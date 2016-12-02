Гид The VillageИз чего состоят «Союзники» Роберта Земекиса
Раскладываем по полочкам главную кинопремьеру недели
На этой неделе в прокат вышли «Союзники» — шпионская мелодрама с детективным сюжетом о паре разведчиков, оказавшихся замешанными в скандале с разоблачением через год после триумфально выполненного задания.
В главных ролях — Брэд Питт и Марион Котийяр, чей экранный роман стал поводом для сплетен после поданного Анджелиной Джоли заявления о разводе. Позднее выяснилось, что сплетни совершенно необоснованные, но в чувства героев Питта и Котийяр действительно легко поверить. Выясняем, как сделана одна из главных декабрьских премьер — фильм с ретрошиком и грацией шпионских нуаров.
«Союзники»
Allied
Режиссер: Роберт Земекис
Сценарий: Стивен Найт
В ролях: Марион Котийяр, Брэд Питт, Лиззи Каплан, Аугуст Диль, Мэттью Гуд, Шарлотта Хоуп
Режиссура Роберта Земекиса
На фильмах Земекиса выросли более или менее все, и главное, что стоит знать о режиссере, — он идеально умеет увлекать и не боится жанров. От нарисованных героев Мультауна в «Кто подставил кролика Роджера?» к классике («Форрест Гамп»), от фантастики («Назад в будущее» и «Контакт») до 3D-экспериментов в анимации (Земекис одним из первых начал изучать возможности трехмерной мультипликации) — ему по силам практически все. «Союзники» — умеренная и восхищающая танцем камеры драма, которая смотрится легко и захватывающе, заставляет замереть в правильном месте и позволяет расслабиться и получать удовольствие от идеального режиссерского владения зрительской нервной системой.
Один из зарубежных критиков назвал фильм не деликатесом, а мастерски приготовленным классическим блюдом — и это, наверное, самая подходящая аналогия для режиссуры в этом случае. Если захочется найти в фильмографии Земекиса сказочно хорошие, но недостаточно очевидные фильмы, стоит присмотреться к несколько ускользнувшему от зрителей позднему «Экипажу» с Дэнзелом Вашингтоном и двум восхитительным комедиям из старых добрых времен — «Я хочу держать тебя за руку» о помешательстве битломанок во время концерта кумиров (царственные 70-е) и «Смерть ей к лицу» о борьбе Голди Хоун и Мерил Стрип за мужчину при помощи колдовства и совершенствования внешности.
Марион Котийяр
Котийяр, безусловно, жемчужина этого фильма: с первого кадра в фиолетовом платье с открытой спиной и колибри на кимоно она притягивает к себе все внимание. Ее героиня — дарящая тепло и изворотливая одновременно — главная загадка сюжета, и ей удается быть и убедительной, и таинственной в обеих ролях: любимой жены и предполагаемой шпионки.
Котийяр начала путь в Голливуд после «Оскара» за перевоплощение в Эдит Пиаф и до сих пор активно снимается во Франции и Америке. Вокруг ее магнетической красоты закручен сюжет одного из самых удачных поздних фильмов Вуди Аллена «Полночь в Париже»: там Котийяр играла парижскую музу нескольких художников. Ее самые сильные европейские роли — у Жака Одиара в «Ржавчине и кости», где она выступала в роли тренера, искалеченного косаткой, и в драме братьев Дарденн «Два дня, одна ночь», где ее героиня уговаривала коллег сохранить ей работу вместо собственных новогодних бонусов.
Но одна из самых недооцененных ролей актрисы — в современном французском хите, малоизвестном среди российских зрителей. «Маленькие секреты» Гийома Кане о кризисе среднего возраста среди друзей в одной компании — один из самых горьких и точных фильмов о зрелости и приятельском лицемерии.
Брэд Питт
В этом фильме Брэд Питт с его комичным акцентом и покер-фейсом, которое сменяет лицо действительно страдающего мужа, неуловимым образом напоминает самого себя в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино. Его «квебекский» французский в фильме — очевидная сюжетная неурядица: услышав такого парижанина в Касабланке 1942 года, его бы расстреляли не думая. Но слушать его «френч» (по-другому и не скажешь) невероятно занятно. Не считая всем известных фильмов с Питтом, невозможно не отметить два его главных триумфа последних лет — «Человека, который изменил все» и «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса». И, конечно, мы никогда не забудем, какого доходягу и маргинала он играл в начале 90-х — например, у Тони Скотта в эпизоде «Настоящей любви».
Лиззи Каплан
Одной из самых харизматичных артисток, раскрывающихся на наших глазах, явно недостаточно тесной роли в «Союзниках» — она играет младшую сестру главного героя, грубоватую и прямолинейную лесбиянку, скорее ради комического эффекта. Из последних ролей Каплан очевидно, что ей многое по силам, и мир немало теряет без ее больших ролей.
Сериал «Мастера секса» держится на ее фантастически мотивированной, чувственной и при этом настроенной на успех и признание героине, которая в силу собственных убеждений решает перевернуть страницу в исследовании тела и удовольствия. Ее оппонент, коллега и романтическое увлечение — подавляющий желание Мартин Шин в роли доктора Мастерса. В большом кино ее можно вспомнить в «Монстро» и «Иллюзии обмана — 2», но этого смертельно мало для замечательной актрисы.
Шпионская мелодрама
«Союзники» пытаются быть детективом, но на самом деле это мастерски сделанная мелодрама в декорациях Второй мировой войны. В связи с ней на ум приходят не классические детективы, а чувственные эпизоды бондианы («Казино „Рояль“» — самая очевидная аналогия) и классические триллеры, основанные на противостоянии долга и страсти. Если вас не пугает черно-белое кино, вы не пожалеете, посмотрев канонические детективы, снятые во время и по следам Второй мировой войны — «39 шагов» и «Дурная слава». Если хочется цветного, но тоже проверенного временем кино, пусть это будут «Дело самоубийцы» Сидни Люмета и «Три дня Кондора» с Робертом Рэдфордом и Фэй Данауэй. Или взгляд на Вторую мировую не западными глазами — фильм «Вожделение» Энга Ли с колоритом Шанхая 40-х.
Касабланка
Марокканский город, населенный подслушивающими и подглядывающими, получился в «Союзниках» реконструированным и декоративным, но дал фильму замечательный старт — от постельной сцены в пустыне до перестрелки в одном из колониальных особняков. Что скрывать, «Союзники» нарезают круги вокруг «Касабланки», но Земекису хватает самоиронии, чтобы не пытаться сделать ремейк. А нам остается только смотреть классику — тот самый фильм с Хамфри Богартом и Ингрид Бергман. В жизни должен быть час и вечер, чтобы посвятить время и внимание этой ленте — станет многое понятно о мелодраматических поворотах в современном кино.
Мирная жизнь в военное время
Вторая мировая война — один из самых распространенных периодов в мейнстримовых сценариях, развязывающий руки для сюжетных поворотов, геройских перемещений, конфликтов и подвигов. Мы не будем останавливаться на очевидных голливудских интерпретациях Второй мировой (вроде «Пианиста» и «Списка Шиндлера») и поговорим о менее известных фильмах.
«Последнее метро» Франсуа Трюффо — проникновенная мелодрама в оккупированном Париже и воспоминание режиссера о детстве под пятой немецких войск. «Европа» — ранняя попытка Ларса фон Триера снять свою версию послевоенной жизни в саркастическом и беспощадном ключе. «Мефисто» — драма Иштвана Сабо о коллаборационизме во времена войны и предательстве идеи человечности ради безопасности и временной выгоды — один из самых трудных восточноевропейских фильмов о нацизме. А ранний фильм Пола Верховена «Солдаты королевы» рассказывает о моральной дилемме молодых голландцев, растущих в постоянном страхе нацистской реакции.
И если хочется окончательно потерять покой и сон: фильм Элема Климова «Иди и смотри» или документальный труд «Шоа» Клода Ланцмана — зрелища, которые вы на забудете никогда.
Сценарий Стивена Найта
Британский сценарист Стивен Найт больше всего известен сериалом с Киллианом Мёрфи «Острые козырьки» и восхитительными репликами в «Пороке на экспорт» Дэвида Кроненберга, где Венсан Кассель и Вигго Мортенсен вращаются в мире фраз вроде «Ты в питерских „Крестах“ сидел?» и «Топят жмура». Главный последний успех Найта — монофильм «Лок» с Томом Харди, где действие происходит в салоне автомобиля одного водителя — строительного инженера на пути к трудному решению. А еще никогда не поздно вернуться к «Грязным прелестям» — триллеру с Одри Тоту в роли бесправной мигрантки во враждебном Лондоне. Ее героиня на своем примере узнает о трафике людей и всю подноготную бывшей столицы огромной империи, сохранившей старые повадки.
фотографии: Централ Партнершип
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