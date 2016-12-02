Марион Котийяр

Котийяр, безусловно, жемчужина этого фильма: с первого кадра в фиолетовом платье с открытой спиной и колибри на кимоно она притягивает к себе все внимание. Ее героиня — дарящая тепло и изворотливая одновременно — главная загадка сюжета, и ей удается быть и убедительной, и таинственной в обеих ролях: любимой жены и предполагаемой шпионки.

Котийяр начала путь в Голливуд после «Оскара» за перевоплощение в Эдит Пиаф и до сих пор активно снимается во Франции и Америке. Вокруг ее магнетической красоты закручен сюжет одного из самых удачных поздних фильмов Вуди Аллена «Полночь в Париже»: там Котийяр играла парижскую музу нескольких художников. Ее самые сильные европейские роли — у Жака Одиара в «Ржавчине и кости», где она выступала в роли тренера, искалеченного косаткой, и в драме братьев Дарденн «Два дня, одна ночь», где ее героиня уговаривала коллег сохранить ей работу вместо собственных новогодних бонусов.

Но одна из самых недооцененных ролей актрисы — в современном французском хите, малоизвестном среди российских зрителей. «Маленькие секреты» Гийома Кане о кризисе среднего возраста среди друзей в одной компании — один из самых горьких и точных фильмов о зрелости и приятельском лицемерии.