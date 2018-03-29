В арт-пространстве Deerupt от adidas продолжается серия лекций, приуроченная к запуску одноименной модели кроссовок. The Village рассказывает о дальнейших событиях программы.

Дата и время

Лекция

Лектор

Четверг, 29 марта, с 19:30

«Alex Partola — граффити документация»

Аналоговая документалистика в цифровую эпоху; первые издания, посвященные граффити; показ фотографий, не вошедших в альманах российского стрит-арта «Wall Elements / Части стен»

Фотограф Алексей Партола

Суббота, 31 марта, с 16:00

«Г5—54: генерация ошибки»

История синтеза звука; воркшоп по созданию электронных музыкальных инструментов

Участники объединения SENSE Александр Минченко и Алексей Елисеев

Воскресенье, 1 апреля, с 17:00

«Как оставаться художником и не остаться без штанов»

История коллабораций художников с брендами; устройство рынка уличных художников; работа в арт-коллективе на примере группировки ZukClub

Графический дизайнер Сергей Овсейкин

Четверг, 5 апреля, с 20:00

«Сетка в кино: как система координат виртуальной реальности»

Сетка в кино как система координат виртуальной реальности; этапы возникновении 3D-графики и ее первые шаги в мире кинематографа

Сооснователь студии VATA Юра Курохтин

Суббота, 7 апреля, с 16:00

«Ограниченный тираж в искусстве: доступная уникальность»

Основные методы ручной печати; ручная печатная графика и современные российские художники уличной волны; тираж как самостоятельный инструмент и носитель

Cоорганизатор принт-маркета «Вкус Бумаги»  Эльчин Али-заде

 Ранее The Village рассказывал, как выглядит московская штаб-квартира adidas.

Источник: представители adidas