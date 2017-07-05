«Патерсон»

реж. Джим Джармуш

Зыбкий и обаятельный фильм Джармуша о поэзии внутри каждого из нас и о нежном семейном союзе. Водитель автобуса Патерсон в городе под названием Патерсон в свободное от езды по привычному маршруту время пишет стихи о спичках, любви и ветре на улице, пока его девушка каждый день придумывает для себя новые творческие задачи. Лирическое дзен-кино о том, как быть в моменте и заниматься творчеством не из тщеславия.

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