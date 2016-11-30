The Village по традиции составляет планы на грядущий сезон. Мы уже рассказали про важные московские концерты и новые сериалы, впереди — списки новинок кинопроката, свежих альбомов, книг и видеоигр. Сегодня же речь пойдет о зимних выставках, ради которых имеет смысл выйти из дома.
Текст: Сергей Бабкин
«Roma Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо»
Где: Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке
Когда: по 14 декабря
Третьяковская галерея вооружилась сотрудничеством с музеями Ватикана, чтобы показать москвичам еще больше классической живописи. У горожан, отстоявших свое «на Рафаэля» в Пушкинском, появился шанс постоять в очереди на другой стороне Москвы-реки, чтобы увидеть того же Рафаэля, а также Караваджо, Гвидо Рени и Пуссена.
«u/n multitude. Оркестры»
В Solyanka VPA уже идет выставка «u/n multitude. Оркестры», которую организовала галерея pop/off/art вместе с кураторами Борисом Клюшниковым и Натальей Цой. Это плотно скроенная ретроспектива группы u/n multitude, название которой отсылает к одному из центральных понятий политической философии Антонио Негри. Участники группы почти всегда берут в руки музыкальные инструменты, чтобы заняться полуабсурдными перформансами, насыщенными разнообразными цитатами из культурного наследия человечества (от Ветхого Завета через средневековые балаганы к современному историческому ревизионизму) и в результате получить политическое высказывание настолько ироничное, что в конце концов жуткое.
Где: Solyanka VPA
Когда: по 14 декабря
«Дом впечатлений. Прогулка с трубадуром»
Куратор Ольга Шишко продолжает осваивать доставшееся Пушкинскому музею от Института философии РАН пространство усадьбы Голицыных. Посетителям ГМИИ продолжат показывать медиаарт, на этот раз сосредоточившись не на видео, а на звуке. В исторических залах усадьбы, где барочные росписи по стенам сочетаются с откровенно совковыми лестничными клетками, разместят работы уже вошедших в историю искусства художников вроде Йонаса Мекаса и Вито Аккончи, а также произведения наших выдающихся современников, например исландца Рагнара Кьяртанссона, немца Юлиана Розефельдта и россиянина Виктора Алимпиева.
Где: ГМИИ им. А. С. Пушкина (усадьба Голицыных)
Когда: до 31 марта
«Голоса воображаемого музея Андре Мальро»
Президент Пушкинского Ирина Антонова выступила куратором выставки, охватывающей историю изобразительного искусства от древности до модернизма, где главной задачей зрителя будет осознание метода, по которому построена экспозиция. «Воображаемый музей» — это концепция французского искусствоведа Андре Мальро, который мечтал составить универсальный архив человеческого наследия из фотографий произведений искусства. В Пушкинском выставят оригиналы, а не репродукции, но в соответствии с идеей Мальро о тотальной взаимосвязи всего мирового искусства. И именно поиском рифм между казалось бы не связанными друг с другом образами и предложат заняться зрителю.
Где: ГМИИ им. А.С. Пушкина
Когда: 1 декабря — 12 февраля
«Ирина Нахова. Взгляд»
Пушкинский музей опять отдает главное здание в руки важной для современного российского искусства фигуры, на этот раз — Ирины Наховой. В прошлом году она представляла Россию на Венецианской биеннале, ее считают выдающимся живописцем и видеохудожником и к тому же одним из изобретателей жанра тотальной инсталляции. Именно на границе между видео и живописью (можем ли мы о ней вообще говорить?) Нахова создаст серию работ для ГМИИ. Ее видеоинсталляции будут перекликаться с произведениями европейской живописи из коллекции Пушкинского (Рембрандт, ван Дейк, Шарден и другие) и исследовать взгляд зрителя на картину на примере разных исторических стилей и жанров.
Где: ГМИИ им. А.С. Пушкина
Когда: 9 декабря — 5 февраля
«Юные пионеры»
Где: ЦТИ «Фабрика»
Когда: 14 декабря — 10 января
В ЦТИ «Фабрика» открывается выставка Юлии Ждановой «Юные пионеры», в которой художница с помощью выполненных в академической форме, но с примесью абсурда скульптур тех самых пионеров осмысляет ностальгию по детству в СССР, в котором искренняя вера в коммунистическую идеологию сталкивалась с переживаниями переходного периода.
«Мир — театр. Архитектура и сценография в России»
Музей архитектуры имени Щусева и Театральный музей имени Бахрушина объединились на площадке МуАр, чтобы рассказать о развитии театральной архитектуры в нашей стране. Театры сами по себе куда древнее музеев, и во многом именно они в архитектурной форме выражают доминирующие в обществе ценности. Потому и интересно рассмотреть, как менялись театры в России: проекции власти в барокко и классицизме, свидетели декаданса в стиле модерн, локомотивы общественных изменений в авангарде и выражение запутавшегося в своих целях и ценностях позднего советского общества.
Где: Музей архитектуры им. Щусева
Когда: 22 декабря — 19 марта
«Украинские шоу»
В artist-run-space Центр «Красный» Юрий Юркин отдохнет от обязанностей куратора «Варочного цеха», чтобы воссоздать студию телешоу «Говорить Украïна», одного из самых популярных ток-шоу соседней страны. Судя по YouTube-каналу шоу, его темы покрывают спектр от «мертвого мальчика в диване» до «газовой камеры в съемной квартире». Посетителю выставки предлагается почувствовать, что значит попасть на съемки, во время которых раскрываются адские глубины человеческого зла. В рамках выставки будет организована школа украинского языка для смотрящих шоу в России. Совместно со студентами художник буду разбирать самые яркие украинские шоу на украинском языке.
Где: Центр «Красный»
Когда: 16–29 января
«По направлению к источнику»
Музей современного искусства «Гараж» не только устраивает хитовые выставки известных художников, но и ведет научную деятельность, которая время от времени выливается в скромные, но от того не менее интересные выставки.
В «По направлению к источнику» музей экспериментирует со своим архивом, где собраны документы и свидетельства о событиях в отечественном искусстве с 1950-х и до современности. Пяти художникам разных поколений предложили поработать с различными частями архива, чтобы понять, как из субъективных коллекций образуется коллективная история искусства и почему свидетельства тех времен важны сейчас. В выставке участвуют Вячеслав Курицын, Владимир Логутов, Андрей Монастырский, Кирилл Савченков и Ольга Чернышева.
Где: музей современного искусства «Гараж»
Когда: 1 февраля — 16 апреля
«Эдуард Штейнберг. Если в колодце живет вода…»
В Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре откроется приуроченная к 80-летию со дня рождения Эдуарда Штейнберга ретроспектива художника-абстракциониста. Его называют последователем Малевича, но куратор выставки Наталья Смолянская подчеркивает, что работы Штейнберга нельзя в полной мере называть супрематическими из-за глубоких религиозных и духовных оснований для творчества художника. Центральным понятием ретроспективы станет понятие «почвенничества», то есть необходимости тесной связи художника с историей и повседневностью страны.
Где: Московский музей современного искусства на Гоголевском бульваре
Когда: 6 февраля — 19 марта
Extension.fi
Где: Галерея «Триумф»
Когда: 10 февраля — 5 марта
Галерея «Триумф» продолжает серию выставок Extension, в которых российских зрителей знакомят с современным искусством стран, находящихся на периферии арт-мира, но при этом исторически так или иначе связанных с Россией. После Румынии, Ирана и Эстонии в «Триумфе» обратились к современным финнам, работы которых посвящены вопросам идентичности. Финляндия получила независимость лишь сто лет назад, до того побывав частью России и Швеции, но не растеряв по дороге ощущения себя как независимого культурного пространства. Вопрос о «финскости» участники выставки рассматривают не в качестве научной темы исследования, а скорее в экзистенциальном и чувственном ключе, приближаясь к мистическому осознанию истории и современности.
«Геометрия настоящего»
Фонд V-A-C вновь пустит посетителей на территорию ГЭС-2, где уже полным ходом идет реконструкция, которая должна завершиться открытием культурного центра, спроектированного Ренцо Пьяно. Проект «Геометрия настоящего» посвящен архитектуре нового пространства, и куратором выступил электронный музыкант и художник из Британии Марк Фелл. Архитектура ГЭС-2 будет осмыслена через инсталляции и перформансы, которые будет сопровождать программа лекций и воркшопов по саунд-арту. Перечислять участников смысла нет, настолько хорош каждый из них и настолько их много: лучше самому оценить масштаб проекта на его лаконичном сайте.
Где: ГЭС-2
Когда: 20–27 февраля
изображения: обложка, 3 – Галерея «Триумф», 1 – Музеи Ватикана, 2 – Г. Галантный/ ЦТИ «Фабрика»
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