На фоне скандала вокруг драмы «Собибор» премьеру фильма «Мстители: Война бесконечности» в России вернули на 3 мая. Теперь картина выйдет на сутки раньше, чем в США и большинстве стран Европы.

Ранее премьерный показ фильма перенесли на 11 мая без объяснения причин. Впоследствии в министерстве культуры заявили, что новую дату предварительно согласовали с компанией «Дисней». На 3 мая при этом назначили премьеру военной драмы Константина Хабенского «Собибор», среди авторов которой значился министр культуры Владимир Мединский. Создание картины спонсировало Российское военно-историческое общество, которое возглавляет министр.

Перенос фильма вызвал общественный резонанс, и Мединский начал отрицать, что писал сценарий для «Собибора». По его словам, он лишь придумал «историю на несколько страничек» и отдал ее продюсерам. Одновременно с этим «Кинопоиск» удалил имя министра из списка сценаристов картины, сославшись на получение обновленных данных от прокатчиков.

Источник: «Кинопоиск»