Гид The VillageОт Face до Полины Музыки: Культурные герои 2017 года
А также Степан Казарьян, Кедр Ливанский и другие
Наступил 2018 год, но у нас пока каникулы. Сейчас можно только догадываться, кто будет формировать культуру в новом году, поэтому вспомним героев прошлого: от художницы-провокаторши Полины Музыки, добавляющей в вино собственную менструальную кровь, до рэпера Face, подчинившего себе самое молодое поколение — детей на его концертах родители поджидают прямо у входа в клуб (если выступление не удается отменить) или идут слэмиться вместе с ними. Мы подготовили подборку из восьми материалов при участии музыкантов, художницы и промоутера.
Интервью
Полина Музыка: «Я могла добавить в вино не кровь, а мочу или пурген»
В августе в соцсетях поднялся очередной шторм: СМИ наперебой выпускали новости с заголовками вроде «Московская художница напоила гостей вином со своей менструальной кровью». Речь шла об акции 20-летней Полины Музыки, которая выставила стаканчики с вином, смешанные (или не смешанные) с генитальными выделениями на выставке «УК 148. Искусство как преступление». Проигнорировав табличку с предупреждающим текстом, посетители выпили все вино буквально за 15 минут. О том, насколько безопасно и этично подмешивать менструальную кровь в напитки ради искусства, мы решили спросить саму художницу, а заодно поговорить с ней об общении с неподготовленным зрителем, феминизме и Павленском.
Feduk: «„Розовое вино“ — попса, но это круче группы Hi-Fi»
Федор Инсаров, он же Feduk, — московский музыкант с непростой биографией. Его первый известный хит — трек «Околофутбола», записанный специально для одноименного фильма Антона Борматова в 2013 году. С тех пор Федук менял стиль (впрочем, не до конца забывая футбольные корни: в прошлом году вышел номер «Tour de France», посвященный столкновению российских и английских фанатов на чемпионате Европы в Марселе) и наладил выпуск танцевальных песен. Самая известная из них — «Розовое вино», записанное совместно с Элджеем, — оказалась одним из главных русскоязычных хитов года. Мы встретились с Федуком, чтобы обсудить жизнь после «Розового вина», околофутбольщиков, баттл-рэп и московских чиновников.
Face: «Люди хотят, чтобы я сдох в 27»
10 сентября 20-летний рэпер Face, он же Иван Дремин, выпустил EP «No Love» — и тут же обогнал по популярности «Грибы» во «ВКонтакте»: за сутки его релизом поделились больше, чем некогда вирусным «Домом на колесах, ч. 1». Теперь его знают все, а его позаимствованный у западных коллег клич «эщкере» слышали даже ваши родители.
The Village встретился с Face, чтобы поговорить о популярности, постиронии, феминизме, любви и панических атаках.
Степан Казарьян: «За день до фестиваля „Боль“ меня позвали в органы»
Степан Казарьян — человек, имеющий отношение к львиной доле московских концертов и фестивалю «Боль». В этом году мероприятие впервые пройдет в два дня.
The Village встретился с Казарьяном и поговорил о том, чем Москва и Петербург похожи на Нью-Йорк, почему Дудь — это «деградация российской журналистики», и, конечно, вспомнили про лапшу фо-бо и конфликт с группой «Буерак».
«Аигел»: Литературный рэп про тюрьму и волю
В 2017 году, когда возможность сесть за репост появилась у каждого, тюремная лирика окончательно вышла за пределы «Радио Шансон» и обрела новый голос и новое прочтение. Наиболее бескомпромиссным высказыванием в этом плане стал хип-хоп-альбом группы «Аигел»: татарская поэтесса Айгель Гайсина зафиксировала все то, что происходит с человеком, попавшим под каток российского правосудия.
Любимое место
«Пасош» — о Китай-городе, Мандельштаме и полиции
В сентябре стоящая в аванпосте молодой российской рок-сцены группа «Пасош» выпустила свой третий альбом «Каждый раз самый важный раз». У трио, чьи строчки «я живу в России, и мне не страшно» уже несколько лет хором поет аудитория фестиваля «Боль», появился альбом с новым, качественным звуком — до этого «Пасош» не могли полностью передать энергетику своих концертов в цифровом формате. Участники группы — Петар Мартич, Кирилл Городний и Григорий Драч — рассказали The Village о любимых местах на Китай-городе, цитировании Скриптонита и том, чем полицейская машина лучше такси.
Кедр Ливанский — о Марьине и любви к советскому андеграунду
В 2017 году Кедр Ливанский, она же Яна Кедрина, выпустила один из лучших русскоязычных альбомов года «Ариадна», изданный американским лейблом 2MR и вдохновленный ижевской музыкальной сценой 80-х. Кедрина — одна из первых представителей новой российской сцены, на которую начали обращать внимание западные издания вроде Vice и Pitchfork на волне интереса к Гоше Рубчинскому и всему постсоветскому, хотя музыкой она занимается давно: сначала играла в поп-панк-группе, а позже присоединилась к сообществу музыкантов Johns’ Kingdom. Она рассказала The Village о парке 850-летия Москвы в родном Марьине, мифологии на новом альбоме и советском краут-роке.
Антоха МС — о Чистых прудах и желтых сапогах
В 2017 году Антоха MC наконец закрепился в качестве видного самобытного музыканта и даже выступил на Первом канале. Он рассказал The Village о любимом маршруте от Чистых прудов до Курского вокзала, музыкальных вкусах, своем стиле одежды и ящике с гантелями.
Фотографии: обложка, 7, 1, 2— Анастасия Пожидаева, 3, 4 — Марго Овчаренко, 5, 6 — Марина Меркулова, 8 — Сергей Иванютин
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