Временное пространство «Кругозор» закрывается и в субботу, 1 октября, проводит вечеринку по этому поводу. Об этом сообщается на странице «Кругозора» в Facebook.

«Мы закругляемся. В эту субботу, 1 октября, состоится прощальное мероприятие ДК „Кругозор“», — говорится на странице мероприятия. Подробности программы вечеринки закрытия пока не сообщаются.

Новое пространство «Кругозор» открылось 3 июня по адресу: Бумажный проезд, дом 3. Заведение сразу заявлялось как временное, но дата закрытия не была известна. «Кругозором» занималось агентство Stereotactic, которое на лето 2015 года открывало временный бар «ЭМА».