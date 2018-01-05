Гид The VillageВсе, что вы должны знать о русском рэпе
Семь ключевых материалов The Village о хип-хопе в 2017 году
Главный жанр ушедшего 2017 года — безусловно, хип-хоп. Рэп-баттлы начали смотреть даже ваши родители, а сам рэп стал новой авторской песней — умение читать теперь опционально, главное — делать свежо, провокативно и злободневно (ну или просто перепеть недавний рэп-хит): на этом так или иначе попытаются сыграть десятки видеоблогеров, Иван Ургант и даже парикмахерша. Появились и более техничные звезды: пожалуй, главный из них — рэпер Face. Провокация и новая искренность также стали главным оружием «Антихайпа» — так, коллектив бездельников из Петербурга побывал в роли временного правительства, пока не вернулся Оксимирон: поражение Гнойному его не разбило, а, скорее, просто одернуло — за пару месяцев Федоров в баттле роняет американца Dizaster, собирает «Олимпийский» и с десяток других арен по всей стране — и вновь становится главным рэпером, так и не выпустив ни одного нового альбома.
The Village составил подборку из семи материалов, с помощью которых вы сможете подучить матчасть — возможно, в 2018 году народная любовь к хип-хопу никуда не денется.
Интервью
Face: «Люди хотят, чтобы я сдох в 27 лет»
Редактор The Village просидел пять часов в «Москва-Сити», чтобы дождаться рок-звезду Ивана Дремина и поговорить с ним о популярности, постиронии, феминизме, любви и панических атаках. 20-летний рэпер вспомнит свой визит на передачу Comedy Club («мне ***** [все равно] на телевидение, в рот его ****»), жизнь в родной Уфе («пришел в гостиницу возле моего дома, меня взяли туда помощником администратора») и любимого русского музыканта (Виктор Цой).
Mozee Montana: «Армения взрывает, а мы — гангстеры»
«Со мной твой фелла, на мне Margiela», — читает под гулкий бас Алина Мкртчян, она же Mozee Montana — 19-летняя рэперша из Владивостока, музыкальную карьеру которой благословил один из титанов русского хип-хопа Оксимирон. В кадре то и дело мелькает автомат, а на ухе у молодой артистки выбито «1915» — в память о геноциде армян. Дебют дерзкого новичка в традиционно шовинистском жанре, где мизогинная лирика является главным оружием доброй половины его героев, — сигнал того, что в 2017-м хип-хоп в России уверенно развивался. По словам Алины, в Москву она перебралась с одной целью — покорить вершину рэп-игры, а первый миллион заработала уже в 18. Mozee Montana рассказала The Village о гендерной дискриминации в хип-хопе, борьбе с депрессией и своем бизнесе на московском рынке.
Photosynthez, новая рэп-сенсация инстаграма — о работе парикмахером, хейтерах и Гнойном
Отличный пример того, как в 2017 году с помощью хип-хопа к популярности в соцсетях приходили не только профильные специалисты. Катя Photosynthez, чьи любительские клипы (бюджет — 200 рублей) расползлись по пабликам, на типичную рэпершу или даже видеоблогера не похожа — скорее, на студентку филфака. Тексты тоже отходят от канонов жанра: вместо гедонизма — «наивное искусство» и щи, вместо Gucci и камней на запястье — «некрасивые брюки». Мы встретились с рэпершей-парикмахершей и поговорили о ее жизни, лайке от Димы Билана, любимом треке Славы КПСС и хейтерах.
Тексты
«Карт-бланш на свинство»: Что такое «Антихайп»
Слово «антихайп», чередующееся с «изи-изи», «синк эбаут зис» и «рил ток», на какое-то время закрепилось в лексиконе не только школьников, но и практически всех, кто рискнул открыть YouTube во второй половине 2017 года. Причина: рэпер Гнойный, представитель творческого объединения «Антихайп», который сначала одержал триумфальную победу над патриархом русского рэпа Оксимироном на баттле, затем закрепил успех, продолжив иронизировать над оппонентом в интервью журналисту Юрию Дудю, а под конец года и вовсе стал ведущим шоу талантов на федеральном телеканале.
«Это круто, мы везде»: Кто и как делает рэп-баттлы в Петербурге
В 2017 году невероятная популярность рэп-баттлов в российском интернете окончательно закрепилась. Локомотивом стал петербургский Versus: благодаря одному бару на Лиговском проспекте жанр шагнул далеко за границы субкультуры. Теперь у того же Versus на YouTube в разы больше подписчиков, чем, например, у телеканала ТНТ.
The Village пообщался с основателем Versus Александром Тимарцевым (он же Ресторатор) и организатором #Slovospb Деном Чейни о том, можно ли делать бизнес на поединках МС (спойлер: конечно), почему про политику лучше не шутить (а про рак мозга — можно) и легко ли пробиться на баттлах девушкам.
Алфавит
От «Антихайпа» до YungRussia: Словарь нового русского рэпа
Для неподготовленного слушателя погружение в мир нового русского рэпа может оказаться болезненным: строчки вроде «BAPE на тело, скейт под ноги, меня хочет твоя шоти» и «Я стартую в низком флексе, шаришь, кто здесь на финессе» до сих пор могут вызвать культурный шок. Для того чтобы более свободно ориентироваться в том, кто, как и о чем читает последние пару лет в России, мы составили краткий словарь.
От Оксфорда до «рил ток»: Из чего состоит Оксимирон
The Village составил алфавит из слов, имен и названий, связанных с творчеством Оксимирона — пожалуй, главного рэпера ушедшего года: начиная со школьницы, подменившей Мандельштама текстом трека «Переплетено», и заканчивая первым клипом Мирона Федорова.
Фотографии: обложка, 4, 7 — Иван Анненков, 1 — Марго Овчаренко, 2 — Андрей Носков, 3 — Photosynthez, 5 — Дмитрий Цыренщиков, 6 — Анаит Оганян
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