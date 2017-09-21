Сеть Burger Heroes запускает серию вечеринок. Первая пройдет в пятницу, 22 сентября, в бургерной в Камергерском переулке, на ней выступят московские диджеи Clever Hans. До этого в заведениях сети вечеринки не проводились.

С пятницы и до конца сентября при покупке любого бургера в кафе в Камергерском переулке также будет предоставляться скидка 50 % на темное пиво.

Вечеринка начнется в 19:00, вход — свободный.

Источник: представители Burger Heroes