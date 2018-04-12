Фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова попал в основную программу 71-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 9 по 20 мая во Франции.

Сюжет картины разворачивается летом 1981 года в Ленинграде. Это история о знакомстве и отношениях 19-летнего Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также становлении ленинградского рок-клуба и записи первого альбома музыканта. Главные роли в фильме сыграли корейский актер Тео Ю, фронтмен группы «Звери» Рома Зверь и звезда фильма «Притяжение» Ирина Старшенбаум.

Помимо «Лета» на Каннском фестивале также покажут короткометражку Игоря Поплаухина «Календарь» о женщине, которая раз в несколько месяцев пускается в различные авантюры, которые непонятны окружающим. Фильм вошел в шорт-лист конкурсной программы «Cinéfondation» вместе с еще 16 картинами. Из них выберут трех победителей.

Источник: Каннский кинофестиваль