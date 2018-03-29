В арт-пространстве Deerupt расскажут о граффити, электромузыке и заработке художников
В арт-пространстве Deerupt от adidas продолжается серия лекций, приуроченная к запуску одноименной модели кроссовок. The Village рассказывает о дальнейших событиях программы.
Дата и время
Лекция
Лектор
Четверг, 29 марта, с 19:30
«Alex Partola — граффити документация»
Аналоговая документалистика в цифровую эпоху; первые издания, посвященные граффити; показ фотографий, не вошедших в альманах российского стрит-арта «Wall Elements / Части стен»
Фотограф Алексей Партола
Суббота, 31 марта, с 16:00
«Г5—54: генерация ошибки»
История синтеза звука; воркшоп по созданию электронных музыкальных инструментов
Участники объединения SENSE Александр Минченко и Алексей Елисеев
Воскресенье, 1 апреля, с 17:00
«Как оставаться художником и не остаться без штанов»
История коллабораций художников с брендами; устройство рынка уличных художников; работа в арт-коллективе на примере группировки ZukClub
Графический дизайнер Сергей Овсейкин
Четверг, 5 апреля, с 20:00
«Сетка в кино: как система координат виртуальной реальности»
Сетка в кино как система координат виртуальной реальности; этапы возникновении 3D-графики и ее первые шаги в мире кинематографа
Сооснователь студии VATA Юра Курохтин
Суббота, 7 апреля, с 16:00
«Ограниченный тираж в искусстве: доступная уникальность»
Основные методы ручной печати; ручная печатная графика и современные российские художники уличной волны; тираж как самостоятельный инструмент и носитель
Cоорганизатор принт-маркета «Вкус Бумаги» Эльчин Али-заде
Ранее The Village рассказывал, как выглядит московская штаб-квартира adidas.
Источник: представители adidas
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