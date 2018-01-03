Face: «Люди хотят, чтобы я сдох в 27»

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10 сентября 20-летний рэпер Face, он же Иван Дремин, выпустил EP «No Love» — и тут же обогнал по популярности «Грибы» во «ВКонтакте»: за сутки его релизом поделились больше, чем некогда вирусным «Домом на колесах, ч. 1». Теперь его знают все, а его позаимствованный у западных коллег клич «эщкере» слышали даже ваши родители.

The Village встретился с Face, чтобы поговорить о популярности, постиронии, феминизме, любви и панических атаках.