На территории дизайн-завода «Флакон» 25 сентября пройдет Garage Sale. Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.

На распродаже соберутся 70 участников, которые будут продавать личную одежду, обувь, книги и украшения. Кроме того, любой желающий сможет принести ненужные вещи и сдать их на стенде благотворительного магазина Charity shop.

Также посетителей Garage Sale ждут уроки бразильского танца форро, аргентинского танго, чайная церемония, мастер-классы по работе с глиной и рисование скетчей.

В день распродажи на «Флаконе» организуют зону отдыха со стогами сена и клетчатыми пледами и фуд-корт.



Гаражная распродажа будет работать с 11:00 до 19:00. Вход на мероприятие свободный. Предпочтительный дресс-код: клетка и твид.

