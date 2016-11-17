Представители ВДНХ рассказали о концепции оформления своего катка, который откроется 25 ноября. Каток украсят световыми инсталляциями и фигурами животных, сообщили The Village в пресс-службе выставки.

Инсталляция будет посвящена наступлению Года экологии в России. В нее войдут 56 декоративных объектов, а общая площадь композиции составит 1,7 тысячи квадратных метров. Перед мостом «Северное сияние» установят спиралевидную елку с арктической совой и надписью «2017 — Год Экологии», а за ней расположится сказочный лес со светящимися фигурками зверей, например медведей, лосей и оленей.

Сказочный лес можно будет увидеть на ВДНХ с 25 ноября до окончания зимнего сезона, 5 марта 2017 года. На открытии катка обещают танцевальный флешмоб, фейерверк и шоу немецкого светового театра Dundu.