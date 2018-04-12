КомментарийАвтор проекта «Панельки навсегда» — о Пригове, Беляеве и дроне
The Village показывает часть экспозиции выставки «Пригов. Москвадва»
С 5 апреля по 20 мая в центре Гиляровского, который недавно попал в список лучших новых музеев Европы по версии The Guardian, проходит выставка, посвященная художнику-концептуалисту Дмитрию Пригову и его отношениям с Москвой. Значительную часть экспозиции занимают работы Константина Антипина, который в проекте «Панельки навсегда» совместил известные стихограммы Пригова с фотографиями архитектуры родного района Беляево. The Village пообщался с автором проекта и посмотрел на его работы в цифровом виде.
Константин Антипин
автор проекта «Панельки навсегда», фотограф, редактор канала «Архитектурные излишества»
Большую часть своих работ Пригов создал, когда жил в Беляеве, типичном районе московского юго-запада. Художник много писал о Беляеве и, в отличие от многих жителей, любил его. Когда я увидел стихограммы Пригова, то сразу же подумал, что они очень похожи на то, как выглядят московские районы сверху зимой: черные крыши причудливо расставленных архитекторами домов на фоне белого снега. Архитекторы после 1955 года имели мало влияния на архитектуру жилых домов, единственное, на что они могли влиять, — это планировка кварталов. Так и Пригов брал готовые фразы и расставлял на листах бумаги. Именно поэтому я не стал ограничиваться одним районом, ведь весь юго-запад Москвы — это сплошное Беляево. Какие-то районы были застроены раньше, какие-то позже, но суть этой застройки не менялась — менялся лишь масштаб.
Я начал сравнивать карту района и стихограммы. За вечер отметил себе десять точек и на следующий день поехал снимать. Но делать проект целиком состоящим из снимков с дрона мне показалось неинтересным, многие стихограммы гораздо лучше рифмуются с другими плоскостями, поэтому я снимал и фасады домов, и пейзажи. Найти объекты не сложно, их много, они создают среду нашего обитания, сложнее вычленить их из этой среды, взглянуть по-новому. На съемку я потратил два полных дня. С квадрокоптером за спиной я прошел около 40 километров. В итоге я сделал около тысячи фото с дрона и телефона. На обработку ушло еще четыре дня.
Вообще, меня давно интересует идея совмещения искусства и архитектуры. Совпадения между ними я находил как при максимальном приближении к домам (рисунок панелей типовых домов), так и при значительном удалении от них, когда я взлетал на квадрокоптере над городом и оставался виден лишь рисунок крыш.
У меня две любимые работы. Первая — сферическая панорама, снятая над поставленными в круг угловыми домами серии П-3 в Раменках. Я сделал проекцию в стиле «маленькая планета», а потом подумал и заменил небо на точно такую же землю. Получилось, будто квадрокоптер завис между двумя смыкающимися плоскостями. А вторая — с мигающими надписями «Ждите ответа», которые очень точно вписались в ритм балконов на доме серии II-68.
Изначально я создал работы в виде гифок, но для выставки их решили напечатать на прозрачной пленке в формате А2 так, чтобы можно было смотреть сквозь стихограммы на город. Также в проекте есть пятиминутный ролик с медленными пролетами над кварталами индустриальной застройки разных лет в хронологическом порядке. Кроме моих работ, на выставке представлена отличная инсталляция Павла Гнилорыбова «Быт древнего беляевца», в которой он на основе предметов из археологической коллекции Музея Москвы попытался воссоздать жизнь населявших когда-то территорию нынешнего Беляева людей. Но главное в этой выставке — не экспонаты, а мероприятия, которые проводятся в пространстве между ними. Это и лекции о модернистской архитектуре, и перформансы, и выступления музыкантов.
Одна из целей моего проекта — вовлечь людей в новые для них темы. Кто-то давно интересуется творчеством Пригова, но никогда не задумывался об окружавших его и нас зданиях, а кто-то, наоборот, знает наизусть названия всех московских серий домов, но понятия не имеет о том, кто такой Дмитрий Пригов.
Фотографии: Константин Антипин
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