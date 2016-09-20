В пятницу, 23 сентября, в Петербурге открывается фестиваль документальных, короткометражных, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку». Структура «Послания» традиционно сложна, в программе несколько конкурсов, а кроме того, специальные и ретроспективные программы, спецпоказы, мастер-классы и прочее. Большинство показов пройдет в кинотеатрах «Великан Парк» (Александровский парк, 4) и «Родина» (ул. Караванная, 12).

The Village составил свой гид по главному петербургскому кинофестивалю. Мы выбрали десять отменных фильмов, постаравшись не забыть о самом важном: конкурсных программах и документальном кино.

режиссер Пауль Рефсдал

У любого конкурса есть фавориты. Есть они и у «Послания». В анимационной программе нельзя не увидеть новую работу автора нетленки «Крылья, ноги и хвосты» Игоря Ковалева. А в документальной, естественно, нельзя не сходить на Виталия Манского, который привезет в Петербург свой фильм о Северной Корее «В лучах солнца». Однако есть и другие, менее очевидные развлечения.

Если вы хотите узнать, как выглядел бы «Безумный Макс», живи мы и правда в описанном Джорджем Миллером безумном пустынном мире, то вам сюда. «Дугма» — это развернутый фильм-репортаж (никаких художественных или идеологических обобщений норвежский режиссер, слава богу, не делает), который рассказывает о людях, готовых взрывать себя на сирийском фронте. Четыре бойца одной из группировок «Аль-Каиды» готовятся вознестись в рай, прорвавшись через заграждения противника на четырехколесной автобомбе, наспех обитой бронелистами, а пока смеются, пьют чай, ходят в гости к друзьям, подолгу рассказывают режиссеру о том, как работает дьявольская машина, в которой есть красная кнопка — «дугма», нажать на которую — главная задача их жизни. Дикая, неудобная и страшная картина.

Расписание

режиссер Эстебан Аррангоис

Еще один участник конкурса — короткометражный фильм «Ныряльщик» — отличный вариант, чтобы снять напряжение после «Дугмы». Главный герой — Хулио Цезарь Ку Камара — водолаз, которого опускают на дно самых вонючих коллекторов и очистных сооружений Мехико. Корзина сначала медленно опускает его в пучину пластиковых бутылок и бытовых отходов, а затем поднимает со дна. А где-то между этими событиями зрителю дают возможность всмотреться в космическую тьму экрана (все равно в мусоре физически ничего не разглядеть) и послушать впечатляющий монолог из глубин внутреннего мира нашего героя.

Расписание

режиссер Кристи Пую

Как и в прошлом году, Андрей Плахов собрал в своей программе «Кино сверхреальности» хиты главных международных фестивалей. Некоторые из них выйдут в российский прокат, некоторые — нет.

В первую очередь стоит обратить внимание на «Сьераневаду» — название этой картины ничего само по себе не значит, и это хорошо, потому что знать об этом фильме заранее ничего не нужно. Пожалуй, хватит и того факта, что слава румынского постановщика Пую началась со «Смерти господина Лазареску», одного из лучших фильмов румынской «новой волны» и вообще нулевых.

Расписание

режисеер Кристиан Мунджиу

Еще один фильм от создателей румынской «новой волны» в программе «Кино сверхреальности». Кристиан Мунджиу решил высказаться на тему воспитания и родительской опеки. Картина как будто негромкая, подбирающаяся к своему зрителю на полусогнутых лапах, но уверенно хватающая его за горло. Обязательная для всех, кто любит поговорить о скрепах.

Расписание

режиссер Густ ван ден Берге

В этом году молодой, но уже достаточно прославленный бельгийский режиссер Густ ван ден Берге вошел в жюри «Послания», и по этому поводу фестиваль решил показать все его работы. Каждая достойна внимания, но на общем фоне выделяется «Люцифер». Это круглый фильм, сделанный в ренессансном формате тондо. Такого, кажется, в истории кино раньше не было.

Расписание

режиссер Николаус Гейрхальтер

«Послание к человеку» — фестиваль документальный, и потому, как бы вам ни хотелось увидеть новейшие фильмы Ассаяса или Лоуча (да, их тоже покажут, но они и так, скорее всего, выйдут в прокат осенью или зимой), особое внимание стоит уделить жанру нон-фикшн. Не успели на конкурс — успейте на программу «Панорама»: тут собраны фильмы, обкатанные и проверенные многочисленными фестивалями.

Например, Homo Sapiens, новый фильм современного классика Николауса Гейрхальтера, премьера которого прошла в этом году на Берлинале.

Это удивительно успокаивающая и медитативная постапокалиптическая картина о том, что останется после человека в глобальном смысле. Австриец с олимпийским спокойствием всматривается в когда-то нужные людям, но теперь оставленные ими сооружения: жилые дома, церкви, больницы, энергетические комплексы (такие, как, например, «Фукусима»), парки аттракционов и прочее. Лицезрение величественных руин — старинная европейская забава, и Гейрхальтер не уступит в живописности Юберу Роберу, который увлеченно писал разрушенный Лувр. Выглядят его руины совершенно по-голливудски, закадровый текст и музыка уступают место эмбиентным шумам ветра, листвы и покореженной кровли. Есть шанс выйти из кинозала обновленным.

Расписание

режиссер Петер Черкасски

Новый фильм классика авангардного кино Петера Черкасски покажут в рамках программы «Лаборатория» — очередной эксперимент с пленкой, лабораторная работа по извлечению смыслов из знаков (неслучайно работа называется в честь игры, которую по-русски обычно именуют чепухой или абракадаброй). Если вы собрались на Черкасского, то неплохо было бы зайти также на конкурс экспериментального кино In Silico и на программу «ГлитчДок», кураторы которой наблюдают за тем, как в поэзию превращаются уже не аналоговые, а цифровые искажения.

Расписание

режиссер Гай Мэддин

В этом году фестиваль подготовил большое синефильское событие — ретроспективу канадца Гая Мэддина, которую дополнит его интерактивная инсталляция «Сеансы» (она расположилась в Музее сновидений Фрейда) и небольшая выставка коллажей. Мэддин — поразительный маньяк кинематографа 20–30-х, человек, который в век высоких технологий бережно, словно старшеклассница, вручную собирает свое кино из обрывков снов, воспоминаний и сентиментальных образов. Это кинематограф наслоений, помех, сюрреалистических находок и какой-то щемящей тоски по ушедшей эпохе. Если вы не представляете, кто это такой, то знакомство, пожалуй, стоит начать с фильма «Самая печальная музыка на свете» о выдуманном Виннипеге (родной город Мэддина) времен Великой депрессии и баре «Торфяная трясина», где под эгидой Изабеллы Росселлини проводится конкурс на самую душераздирающую мелодию. Затем тему заснеженного города трамваев и диких снов можно продолжить, посетив «Мой Виннипег», а после, уже окончательно влюбившись в канадского алхимика, насладиться его фантазией на русскую тему «Архангел» или относительно новой «Запретной комнатой».

Расписание





режиссер Крис Маркер

Многие смотрели фантастический фотофильм Криса Маркера «Взлетная полоса» и, возможно, видели его фильмы о Тарковском и Медведкине. Менее известен этот ранний фильм, снятый классиком документального кино в Сибири в 1957 году. В «Письме из Сибири» смешались анимация и документальные съемки, мамонты и троллейбусы, кукольные совы и сибирские олени. Одни и те же кадры Маркер может повторять под разный комментарий, откровенно манипулируя зрителем, пригревшимся в лучах хрущевской оттепели.

Вообще, ретроспектива Маркера — одно из самых ярких событий фестиваля. Важнейшие фильмы недавно ушедшего из жизни мастера будут наконец-то показаны на большом экране.

Расписание



режиссер Фредерик Уайзмен

Героем еще одной ретроспективы стал Фредерик Уайзмен. В этом году фестиваль вручает ему свою почетную награду. «В Джексон-Хайтс» — его 40-й фильм в фильмографии. Это традиционное для Уайзмена объемное, многоплановое полотно о людях. Почти 85-летнему режиссеру удается перелопачивать груды цифрового материала, выстраивая в гармоничное, захватывающее кино многочасовые наблюдения за жизнью десятков героев. Это кинематограф на грани антропологии и антропология, вдруг обретающая убеждающую силу кино. Смотреть фильмы Уайзмена на большом экране, не имея возможности отвлечься на внешние раздражители, — редкое удовольствие. Кроме нового фильма, на фестивале покажут и классические работы 60-х: «Среднюю школу» (как и следует из названия, о школе), а также «Закон и порядок» (о полицейском управлении).

Расписание

обложка: Mobra Films / Why Not Productions / les Films du Fleuve