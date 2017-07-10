В Музее советских игровых автоматов пройдет концерт джазового оркестра Dixie Providance Band. Об этом The Village сообщили в пресс-службе музея.

Оркестр исполнит хиты Америки и Европы начала XX века, а также каверы американских, советских и французских джаз-бандов.

Стоимость билетов — от 550 рублей. В цену входят три жетона, которые можно использовать для игр на одном из 60 советских автоматов, таких как «Морской бой», «Баскетбол» и «Снайпер».

Концерт начнется 20 июля в 21:00. Приобрести билеты можно на сайте JazzLike.ru