Главный жанр ушедшего 2017 года — безусловно, хип-хоп. Рэп-баттлы начали смотреть даже ваши родители, а сам рэп стал новой авторской песней — умение читать теперь опционально, главное — делать свежо, провокативно и злободневно (ну или просто перепеть недавний рэп-хит): на этом так или иначе попытаются сыграть десятки видеоблогеров, Иван Ургант и даже парикмахерша. Появились и более техничные звезды: пожалуй, главный из них — рэпер Face. Провокация и новая искренность также стали главным оружием «Антихайпа» — так, коллектив бездельников из Петербурга побывал в роли временного правительства, пока не вернулся Оксимирон: поражение Гнойному его не разбило, а, скорее, просто одернуло — за пару месяцев Федоров в баттле роняет американца Dizaster, собирает «Олимпийский» и с десяток других арен по всей стране — и вновь становится главным рэпером, так и не выпустив ни одного нового альбома.

The Village составил подборку из семи материалов, с помощью которых вы сможете подучить матчасть — возможно, в 2018 году народная любовь к хип-хопу никуда не денется.