Гид The VillageЛучшие фильмы первой половины 2017 года
Итоги полугодия — «Красная черепаха», «Лекарство от здоровья», «Слишком свободный человек» и еще 17 фильмов
За спиной, как ни трудно в это поверить, первая половина 2017 года с громкими и ожидаемыми релизами фильмов. The Village выбирает главное и лучшее, что было в прокате с января, и напоминает, какие хорошие фильмы вы могли пропустить.
«Ла-Ла Ленд»
реж. Дэмиен Шазелл
Независимо от ваших отношений к мюзиклу, Райану Гослингу и Эмме Стоун, первый квартал этого года «Ла-Ла Ленд» был The movie — фильм, который положено посмотреть и обсудить каждому. После шести «Оскаров» и всепоглощающей любви критиков спорить о его достоинствах и недостатках все труднее: главное, что стоит знать — фильм собирает воедино приемы классических мюзиклов https://vimeo.com/200550228 и рассказывает голливудскую историю разбитых и амбициозных сердец.
«Лунный свет»
реж. Барри Дженкинс
Еще один прошлогодний рекордсмен зрителей и критиков интересен в первую очередь своим феноменом в оскаровской гонке http://www.indiewire.com/2017/02/moonlight-oscar-nominations-indie-film-best-picture-1201779770/ — всегда радостно, когда недорогой фильм без поддержки крупного истеблишмента выигрывает «Оскар» за лучшую картину. При многих минусах «Лунного света» это простая и зачаровывающе снятая история о взрослении бедного афроамериканского мальчика и переходе в уязвимого подростка и грозного мужчину с огромным скелетом в шкафу. Лучше посмотреть, чем не посмотреть, даже если очень не понравится (нам, например, не понравилось).
«Молчание»
реж. Мартин Скорсезе
Проект всей жизни Мартина Скорсезе, который он придумал 30 лет назад, а снял последним — о жизни двух христианских проповедников в Японии ХVII века. Их вера проходит испытания и переговоры с другими и самими собой — на фоне японской инквизиции, уничтожающей всех христиан как угрозу национальной безопасности и аутентичной культуре.
«Коммивояжер»
реж. Асгар Фархади
Иранская драма об истории одного преступления, получившая «Оскара» как лучший зарубежный фильм в этом году (и второй — для снявшего «Развод» Фархади). Работающие в театре актерами муж и жена, принадлежащие к узкой просвещенной прослойке в Тегеране, отдаляются друг от друга после нападения на жену. За благополучным фасадом иранского дома — много секретов и сделок с совестью.
«Патерсон»
реж. Джим Джармуш
Зыбкий и обаятельный фильм Джармуша о поэзии внутри каждого из нас и о нежном семейном союзе. Водитель автобуса Патерсон в городе под названием Патерсон в свободное от езды по привычному маршруту время пишет стихи о спичках, любви и ветре на улице, пока его девушка каждый день придумывает для себя новые творческие задачи. Лирическое дзен-кино о том, как быть в моменте и заниматься творчеством не из тщеславия.
«Красная черепаха»
реж. Михаэль Дюдок де Вит
Скромный, красивый и молчаливый мультфильм студии Ghibli о человеке после кораблекрушения, который пытается покинуть остров, но сталкивается с гигантской и всесильной красной черепахой. Как это устроено в восточной культуре, все природные силы имеют те же шансы на победу, а человек — не мера всех вещей.
«Тони Эрдманн»
реж. Марен Аде
Черная комедия о папаше с дикостями и его дочке, продавшейся корпоративной культуре. Похоронивший собаку и совершенно одинокий, отец приезжает в Румынию к отдалившемуся ребенку и через вакханалию неадекватных поступков пытается напомнить, за что стоит любить жизнь, — как ей, так и себе. Злой и остроумный фильм о современном капитализме, несостоявшемся феминизме и вечной проблеме отцов, которые хотят как лучше, и детей, которые хотят, чтобы их оставили в покое.
«Слишком свободный человек»
реж. Вера Кричевская
Большой документальный фильм, который лучше смотрится на расстоянии, — байопик Бориса Немцова авторства Веры Кричевской (запустившей «Дождь» и работавшей на канале «24doc») собран из свидетельств очевидцев о главных событиях 90-х и нулевых. Как меняется российская политика, откуда взялся Путин и какие главные ошибки не признала власть: говоря об одном человеке, фильм емко объясняет всю нашу страну за последние 25 лет.
«Логан»
реж. Джеймс Мэнголд
Динамичный фильм об ответственности и внезапном отцовстве, вписанный в историю Росомахи. Главный герой — стареющий и уже не всесильный — пытается найти в своей жизни место для маленькой девочки со сверхспособностями и спрятаться от Большого брата, будучи мутантом и известным возмутителем спокойствия.
«Персональный покупатель»
реж. Оливье Ассайас
Французская мистическая драма с Кристен Стюарт о призраке, которая пытается воссоединиться с другим призраком. Молодая девушка в Париже работает ассистенткой и персональным покупателем одной знаменитости, параллельно — по ночам и выходным — пытаясь вызвать дух погибшего брата-близнеца. Таинственное, тактильное и очень особенное кино, подающее по-новому главную кинозвезду молодого поколения.
«Трейнспоттинг-2»
реж. Дэнни Бойл
Еще одна встреча Дэнни Бойла, Ирвина Уэлша и всей банды «На игле» в знакомых декорациях Эдинбурга. Главный герой возвращается на место кражи к старинным приятелям, чтобы выяснить — ничья жизнь не получила внезапного поворота? Комедия о кризисе гопнической маскуллинности, провинциальной Западной Европе и неистребимом желании оказаться туристом в собственной юности.
«Сплит»
реж. М. Найт Шьямалан
Маньяк Кевин похищает трех девочек-подростков — внутри него живут 23 личности и вот-вот должна пробудиться 24-я, самая ужасающая. В дневное время Кевин ходит к психиатру за лекарствами и советами, а вечером и ночью в подвале доводит троих полудетей до окаянного ужаса. Динамичный, резкий и по-хорошему безумный триллер Шьямалана с Джеймсом МакЭвоем, которому удаются две дюжины перевоплощений.
«Скрытые фигуры»
История трех афроамериканок в NASA — в те годы, когда космические исследования поручали только белым мужчинам из хороших семей. Невероятно сыгранный ансамбль трех главных актрис стал одной из весенних сенсаций американского проката и вывел тему дискриминации на новый уровень — не просто социально важного, но остроумного и прибыльного кино.
«Лекарство от здоровья»
реж. Гор Вербински
«Гилти плэжа» прошлого сезона — китчевый триллер создателя «Пиратов Карибского моря» о загадочной больнице в Швейцарии, внимательных врачах, обезвоживании, инцесте и многолетнем проклятии. Герой Дэйна ДеХаана получает поручение уладить дела с ушедшим в отставку боссом, который поселился на водах, и попадает в заколдованный замок с босоногой принцессой и десятками скрываемых смертей. Красота неземная (глупость тоже).
«Эпоха танцев»
реж. Виктор Буда
Славный ностальгический документальный фильм о пионерах постсоветского рейва, первых танцевальных вечеринках, импортерах культовой музыки и великих диджеях. Главная ценность «Эпохи танцев» — вдохновляющие архивы, умопомрачительные старые интервью и люди, которые больше всего хотели танцевать и стали символом постперестроечной молодежной культуры.
«Дэвид Линч: Жизнь в искусстве»
Документальный портрет Дэвида Линча — художника, а не режиссера: параллельно со съемками создатель «Твин Пикса» и самых волнительных триллеров современности многие годы делает зарисовки и пишет маслом. Монолог Линча о воспитании и о самом себе, об источнике креативности и медитации — простая точка входа в режиссерский метод; непосредственное и толковое интервью творческого человека.
«Аустерлиц»
Новый фильм Сергея Лозницы о феномене массового туризма в концентрационные лагеря. Черно-белая картинка, несколько десятков коротких сцен, минимум включения со стороны автора — мы слушаем и смотрим на чужие страдания вместе с беззаботными посетителями и погруженными в историю экскурсоводами, задаваясь вопросом — зачем концлагеря сейчас открыты для массового посещения?
«Стражи Галактики. Часть 2»
реж. Джеймс Ганн
«Стражи Галактики» пускаются в семейное путешествие — двое главных героев пытаются разобраться с родителями и памятью о них, чтобы осознанно двигаться дальше. В «Стражах Галактики» достаточно подшучиваний и идеальных песен в саундтреке, как и в первой части, но главным образом фильм рассказывает о том, как маняще и легко жить в соответствии с родительскими планами и как больно разрубать несчастливую семейную связь.
«Чудо-женщина»
реж. Патти Дженкинс
Один из лучших супергеройских фильмов за всю историю мейнстрима при всех существенных недостатках — с Галь Гадот в роли амазонки Дианы, спасающей мир от кошмаров Первой мировой войны. О том, что злодеи могли бы быть поубедительнее, а шутки смешнее, забываешь, когда начинаются сцены боя, а Галь Гадот карабкается по стене или переодевается в вечернее платье. Кажется, первый супергеройский блокбастер, снятый женщиной-режиссером, все же удался.
«Нелюбовь»
Драма Андрея Звягинцева о разведенной паре, теряющей ребенка. Разозленная на бывшего мужа Женя и плюшево-нерешительный Боря выясняют отношения и ночуют у новых пассий, когда исчезает их сын — нелюбимый, чужой для обоих и напоминающий о жизни, прожитой не с тем человеком. Российская семья в разрезе — от автора, который берется снять одновременно «Елену» и «Левиафана», в чем-то промахивается, но делает кино, которое все продолжают обсуждать.
текст: Алиса Таёжная
Обложка: kinomania
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