать головой.
Северное Чертаново — очень киношная часть города, здесь часто что-то снимают, плюс это такой гоп-район, где было много бандитских стычек. И очень здорово, что именно в это жесткое место прилетели пришельцы, у которых нет смерти и зла, и они словно делятся добром с местными дикарями. К тому же футуристичные дома в Северном Чертанове сами похожи на космические корабли. Я видела, как снимали «Притяжение», прямо из своего окна, а в первом кадре мелькнул мой балкон.
Дмитрий
Я пришел на этот фильм, потому что, на мой взгляд, Бондарчук прославил Чертаново и мой дом в частности — ЖК «Авеню 77». С его крыши должны были снимать панораму, но я слышал, что управляющая компания не разрешила.
Я живу в Северном Чертанове почти всю жизнь, и мне непонятно, почему Бондарчук в основном показывает в фильме дома 70-х годов. Они же выглядят как общежития! А сама лента тянет на три с плюсом, не вижу в «Притяжении» ничего шедеврального.
Бондарчук — не самый худший, но и не самый лучший российский режиссер. Хотя мне приятно, что за последнее время мы тоже научились снимать хорошие фильмы. Например, «Экипаж» достоин мирового уровня, да и «Притяжение» тоже.
Кирилл
«Притяжение» мне понравилось из-за глубокого смысла. Его основная идея состоит в том, что человечество не готово к инопланетному вторжению, особенно в моральном плане. Люди сами себя убивают! Фильм учит тому, что мы должны отказаться от всех плохих привычек и агрессии, чтобы вести себя дипломатично.
Мне нравится Северное Чертаново: это очень дружелюбный район, меня даже ни разу не останавливали гопники. В интернете все врут! Я думаю, в будущем район будет еще лучше, а сейчас здесь много мусора на улицах и алкоголь продают несовершеннолетним.
Денис
«Притяжение» — классное кино, потому что в нем демонстрируются человеческие пороки и наша животная сущность. И он, в отличие от других русских фильмов, имеет смысл. Мы с друзьями заметили, что Бондарчук пытался делать отсылки к подростковой моде, — это очень интересно. А музыка часто была довольно атмосферной и годной, но я не понял, зачем нужен русский рэп: мне кажется, это не к месту.
Еще там был один бритый пацан — выглядело как-то не очень. Может, тоже надо побриться и получить роль в крутом кино? Вообще, молодые ребята из фильма выглядели не так круто, но подчеркивали атмосферность Северного Чертанова.
Спецэффекты правда захватывающие, хотя, конечно, с работами студий Marvel и DC не сравнить. Но, мне кажется, «Притяжение» станет прорывом в российской киноиндустрии, особенно на фоне «Викинга», у которого даже историческая ценность очень сомнительная.
Обложка: кадр из фильма «Притяжение»/Art Pictures Studio
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