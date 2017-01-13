В воскресенье, 15 января, в Wordshop Gallery центра современного искусства «Винзавод» откроется посвященная московскому метро выставка Memento metro фотографа Алексея Домрачева. Об этом The Village сообщили в пресс-службе галереи.

Домрачев в течение пяти лет снимал на телефон различные места в столичной подземке, а потом устроил «несогласованную творческую акцию»: в течение месяца он выставлял фотографии именно в тех местах, где они были сделаны. Открытие выставки приурочено к запуску краудфаундинговой кампании по сбору средств на выпуск книги о проекте.

«Цель новой выставки Алексея Домрачева — показать зрителям единый слепок проекта Memento metro. В основе экспозиции как фотографии людей в метро, так и видео-перформанс, фоторепортажи из обклеенных снимками вагонов, станций, переходов. Формат фотографий выставки в точности повторяет снимки на стенах метро — квадратные отпечатки на черных паспарту», — говорится в сообщении.

Выставка будет проходить до 15 февраля.

Все снимки проекта можно найти в Instagram-аккаунте Домрачева. Фотограф обещает продолжить снимать жизнь в подземке, выкладывать снимки в инстаграме, а также распечатывать их и расклеивать по городу.