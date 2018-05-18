В Сети появился первый трейлер фильма «Лето» о Викторе Цое. Режиссером картины выступил находящийся под домашним арестом Кирилл Серебренников.

Сюжет разворачивается летом 1981 года в Ленинграде. Это история о знакомстве и отношениях 19-летнего Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи и о становлении рок-клуба и записи первого альбома музыканта. Главные роли в фильме сыграли корейский актер Тео Ю, фронтмен группы «Звери» Рома Зверь и звезда фильма «Притяжение» Ирина Старшенбаум.

Премьера «Лета» состоялась на Каннском кинофестивале. В прокат фильм выйдет 7 июня 2018 года.

Источник: «Афиша»