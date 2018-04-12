Большую часть своих работ Пригов создал, когда жил в Беляеве, типичном районе московского юго-запада. Художник много писал о Беляеве и, в отличие от многих жителей, любил его. Когда я увидел стихограммы Пригова, то сразу же подумал, что они очень похожи на то, как выглядят московские районы сверху зимой: черные крыши причудливо расставленных архитекторами домов на фоне белого снега. Архитекторы после 1955 года имели мало влияния на архитектуру жилых домов, единственное, на что они могли влиять, — это планировка кварталов. Так и Пригов брал готовые фразы и расставлял на листах бумаги. Именно поэтому я не стал ограничиваться одним районом, ведь весь юго-запад Москвы — это сплошное Беляево. Какие-то районы были застроены раньше, какие-то позже, но суть этой застройки не менялась — менялся лишь масштаб.

Я начал сравнивать карту района и стихограммы. За вечер отметил себе десять точек и на следующий день поехал снимать. Но делать проект целиком состоящим из снимков с дрона мне показалось неинтересным, многие стихограммы гораздо лучше рифмуются с другими плоскостями, поэтому я снимал и фасады домов, и пейзажи. Найти объекты не сложно, их много, они создают среду нашего обитания, сложнее вычленить их из этой среды, взглянуть по-новому. На съемку я потратил два полных дня. С квадрокоптером за спиной я прошел около 40 километров. В итоге я сделал около тысячи фото с дрона и телефона. На обработку ушло еще четыре дня.

Вообще, меня давно интересует идея совмещения искусства и архитектуры. Совпадения между ними я находил как при максимальном приближении к домам (рисунок панелей типовых домов), так и при значительном удалении от них, когда я взлетал на квадрокоптере над городом и оставался виден лишь рисунок крыш.