Мир тату захватывает волна авангардного стиля ignorant с примитивной и грубой, но не лишенной обаяния хоум-мейд-графикой. Татуировки не стремятся выглядеть красиво и чаще всего производят впечатление либо очень плохой работы, либо напоминают тюремный арт. «Неграмотный стиль» активно развивается и интерпретируется, но узнать его легко. The Village собрал несколько ярких татуировщиков новой волны, которых можно поймать в Москве и забиться прямо сейчас.

Кирилл Григорьев

В прошлом году Кирилл Григорьев стал героем нашего материала про людей с татуировками на лице, а теперь и сам решил попробовать себя в искусстве. Начинающий татуировщик бьет на коже только свои эскизы — общается с клиентом, узнает идею и рисует уникальную картинку. Пока Кирилл живет в Москве и берет за работу 3–6 тысяч рублей, но в скором времени планирует уехать в Европу и поднять прайс.

Коля Немой

За татуировкой от бывшего граффитчика Коли Немого придется ехать в Киев, но она того стоит: его рисунки украшают не только тела хулиганов и главарей киевской андеграунд-тусовки, но и звезд украинской поп-сцены, например одного из музыкантов Луны. Украинский кольщик обычно бьет мрачные и потусторонние сюжеты, которые, по словам Коли, окружают его каждый день.

Николас Кошкош

Кошкош в первую очередь художник, а уже во вторую — татуировщик. По слухам, с наколками он завязывает, бьет редко и только друзьям, и считает свои работы на коже полноценными произведениями искусства.

Костя Тихонов

Украинец Костя Ерохин вдохновляется панк- и скейт-идеологией, колет скандальные словосочетания типа «поганая молодежь», и в своих грубых, похожих на наброски татуировках использует два цвета: красный и черный.

Ярослав Путята

Минималистичные хендпоук-татуировки Ярослав Путята исполняет исключительно в нежных цветах: розовом, ментоловом, желтом и голубом. Стиль мастера стал настолько узнаваем, что теперь его рисунки можно увидеть не только на коже, но и на футболоках из авторской коллекции. Путята много путешествует и часто бывает в России — записаться к нему можно через почту, указанную на странице в инстаграме.

Леся Зверева

Татуировщица Леся Зверева известна далеко за пределами родного Киева — тумблер забит ее картинками, и она турит со своими эскизами романтичных и драматичных наколок по всей Европе. Чаще всего ее можно застать если не в Киеве, то в Берлине или Тель-Авиве, или связаться с художницей, например через инстаграм.

Никита Ерохин

Опытный татуировщик из Брянска, который бьет примитивную графику уже четвертый год, вдохновляясь мотивами passion vice desire, японской анимационной культурой 80-х и 90-х и американским искусством второй половины XX века. Часто бывает в Москве, приезды анонсирует в группе, посвященной собственному творчеству, во «ВКонтакте».

Дима Евсеенков

Украинец Дима Евсеенков колет небольшие хендпоук-тату и не ограничивает себя в цвете. Стиль у наколок наивный, поэтому его работы больше напоминают детские, нарисованные фломастерами, неаккуратные и очаровательные рисунки.

Обложка: kolyanemoi