«Дом впечатлений. Прогулка с трубадуром»

Куратор Ольга Шишко продолжает осваивать доставшееся Пушкинскому музею от Института философии РАН пространство усадьбы Голицыных. Посетителям ГМИИ продолжат показывать медиаарт, на этот раз сосредоточившись не на видео, а на звуке. В исторических залах усадьбы, где барочные росписи по стенам сочетаются с откровенно совковыми лестничными клетками, разместят работы уже вошедших в историю искусства художников вроде Йонаса Мекаса и Вито Аккончи, а также произведения наших выдающихся современников, например исландца Рагнара Кьяртанссона, немца Юлиана Розефельдта и россиянина Виктора Алимпиева.

Где: ГМИИ им. А. С. Пушкина (усадьба Голицыных)

Когда: до 31 марта